El futur de la Lluna en risc: l’aigua d’una colònia humana s’esgotaria en només 100 anys

La Lluna ja no és un somni llunyà, sinó un objectiu cada vegada més proper per a les grans potències espacials. Països com els Estats Units, la Xina o l’Índia estan en una cursa frenètica per establir-hi colònies permanents, projectant un futur on la humanitat pot expandir-se més enllà del nostre planeta. Parlem de bases de recerca, centres industrials i fins i tot turisme espacial. Sembla la trama d’una pel·lícula de ciència-ficció, oi?
Però hi ha un secret ocult que podria convertir aquest ambiciós projecte en un autèntic error de càlcul gegantí. Un repte tan fonamental que podria fer col·lapsar qualsevol assentament abans fins i tot que arribi a la seva maduresa, deixant-nos amb una despesa monumental i un somni trencat.
El problema no és l’energia ni la tecnologia per construir. El veritable obstacle per a la nostra expansió lunar és, ni més ni menys, la disponibilitat d’aigua. Un estudi publicat a la revista Frontiers in Space Technologies és taxatiu: una ciutat lunar d’un milió d’habitants es quedaria sense aigua en poc més d’un segle, fins i tot en l’escenari més optimista amb la tecnologia actual de reciclatge. (Nosaltres també ens hem quedat glaçats amb aquesta dada).
El veritable tresor lunar: un miratge d’un segle
La descoberta de gel d’aigua en els cràters dels pols lunars, els anomenats “pous d’obscuritat eterna” que no han vist la llum solar en quatre mil milions d’anys, va ser una autèntica revolució el 2013. Aquesta troballa, que va revelar la possibilitat de fins a mil milions de tones d’aigua (l’equivalent a 400.000 piscines olímpiques), va impulsar els somnis de magnats com Jeff Bezos i Elon Musk d’edificar viles o ciutats autosuficients al nostre satèl·lit. La idea era acollir fins i tot un 1% de la població terrestre, uns 80 milions de persones.
Però els investigadors Martin Elvis i Jonathan McDowell, autors d’aquest estudi imprescindible, van anar més enllà dels titulars impactants i van analitzar la viabilitat real d’aquest recurs. L’aigua no és només per beure; és vital per a l’agricultura vertical, la producció d’oxigen, el manteniment dels sistemes de vida i fins i tot com a propulsor per a coets espacials. La demanda d’una colònia gran seria insaciable.
Fins i tot amb una eficiència de reciclatge del 98%, la mateixa que s’aconsegueix a l’Estació Espacial Internacional (ISS) —el sistema de cicle tancat més avançat que coneixem—, el ritme de consum d’una gran colònia superaria amb escreix la capacitat de regeneració d’aquest “tresor” lunar. Això planteja una qüestió crucial sobre la sostenibilitat a llarg termini i ens força a treure’ns la bena dels ulls.
El nostre somni de viure a la Lluna s’enfronta a una realitat innegable: l’aigua, aquest recurs vital, és molt més escassa del que sembla per a assentaments grans. Cal una solució urgent abans de colonitzar.
El desafiament no acaba amb la quantitat d’aigua disponible, sinó també amb la seva extracció. Aquesta aigua es troba barrejada amb el regolít, la “terra” lunar. Separar el gel d’aquest material és una operació que planteja dificultats operatives severes i consumeix molta energia. Les fraccions de recuperació viables encara són una incògnita, i només es coneixeran quan tinguem dades de referència sobre com es barreja exactament el gel d’aigua amb el terra superficial.
La paradoxa energètica: llum hi ha, aigua no
Curiosament, el subministrament d’energia a la Lluna sembla ser un problema resolt tècnicament. Els experts suggereixen que les vores dels cràters polars reben llum solar de forma contínua, permetent la generació de gigawatts d’electricitat amb torres de panells fotovoltaics d’un quilòmetre d’altura. (Sí, has llegit bé, un quilòmetre d’alt!).
La idea és fins i tot fabricar panells solars in situ utilitzant el silici lunar, creant una autèntica economia circular i autosuficient en matèria energètica. De fet, la constructora japonesa Shimizu Corporation ja projecta instal·lar panells al llarg de l’equador lunar per generar 13.000 terawatts de potència, una xifra superior a tot el consum elèctric de la Terra. Tenim la solució per encendre la Lluna, però ens falta el recurs més bàsic per viure-hi: l’aigua.
Aquesta paradoxa ens situa davant d’un dilema clau: podem encendre la Lluna, però podrem beure-hi, cultivar-hi i respirar-hi? Aquest error de planificació potencial podria fer que qualsevol intent de colonització massiva es convertís en una aventura efímera, amb conseqüències catastròfiques i una desil·lusió profunda per a la humanitat. La manca d’aigua faria que tota la inversió en energia fos inútil a llarg termini.
Quin és el veritable futur de la nostra colònia lunar?
Les estimacions més pessimistes redueixen la presència d’aigua lunar a una trentena part dels mil milions de tones inicials. En aquest escenari, fins i tot una petita ciutat es quedaria sense aigua en una dècada. Això ens obliga a repensar les dimensions dels nostres somnis i la nostra ambició per a la colonització espacial.
Els investigadors suggereixen que una “vila” lunar amb mil habitants, o una localitat amb 10.000, seria sostenible durant diversos segles o fins i tot més. Aquest canvi d’escala és un truc definitiu per assegurar la longevitat dels assentaments. No podem pensar en mega-ciutats globals, sinó en comunitats més petites, autosuficients i gestionables, que respectin els límits del seu entorn lunar. Això vol dir que la visió dels 80 milions de Bezos i Musk és, avui dia, una quimera.
Però si els plans per a assentaments massius volen fer-se realitat, les solucions no poden esperar. Cal multiplicar l’eficiència del reciclatge d’aigua molt més enllà del 98% actual de l’ISS. També caldria reduir dràsticament el consum a través de l’agricultura vertical d’alta eficiència o, fins i tot, plantejar-se importar gel d’asteroides propers, un concepte que implica una despesa colossal i una logística inimaginable per a la nostra butxaca col·lectiva.
El compte enrere ha començat
La recerca d’aigua addicional a la Lluna és el primer pas imprescindible, però la seva viabilitat encara depèn de dades que no tenim. La necessitat de missions d’exploració detallades per mapar amb precisió on es troba el gel d’aigua i, el més important, com es pot extreure de manera eficient, és més urgent que mai. L’èxit de les nostres missions futures depèn d’entendre bé aquest recurs abans de llançar-nos a l’aventura.
És fonamental que les agències espacials i les empreses privades inverteixin ara en la investigació i el desenvolupament de tècniques d’extracció i reciclatge de l’aigua lunar. Sense una solució definitiva a aquest repte, els nostres somnis de grans ciutats lunars podrien quedar-se en simples fantasies. El temps s’esgota i aquest desafiament és més gran del que ens imaginàvem.
Ha quedat clar que la Lluna ens ofereix oportunitats increïbles, però també desafiaments ocults que no podem ignorar. Ara saps la veritat: la nostra supervivència fora de la Terra dependrà de cada gota d’aigua. Estem realment preparats per afrontar-ho?