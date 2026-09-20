El ‘noctourism’ incrementa su popularidad en España: así se adapta el turismo al cambio climático

El sol ya no es el rey indiscutible de nuestras vacaciones. El calor extremo, antes una anécdota veraniega, se ha convertido en una realidad persistente que transforma nuestras prioridades de viaje. Ya no se trata solo de buscar la sombra, sino de una reinvención profunda de cómo experimentamos el mundo, especialmente la noche.

De hecho, una revelación del último CIS nos ha dejado a muchos con la boca abierta: un abrumador 82,5% de los españoles está seriamente preocupado por los efectos del cambio climático en el turismo. Esto no es una cifra cualquiera; es la punta del iceberg de una tendencia que redefinirá nuestros hábitos de viaje de manera definitiva.

Es aquí donde entra en juego el “nocturismo”, un concepto que va mucho más allá de la simple vida nocturna. No estamos hablando de discotecas o bares, sino de una transformación estratégica del sector que ya mueve cifras colosales. El año pasado, el mercado global del turismo nocturno generó más de 75.500 millones de euros en todo el mundo, con una tasa de crecimiento anual del 7,2%.

Esta nueva era del viaje, que muchos aún no habían visto venir, no es una moda pasajera. Más del 60% de los viajeros ya confiesa su intención de organizar escapadas centradas en actividades que surgen con la puesta de sol y más allá. Esto es una oportunidad oculta para descubrir un nuevo tipo de experiencia, una que España, sin saberlo, ya estaba preparada para ofrecer.

Ha llegado el momento de desafiar nuestra percepción del viaje. La noche ya no es solo para descansar; es un lienzo en blanco para nuevas aventuras y descubrimientos que nos reconectan con el mundo de una manera inesperada.

El secreto del nuevo viaje: huir del estrés térmico con un objetivo superior

Tradicionalmente, nuestro país siempre ha sido un destino atractivo cuando el sol se pone. Pero el «nocturismo» actual va más allá del ocio clásico. La clave de este fenómeno es doble: por un lado, la huida del estrés térmico —¿quién quiere cocinarse al sol a las dos de la tarde?—, y por otro, una búsqueda intencionada de bienestar y desconexión digital.

Imaginen visitar los monumentos más emblemáticos de Barcelona o Madrid bajo una luz completamente diferente, sin las hordas de turistas que saturan los espacios durante el día. Muchas ciudades europeas, como Bruselas, Praga o Viena, ya invierten fuerte en mercados nocturnos, tours guiados e incluso aperturas extraordinarias de museos por la noche. Esta es la solución definitiva para disfrutar de la cultura y la naturaleza de una forma más íntima y menos masificada.

España, con su clima y su rica historia, se ha convertido rápidamente en un referente internacional en esta disciplina. No solo las grandes capitales se han sumado a la tendencia, sino también zonas del interior con poca contaminación lumínica. Aquí podemos disfrutar de observaciones astronómicas, cenas bajo la luna, navegaciones estelares o rutas de ecoturismo para descubrir la fauna nocturna. Nuestro país ha renovado el perfil de sus viajeros, añadiendo a la típica oferta de sol y playa o cultura, una nueva dimensión a la luz de las estrellas.

Generación Z y Millennials: los pioneros del turismo sin sol

La generación Z y los Millennials están redefiniendo las reglas del juego. A diferencia de décadas anteriores, las actividades nocturnas ya no se asocian exclusivamente al consumo de alcohol o a la fiesta descontrolada. Ahora, estas nuevas generaciones prefieren invertir su tiempo —y su presupuesto, sí, el nuestro presupuesto— en experiencias más saludables, culturales y en contacto con la naturaleza.

Esta es una noticia excelente para la industria hostelera española. El «nocturismo» no sustituye al turismo tradicional, sino que lo complementa de manera magistral. Permite redistribuir los flujos de visitantes, aliviar la presión diurna en las ciudades e impulsar un desarrollo económico sostenible las 24 horas del día. Es una oportunidad imprescindible para muchas regiones que buscan diversificar su oferta.

El error sería ignorar esta tendencia viral. El turismo nocturno ya no es una opción; es una necesidad, una adaptación inteligente a la nueva realidad climática y una respuesta a la demanda creciente de experiencias más auténticas y respetuosas. El futuro del viaje ya está aquí, y se mueve en la penumbra. ¿Estamos preparados para abrazarlo?