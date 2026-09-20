El misteri del meteorit de 60 tones que va caure a l’Àfrica el 1920: com va evitar obrir un cràter?

Imagineu un tros de roca, o millor dit, de metall, caient del cel amb la fúria d’un projectil còsmic. La lògica ens diu que l’impacte hauria de deixar una ferida gegant a la Terra, un cràter que parlaria de la força bruta de l’univers. Però i si us digués que la realitat, de vegades, desafia tota expectativa? El que us explicaré us farà qüestionar tot el que creieu saber sobre els meteorits.
Perquè fa gairebé un segle es va descobrir un misteri que, a dia d’avui, continua obsessionant els científics. Una massa de 60 tones, caiguda del firmament fa milers d’anys, que va aterrar sense deixar ni rastre del xoc apocalíptic que hauríem d’esperar. La pregunta és inevitable: com diantre va aconseguir això?
La història comença el 1920, en una remota granja de Namíbia. Un agricultor anomenat Jacobus Hermanus Brits, mentre llaurava amb bous, va xocar amb alguna cosa metàl·lica, immensa i impossible de moure. Allà, enterrat sota la terra, hi havia el que ara coneixem com el meteorit Hoba, una llosa gegantina de ferro i níquel que mesura uns 2,7 metres de costat i prop d’un metre de gruix. Amb les seves actuals 60 tones, és el meteorit intacte més pesat del món, i el més curiós és que, des de llavors, roman pràcticament al mateix lloc.
Moure una molesa d’aquestes dimensions és una tasca titànica. A diferència d’altres fragments còsmics traslladats a museus, la massa principal de Hoba ha resistit al seu lloc original. Això no vol dir que hagi romàs impertorbable: durant dècades, els visitants van arrencar trossos com a record i els científics van extreure mostres per al seu estudi. L’erosió, lentament però sense pausa, també ha anat reduint la seva massa total.
La seva importància va ser reconeguda el 1955, quan va ser declarat monument nacional. Des de llavors, s’ha condicionat el seu entorn per protegir-lo, i avui es pot contemplar a l’aire lliure, envoltat d’una estructura de pedra. És un testimoni silenciós d’un viatge còsmic, una relíquia espacial que ens parla d’orígens llunyans. (Penseu-hi: quantes coses hem de descobrir encara de l’univers que ni tan sols imaginem?).
El secret del meteorit que va evitar el cràter
Aquí és on la història de Hoba es torna realment fascinant, gairebé misteriosa. Un objecte de 60 tones que cau des de l’espai hauria de generar una col·lisió de proporcions èpiques. Però al voltant de Hoba, no hi ha cap cràter reconeixible, ni tampoc hi ha danys de xoc evidents al llit rocós. Durant anys, s’ha dit que “Hoba va caure sense deixar cràter”, una afirmació que ens sembla massa rotunda per ser del tot certa, però que subratlla el gran enigma.
Aquest cas canvia completament la perspectiva de com entenem els impactes còsmics a la Terra. No tot és destrucció massiva, i aquesta revelació té implicacions increïbles per a la nostra comprensió de la història planetària.
La solució a aquest enigma pot residir en la seva forma peculiar: Hoba no és rodó, sinó una enorme llosa plana. Aquesta geometria atípica podria ser la clau. Un model publicat el 2013 va plantejar que el meteorit va poder entrar a l’atmosfera amb un angle molt poc pronunciat, mantenint una de les seves grans superfícies encarada al vent. En aquestes condicions, la resistència aerodinàmica de l’atmosfera va actuar com un gegantí fre, eliminant una gran part de la seva velocitat.
La seva composició metàl·lica i la seva resistència extrema van ser fonamentals perquè sobrevisqués al descens sense desintegrar-se. Penseu-hi: de ser un projectil còsmic letal, va passar a ser una mena d’enclusa gegantina que va caure amb una velocitat molt més controlada. La diferència principal rau en la velocitat final. Un objecte que conserva la velocitat còsmica allibera una quantitat astronòmica d’energia en impactar, però Hoba va perdre gran part d’aquesta energia abans de tocar terra.
La paradoxa del rastre esborrat pel temps
Aquesta simulació del 2013 suggereix que, malgrat el frenat atmosfèric, l’impacte de Hoba encara podria haver produït un cràter d’uns 20 metres de diàmetre i cinc de profunditat. Llavors, si va fer un cràter, per què no el veiem avui? La resposta es troba en la immensitat del temps.
Els estudis mitjançant isòtops radioactius situen la seva permanència terrestre en menys de 80.000 anys. Això és un període més que suficient perquè la implacable erosió, l’acumulació de sediments i la formació de calcreta (una capa de carbonat càlcic) esborressin qualsevol depressió relativament modesta. El veritable misteri no és tant com 60 tones van tocar terra sense alterar res, sinó com van aconseguir reduir tant la seva velocitat i per què la cicatriu que podrien haver deixat ha desaparegut.
Mai no tindrem una gravació de la caiguda de Hoba. La seva composició, dimensions i posició actuals són dades directes, però la seva arribada s’ha de reconstruir a partir de pistes indirectes. No sabem amb exactitud quan va caure, ningú va presenciar l’impacte i ni tan sols conservem el cràter que ens permetria reconstruir millor la seva trajectòria. La combinació de la seva forma plana, la seva resistència, l’entrada obliqua i el frenat atmosfèric ofereix una explicació plausible, però no una veritat absoluta.
I és aquí on resideix la paradoxa que fa de Hoba un objecte més interessant que un simple rècord. Milers d’anys després, tenim davant nostre 60 tones d’evidència que alguna cosa enorme va venir de l’espai, però la Terra ha esborrat gairebé totes les pistes de com, dimonis, va aconseguir arribar-hi. Un recordatori que la història del nostre planeta, i de l’univers, sempre guarda secrets ocults que esperen ser desvetllats. Qui sap què més s’amaga sota els nostres peus?