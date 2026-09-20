La joia medieval de Catalunya amb carrers de pedra i cascades que semblen d’un altre món: una destinació de pel·lícula

Hi ha llocs a Catalunya que semblen trets d’una postal, paisatges gairebé irreals que ens transporten a una altra època o fins i tot a un món de fantasia. I quan descobrim un d’aquests tresors ocults, la sensació és doble: la d’haver trobat un paradís i la d’haver-lo mantingut en secret (fins ara, esclar).
Però no hi ha res pitjor que deixar escapar una oportunitat d’evasió davant dels nostres nassos. Existeix una petita joia al cor de la Garrotxa, on els carrers de pedra parlen de segles d’història i la natura es manifesta amb una força que us deixarà sense alè. La pregunta és: esteu preparats per aturar el món per un instant i submergir-vos-hi?
Parlem de Santa Pau, una vila medieval que no és només un poble bonic, sinó un autèntic portal a un altre temps i a un paisatge geològic d’una bellesa impactant. Aquesta localitat, declarada Conjunt Històric-Artístic Nacional el 1971, és el cor vibrant del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, un dels millors exemples de vulcanisme de la Península Ibèrica.
Imaginem la Garrotxa, al nord de Girona, amb les seves quaranta cones volcànics i més de vint colades de lava que han esculpit un escenari únic. Aquí, l’experiència no es limita a l’estètica; és una immersió profunda en la geologia i la història. El 81% del terme municipal de Santa Pau es troba dins d’aquest parc, custodiant tretze volcans, entre els quals destaca l’imponent volcà de Santa Margarida.
@willemml Rupit y Pruit, se encuentran en el corazón de las montañas de Collsacabra, en la comarca de Osona, Cataluña. . . . #rupit #catalonia #osona #pueblosdeespaña #pueblosdemontaña #mundorural #airefresco #pueblosmagicos #paisaje #paisajesnaturales #landscape #lagarrocha #rupitipruit #lugaresparavisitar ♬ Crystalize Lindsey Stirling – Amber
La vila de Santa Pau, enclavada entre les serres de Sant Julià del Mont i Santa Maria de Finestres, és un laberint de carrers estrets i sinuosos, emmurallats, que s’adapten a la irregularitat del terreny. El seu castell, documentat des del segle XIII, s’alça majestuós en un turó, testimoni silenciós dels barons de Santa Pau que van forjar la seva identitat. És una estructura robusta, amb un pati interior ampli i una torre quadrada que domina el paisatge.
Al cor del seu nucli antic trobem la Plaça Major, amb les seves galeries porxades que han servit d’escenari fins i tot a pel·lícules, i l’església de Santa Maria. Aquest impressionant temple gòtic del segle XV, amb un gran campanar i una decoració austera, va ser reconstruït després que els terratrèmols destruïssin l’antiga parròquia, que originalment es trobava al Santuari de la Mare de Déu dels Arcs, fundat entre els anys 866 i 877.
El que fa Santa Pau veritablement única és la seva capacitat de combinar el misteri medieval amb la força indomable de la natura. És com si la història hagués decidit florir sobre volcans adormits, creant una simbiosi que et captiva des del primer moment.
Descobreix un paisatge de pel·lícula amb cascada inclosa
Però Santa Pau no és només història, és aventura. L’entorn volcànic ofereix la possibilitat de descobrir paisatges com la Fageda d’en Jordà, un bosc de faigs que creix sobre una colada de lava, un espectacle natural que convida a passejar i perdre’s. I per als més agosarats, els volcans es poden explorar a peu o fins i tot des d’un globus aerostàtic, gaudint d’unes vistes que són un autèntic privilegi.
Més enllà del nucli urbà, la Garrotxa guarda altres secrets, com el Salt de Can Batlle, una cascada que es revela al final d’un recorregut senzill però absolutament espectacular. La Ruta de les Basses, que segueix el curs del torrent de la Terrada, és una altra de les experiències imprescindibles per als que busquen connectar amb la natura més salvatge de la zona. (Creieu-nos, la càmera del mòbil traurà fum).
La comarca sencera és un imant per al turisme familiar i els amants de l’aire lliure. Des d’Olot, la capital rodejada pels seus propis volcans (Montsacopa i Montolivet són visitables), fins a Besalú amb el seu icònic pont romànic, la Garrotxa és una regió que ofereix activitats ininterrompudes. Rutes de senderisme, passejades a cavall, esports d’aventura… No hi ha espai per a l’avorriment.
@marielamusica Muchos coinciden en que es el pueblo #medieval más bonito en #Cataluña pero lo cierto es que fue premiado por la Organización Mundial del Turismo como uno de los "Mejores Pueblos Turísticos" en el 2022. 📍Esto en RUPIT I PRUIT en medio de las montañas de Collsacabra parte de la provincia de #Barcelona ➡️¿Cómo llegar? Ideal en transporte particular (1hr y media desde Bcn) o usando transporte público (3 horas desde Sants) tren R3 y bus al pueblo. #rupit #rupitipruit ♬ sonido original – Mariela
La gastronomia, un altre dels seus secrets més ben guardats
I com no podia ser d’altra manera en un destí amb tant caràcter, la gastronomia local és un altre dels seus grans reclams. Les famoses mongetes de Santa Pau, amb la seva Denominació d’Origen Protegida, són un producte estrella que cal tastar. Són el complement perfecte per a qualsevol àpat i el record d’un gust autèntic que ens enduem a casa.
La Ruta 1, anomenada “Per les terres dels barons de Santa Pau”, és una joia per als excursionistes, amb un ascens d’unes quatre hores que travessa fagedes i alzinars, incloent visites al castell de Finestres i l’ermita de Santa Maria, amb vistes panoràmiques de tota la comarca. És una forma fantàstica de veure com la història i la geologia es donen la mà.
Descobrir un lloc com Santa Pau és un autèntic regal. És una d’aquelles experiències que es queden gravades, la que us permetrà dir que heu estat en un indret que molts encara no coneixen, o que no han sabut veure amb la mirada adequada. Aprofiteu l’oportunitat de visitar aquests pobles que conserven l’essència, abans que el món digital els despulli de tot el seu misteri.
Perquè, al cap i a la fi, qui no vol ser el primer a descobrir un veritable tresor, i sentir-se part d’una història que encara està per escriure?