Marcos Flórez, entrenador: «És un error per a dones de 50 a 60 anys fer 30 minuts de bicicleta estàtica sense resistència; han de sentir esforç»

Moltes de nosaltres ens pugem a la bicicleta estàtica amb la millor de les intencions. Programem trenta minuts, comencem a pedalar i creiem que estem fent el que toca. Però, què passaria si et diguéssim que, sense voler, podries estar cometent un error que fa que tot aquest esforç no serveixi gairebé de res? (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la quantitat de detalls que passem per alt en el nostre dia a dia).
Hi ha un secret darrere d’un pedaleig efectiu, especialment si ja has passat els cinquanta o seixanta. No es tracta només de moure les cames ràpidament. El problema és que aquesta inèrcia pot enganyar-nos i fer-nos creure que estem treballant a fons, quan la realitat és que amb prou feines estem generant cap esforç muscular.
Marcos Flórez, un expert i director d’Estarenforma.com, és claríssim al respecte: és un error fatal per a les dones de 50 a 60 anys fer 30 minuts de bicicleta estàtica sense resistència. Ell insisteix que hem de sentir l’esforç, que cada pedalada sigui un desafiament, no un simple gir. El truc està en entendre que sense vèncer una càrrega, els músculs no reben l’estímul necessari per créixer i mantenir-se forts.
Quan la resistència és tan baixa que els pedals giren pràcticament sols, el treball real que estem fent és mínim. Podem acabar amb la respiració accelerada només per la velocitat, però sense haver hagut de fer força realment contra els pedals. Flórez destaca que l’esforç muscular necessita resistència i, independentment de la velocitat, sempre hem de sentir que estem vencent una força, sigui gran o petita, però ha d’existir.
Un altre punt clau és la tècnica de pedaleig. No es tracta només d’empènyer cap avall. Flórez assenyala que el peu que baixa empeny el pedal, però el que puja hauria d’estirar-lo cap amunt, fent un moviment circular constant i exercint força durant tot el recorregut. Les cintes que subjecten els peus són imprescindibles per facilitar aquesta acció, permetent-nos tirar del pedal al pujar i mantenir un moviment més eficaç i complet. Aquest coneixement ocult pot transformar totalment la teva sessió.
La mesura de l’esforç: més enllà de les revolucions
Com saber si l’esforç és l’adequat? No totes les bicicletes mesuren les revolucions per minut (RPM) de la mateixa manera, la qual cosa pot confondre’ns. Flórez recomana fixar-se en la freqüència cardíaca o en la nostra percepció de l’esforç. Per a una estimació orientativa, podem utilitzar la fórmula de 226 menys l’edat per calcular la nostra freqüència cardíaca màxima teòrica, i treballar entre el 60% i el 90% d’aquesta, segons els nostres objectius i experiència.
La càrrega idònia és aquella en què el pedaleig continua sent fluid, però cada volta exigeix un esforç conscient d’empènyer i estirar. Si ens costa mantenir la cadència o el pedaleig deixa de ser fluid, és probable que la resistència sigui excessiva. La principal senyal d’alerta és quan hem de reduir la càrrega o fins i tot aturar l’activitat per mantenir el ritme. El nostre cos ens envia senyals clars.
La meva alerta: No et deixis enganyar per la sensació de rapidesa. El teu cos necessita sentir una resistència real per obtenir beneficis. Si no sues una mica, si no et costa, probablement no estàs fent l’exercici que creus.
El pla definitiu per a dones de 50 a 60 anys
Marcos Flórez aposta per una sessió mixta per a les dones d’aquesta franja d’edat que usin la bicicleta dues o tres vegades per setmana. Aquesta és la solució per optimitzar el temps i obtenir resultats reals. Comença amb deu minuts a una intensitat moderada, amb una percepció de treball present, però sense esgotar-te.
Després, el secret rau en els intervals. Flórez aconsella fer deu intervals d’un minut cadascun. Cada interval combina 30 segons intensos, on augmentem la resistència de la bicicleta, amb 30 segons més suaus per recuperar-nos. Repetim aquesta seqüència deu vegades per completar deu minuts d’intervals. Això és el que marca la diferència definitiva.
Per finalitzar, cal tornar a la calma. Acabarem amb cinc o deu minuts més a una intensitat moderadament suau. En total, la sessió durarà entre 25 i 30 minuts, perfectament adaptable a qualsevol agenda. Si les sessions comencen a resultar fàcils, el truc és allargar el temps o, més important encara, pujar la resistència. A mesura que la nostra condició física millora, hem d’augmentar la càrrega per mantenir la mateixa percepció d’esforç.
Aquesta rutina no és només una qüestió de forma física. És una inversió en la nostra salut a llarg termini, especialment important en una etapa de la vida on mantenir la massa muscular i la salut cardiovascular és imprescindible. La prevenció de malalties i el manteniment de la qualitat de vida depenen, en gran part, d’aquest tipus d’esforços conscients. És un estalvi en visites mèdiques futures, un regal per al nostre benestar general.
No perdis ni un minut més: el canvi comença ara
Cada minut que dediquem a un exercici ineficaç és un minut perdut. El temps és or, i la nostra salut encara més. Així que, abans de la teva propera sessió de bicicleta estàtica, recorda les paraules de Marcos Flórez. Sent l’esforç, busca la resistència, experimenta el moviment circular i personalitza la teva sessió amb intervals. El teu cos, i el nostre benestar col·lectiu, t’ho agrairan.
Ara tens el coneixement ocult per fer de la teva bicicleta estàtica una eina potenta per a la teva salut. No deixis que un petit error et robi els beneficis que et mereixes. Què canviaràs en el teu pròxim entrenament?