El ‘noctourism’ dispara la popularitat a Espanya: així s’adapta el turisme al canvi climàtic

El sol ja no és el rei indiscutible de les nostres vacances. La calor extrema, abans una anècdota estiuenca, s’ha convertit en una realitat persistent que transforma les nostres prioritats de viatge. Ja no es tracta només de buscar l’ombra, sinó d’una reinvenció profunda de com experimentem el món, especialment la nit.
De fet, una revelació del darrer CIS ens ha deixat a molts amb la boca oberta: un aclaparador 82,5% dels espanyols està seriosament preocupat pels efectes del canvi climàtic en el turisme. Això no és una xifra qualsevol; és la punta de l’iceberg d’una tendència que redefinirà els nostres hàbits de viatge de manera definitiva.
És aquí on entra en joc el “noctourism”, un concepte que va molt més enllà de la simple vida nocturna. No estem parlant de discoteques o bars, sinó d’una transformació estratègica del sector que ja mou xifres colossals. L’any passat, el mercat global del turisme nocturn va generar més de 75.500 milions d’euros a tot el món, amb una taxa de creixement anual del 7,2%.
Aquesta nova era del viatge, que molts encara no havien vist venir, no és una moda passatgera. Més del 60% dels viatgers ja confessa la seva intenció d’organitzar escapades centrades en activitats que sorgeixen amb la posta de sol i més enllà. Això és una oportunitat oculta per descobrir un nou tipus d’experiència, una que Espanya, sense saber-ho, ja estava preparada per oferir.
Ha arribat el moment de desafiar la nostra percepció del viatge. La nit ja no és només per descansar; és un llenç en blanc per a noves aventures i descobriments que ens reconnecten amb el món d’una manera inesperada.
El secret del nou viatge: fugir de l’estrès tèrmic amb un objectiu superior
Tradicionalment, el nostre país sempre ha estat un destí atractiu quan el sol es pon. Però el “noctourism” actual va més enllà de l’oci clàssic. La clau d’aquest fenomen és doble: d’una banda, la fugida de l’estrès tèrmic —qui vol cuinar-se al sol a les dues del migdia?—, i de l’altra, una recerca intencionada de benestar i desconnexió digital.
Imaginin visitar els monuments més emblemàtics de Barcelona o Madrid sota una llum completament diferent, sense les hordes de turistes que saturen els espais durant el dia. Moltes ciutats europees, com ara Brussel·les, Praga o Viena, ja inverteixen fort en mercats nocturns, tours guiats i fins i tot obertures extraordinàries de museus a la nit. Aquesta és la solució definitiva per gaudir de la cultura i la natura d’una forma més íntima i menys massificada.
Espanya, amb el seu clima i la seva rica història, s’ha convertit ràpidament en un referent internacional en aquesta disciplina. No només les grans capitals s’han sumat a la tendència, sinó també zones d’interior amb poca contaminació lumínica. Aquí podem gaudir d’observacions astronòmiques, sopars sota la lluna, navegacions estel·lars o rutes d’ecoturisme per descobrir la fauna nocturna. El nostre país ha renovat el perfil dels seus viatgers, afegint a la típica oferta de sol i platja o cultura, una nova dimensió a la llum de les estrelles.
Generació Z i Millenials: els pioners del turisme sense sol
La generació Z i els Millennials estan redefinint les regles del joc. A diferència de dècades anteriors, les activitats nocturnes ja no s’associen exclusivament al consum d’alcohol o a la festa descontrolada. Ara, aquestes noves generacions prefereixen invertir el seu temps —i el seu pressupost, sí, el nostre pressupost— en experiències més saludables, culturals i en contacte amb la natura.
Aquesta és una notícia excel·lent per a la indústria hostelera espanyola. El “noctourism” no substitueix el turisme tradicional, sinó que el complementa de manera magistral. Permet redistribuir els fluxos de visitants, alleujar la pressió diürna a les ciutats i impulsar un desenvolupament econòmic sostenible les 24 hores del dia. És una oportunitat imprescindible per a moltes regions que busquen diversificar la seva oferta.
El error seria ignorar aquesta tendència viral. El turisme nocturn ja no és una opció; és una necessitat, una adaptació intel·ligent a la nova realitat climàtica i una resposta a la demanda creixent d’experiències més autèntiques i respectuoses. El futur del viatge ja és aquí, i es mou en la penombra. Estem preparats per abraçar-lo, oi?