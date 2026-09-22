Un mussol desafia milers de flamencs i s’erigeix com el més popular al festival del Delta de l’Ebre

El Delta de l’Ebre s’ha convertit, un any més, en el punt de trobada d’ornitòlegs i amants de la natura de tot el món. El 12è Delta Birding Festival, que va aplegar prop de 4.500 visitants al recinte de MónNatura Delta de l’Ebre, prometia l’espectacle habitual dels flamencs, milers d’ells tenyint el cel de rosa amb els seus vols hipnòtics al capvespre. Un paisatge de somni que semblava inalterable.
Però aquesta edició amagava un secret, un gir inesperat que va robar el cor i les mirades de tots els assistents. Una presència silenciosa, un ésser de la nit que, contra tot pronòstic, va eclipsar els grans reclams del festival. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta història).
Parlem d’un mussol banyut, científicament conegut com Asio otus. Aquesta criatura nocturna es va deixar veure en un eucaliptus a la urbanització Eucaliptus, pràcticament a peu de carrer, i va passar de ser una observació aïllada a esdevenir el fenomen viral del festival. La seva inusual aparició de dia va permetre que centenars de persones el poguessin admirar i fotografiar, convertint-lo en el veritable protagonista d’aquesta edició, superant la popularitat de qualsevol altre ocell, fins i tot la dels flamencs o figures emblemàtiques del sector.
L’animal, que ja havia fet acte de presència en edicions anteriors, es va convertir en un rostre familiar, un autèntic VIP per a la comunitat ornitològica. La gent el coneixia com “el de l’eucaliptus del jardí de la urbanització” o simplement “el de l’any passat”, i molts fins i tot el van batejar amb el nom d’Uhu, per la seva aparent immobilitat. La seva actitud impassible, amb els seus característics plomalls en forma de celles, transmetia una superioritat gairebé còmica, mirant els curiosos amb un aire d’infinit fastigueig. Però el que ningú s’esperava, i el que va afegir un nou capítol a la seva llegenda, va ser la confirmació que no era un de sol. Resulta que hi havia diversos mussols banyuts compartint aquell espai, multiplicant l’efecte de sorpresa i devoció.
La revelació que hi havia més d’un d’aquests magnífics mussols va ser un autèntic regal per a tots nosaltres. De vegades, els secrets millor guardats són just al davant dels nostres nassos, i el Delta en va ser la prova.
Més enllà del mussol: els secrets del Delta
Mentre el mussol banyut acaparava flaixos, el festival era un bullidor d’activitat i descobriments. Altres espècies, menys mediàtiques però igualment fascinants, van captar l’atenció dels experts. Des de la recerca d’un singular mosquiter fins a l’observació del rar cormorà pigmeu o la titella citrina, el Delta demostrava la seva inesgotable riquesa. Un altre moment d’emoció col·lectiva va ser l’eclosió de dos ous de mussol comú (lechuza) al niu de la reserva de Riet Vell, una escena de vida captada en directe que va generar un gran goig entre els assistents.
Però no tot van ser plomes i cants. El festival també va oferir espais per a la reflexió i les històries humanes que hi ha darrere de l’observació d’ocells. La foca monjo va ser, sorprenentment, un dels temes estrella en algunes conferències, demostrant que la natura sempre té sorpreses amagades. A més, les casetes d’informació sobre viatges ornitològics per tot el món convidaven a somiar amb països llunyans i espècies exòtiques, regalant des d’adhesius fins a xocolata de l’Equador. I en el terreny dels objectes, els prismàtics Swarovski van presentar la seva nova gamma amb un detall curiós: el color taronja se suma al tradicional verd militar. Un canvi sorgit de la solució a un “problema”: molts ornitòlegs perdien els seus valuosos aparells entre la vegetació.
Fins i tot Jordi Sargatal, reconegut ornitòleg i Secretari de Transició Ecològica, va compartir una anècdota curiosa que podria ser un truc de màrqueting: la seva col·lecció d’ampolles de vi amb etiquetes d’ocells i la constatació, segons un estudi, que aquestes ampolles es venen més. Una petita revelació que lliga la passió per les aus amb el consum quotidià.
Reptes i revelacions: el futur de l’ornitologia
Més enllà de l’observació i la bellesa, el festival va ser un fòrum de debat sobre els reptes actuals de la conservació. Ana Rivas, amb la seva iniciativa “Voces Pajareras”, va posar el dit a la llaga sobre un error sistèmic: la persistència del masclisme en el sector de l’observació d’ocells. La seva enquesta va revelar que les dones experimenten incomoditat, pressió i menyspreu un 20% més que els homes, una realitat que porta moltes a abandonar aquesta afició o practicar-la en solitari. La seva proposta és una crida imprescindible a la creació de xarxes de suport, una solució per a un problema que afecta la nostra tribu.
L’alarma també va sonar fort amb Alex Berryman, que va advertir sobre la imprevisibilitat de les extincions d’espècies a causa del canvi climàtic i altres factors. Ens va recordar que no podem donar res per fet, i que hi ha una preocupació global per l’impacte en llocs com el Brasil. No obstant això, va oferir un bri d’esperança: l’existència d’un centenar d’espècies que, tot i ser donades per desaparegudes, podrien reaparèixer en llocs remots. Una visió que ens convida a una expedició constant, a no perdre mai la il·lusió per la recerca. Ens queda poc temps per actuar davant d’aquesta tendència alarmant.
La història del mussol banyut al Delta no és només una anècdota curiosa, és un recordatori potent: la natura sempre ens pot sorprendre, i sovint, els tresors més grans estan just al nostre costat, esperant ser descoberts i valorats. Hem de ser vigilants.
La conferència de Peter Boesman, un dels majors experts mundials en el cant dels ocells, ens va transportar a un altre nivell. Escoltar veus d’espècies ja extingides és una experiència esgarrifosa i meravellosa alhora, un secret del passat que es materialitza en el present gràcies a la tecnologia. La seva passió per documentar sons arreu del planeta ens recorda que cada nota, cada cant, és un tresor fràgil que hem de preservar. Quin seria el seu cant favorit? El xoric de canya, un detall que ens fa connectar amb la simplicitat i la bellesa de la vida.
Aquesta edició del Delta Birding Festival, amb el seu mussol banyut com a icona inesperada, ha reafirmat el seu caràcter imprescindible. Des de la grandesa dels flamencs fins a la revelació d’un masclisme encara present en el sector, passant per les veus d’ocells que ja no hi són, l’experiència ha estat un mosaic d’emocions i aprenentatges. Ens ha recordat que observar la natura no és només mirar, sinó també escoltar, sentir i, sobretot, actuar. Estàs preparat per al que vindrà?