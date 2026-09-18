Un estudi revela la inesperada via del desglàs: les glaceres alliberen metà antic a l’atmosfera

El cor de l’Àrtic, un dels pols del nostre planeta que més ràpidament s’està escalfant, ens envia un senyal d’alarma que no podem ignorar. El desglaç accelerat de les glaceres a Svalbard no només redueix les seves dimensions, sinó que està obrint una via inesperada per a un antic i potent gas d’efecte hivernacle. Això és molt més que una simple observació; és la revelació d’un mecanisme que podria canviar les nostres previsions climàtiques.
Durant anys, hem pensat que el gel era una barrera infranquejable, un segell natural. Però un nou estudi acaba de demostrar que, a mesura que els nostres glaceres es fonen, alliberen metà antiga que havia estat atrapada sota les roques durant milions d’anys. El que abans era una tapa sòlida que contenia aquest gas, ara s’està debilitant, i la realitat és més alarmant del que imaginàvem.
La investigació, publicada a la prestigiosa revista Nature Communications, va analitzar mostres de 19 glaceres de la vall central de Svalbard, un arxipèlag àrtic. Els resultats són contundents: tots els rius d’aigua de desglaç estudiats contenien nivells de metà molt superiors als esperats. En els casos més extrems, la concentració era fins a 425 vegades superior a l’equilibri atmosfèric. Això és com destapar una beguda carbonatada gegant, alliberant el seu contingut al nostre aire.
La clau d’aquest descobriment definitiu no és només la detecció del gas, sinó la comprensió del seu origen ocult. Els anàlisis isotòpics van confirmar que gran part d’aquest metà és de tipus termogènic, és a dir, geològic. No prové d’activitat microbiana recent, sinó de matèria orgànica enterrada que es va transformar en combustibles fòssils fa milions d’anys. És un tresor (o una amenaça) del passat que ara veu la llum.
Gabrielle Kleber, autora principal de l’estudi i investigadora del centre polar iC3 a Tromsø, ho va explicar amb claredat: l’aigua de desglaç de la superfície es filtra fins al fons de les glaceres a través de esquerdes i forats. Quan aquesta aigua entra en contacte amb les roques subjacents que contenen gas antic, actua com un vehicle, alliberant el metà cap als rius i, finalment, a l’atmosfera. Un mecanisme invisible, però d’un impacte colossal.
L’efecte dominó del desglaç accelerat
Aquesta revelació transforma la nostra percepció dels glaceres. Ja no són només masses de gel inert; són sistemes complexos on l’aigua superficial pot connectar amb un magatzem subterrani de metà. El problema es magnifica amb el context de l’escalfament global, creant un cercle viciós: com més es fonen les glaceres, més metà s’allibera, accelerant encara més el canvi climàtic. És un error que hem de solucionar urgentment.
Els autors de l’estudi estimen que els glaceres terrestres de Svalbard transporten entre 182 i 368 tones de metà a l’any a través dels rius de desglaç. Però això no és tot. Treballs previs, també liderats per Kleber, van examinar els brolladors subterranis que afloren en zones recentment exposades pel retrocés del gel. Aquests manantials, que porten aigua emmagatzemada sota glaceres i permafrost, són un altre punt calent d’emissió. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la magnitud d’aquest secret).
Hem trobat que l’aigua d’aquests brolladors subterranis podia contenir fins a 600.000 vegades més metà que un cos d’aigua normal. És una alarma que ressona a tot l’Àrtic.
Aquests brolladors podrien alliberar fins a 2310 tones de metà anuals a Svalbard, l’equivalent a les emissions de 30.000 vaques o 229 milions de globus de festa. Tot i que les emissions d’altres sectors com l’agricultura són molt més grans, la urgència radica en el fet que aquestes emissions addicionals sorgeixen d’un mecanisme natural que s’està activant per l’escalfament global. Una amenaça oculta que s’afegeix al problema existent, i ningú sap realment quantes més podrien aparèixer.
El secret geològic sota el gel perpetu
El factor determinant darrere d’aquesta fuita de metà no és uniforme. La coautora Silje Waaler va destacar que la varietat de glaceres estudiades, amb diferents tipus de roca i condicions de gel, va ser crucial per entendre les diferències. La recerca va combinar la química de l’aigua amb estudis de radar per veure quines parts de la base glacial estaven temperades i connectades al flux d’aigua, i quines romanien congelades.
Leonard Magerl, un altre coautor, ho va confirmar: la temperatura a la base dels glaceres és una peça clau del trencaclosques. Les emissions més grans es produeixen on coincideixen les roques adequades (rics en carboni orgànic, com els esquists) amb les condicions glaceres idònies (una base temperada que permet la circulació de l’aigua). Sense aquesta combinació explosiva, la connexió es debilita i el metà roman segrestat.
Aquest model revela que la solució a la comprensió d’aquest fenomen passa per cartografiar amb detall tant la geologia subglacial com l’estat tèrmic del gel. Si regions glacials extenses de l’Àrtic, l’Himàlaia o l’Antàrtida posseeixen reserves similars sota el gel i experimenten condicions de desglaç semblants, podríem estar davant una font d’emissions naturals infravalorada fins ara. El nostre futur depèn de descobrir-ho.
Una amenaça oculta que reescriu el futur del clima
La advertència central d’aquesta línia de treball és clara: la futura alliberació de metà dependrà tant de la geologia com dels canvis en els glaceres. No n’hi ha prou amb saber a quina velocitat es fon el gel; és imprescindible entendre què hi ha sota d’ell. Ignorar aquest factor ocult seria un error que pagaríem molt car.
Aquesta no és una evolució lineal i senzilla. Alguns glaceres podrien augmentar les seves emissions a mesura que més aigua arribi a la seva base, mentre que altres podrien refredar-se i segellar-se. La complexitat del sistema exigeix una atenció detallada i una investigació continuada. Estem davant d’una amenaça que canvia les regles del joc, una situació crítica que ens obliga a replantejar les nostres estratègies de mitigació climàtica.
El desglaç de glaceres i el desgel del permafrost no només redueixen la superfície gelada del nostre planeta, sinó que estan trencant un segell que contenia gas a gran profunditat. Aquest nou estudi posa nom, mecanisme i escala inicial a una fuita que abans no vèiem. Estar al corrent d’aquesta informació vital és el primer pas per protegir el nostre futur. De veritat podem permetre’ns ignorar el que hi ha sota els nostres peus?