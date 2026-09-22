El destí perfecte d’octubre: un parc natural amb canyons, arboços i el vol del trencalòs

El sol de l’estiu ja és un record llunyà i, amb l’arribada d’octubre, la muntanya torna a ser l’escenari que molts busquem. Després de la calor intensa, les primeres pluges refresquen l’ambient i els fruits silvestres comencen a pintar de colors vius els boscos. Però l’error és pensar que qualsevol lloc serveix; la solució definitiva és saber on dirigir-se per viure una experiència veritablement màgica.
Hi ha un espai natural protegit, un tresor ocult, que aquest mes es revela en tota la seva esplendor, oferint un espectacle que et deixarà sense alè. No es tracta només d’un paisatge bonic, sinó d’una immersió en la natura salvatge que molt pocs coneixen en el seu moment òptim. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la informació que estava a punt de descobrir-se).
Dirigeix el teu compàs cap al nord-est de Jaén i descobriràs un autèntic gegant: el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Amb les seves imponents 210.000 hectàrees, aquest parc no només és un dels espais protegits més extensos del país, sinó també un dels nusos hidrogràfics més importants. Aquí neixen rius tan emblemàtics com el Guadalquivir i el Segura, pilars de la geografia peninsular, convertint-lo en un lloc imprescindible per a qualsevol amant de la natura.
Canyons de pel·lícula i l’aigua com a protagonista
Posar-se les botes i endinsar-se en els seus camins és una decisió intel·ligent, especialment ara. Una de les rutes més famoses del parc és la que segueix el curs del riu Borosa. El sender transcorre enganxat a la llera fins a endinsar-se en la Cerrada de Elías, un canyó kàrstic d’uns 400 metres de longitud amb parets de roca vertical que superen els deu metres d’altura. L’experiència és impressionant i en diversos trams caminaràs literalment suspès sobre el riu gràcies a passarel·les de fusta.
El meu consell és clar: abans de sortir, consulta l’estat del traçat del Borosa. Després de pluges intenses, la passarel·la de la Cerrada de Elías podria estar en restauració i seria una llàstima perdre’s aquesta joia per no haver-se informat.
Si et veus amb ganes (i forces!), pots allargar el recorregut fins a la pintoresca laguna de Valdeazores, envoltada de pinars i formacions geològiques que semblen d’un altre món. Però si busques una opció accessible per a tots els públics, amb una inversió de temps menor, la Cerrada del Utrero és la teva opció: un senzill recorregut circular d’1,6 quilòmetres que es completa en només 45 minuts, ideal per a una escapada ràpida amb vistes espectaculars.
@marinaruizmor
Cazorla 📍 ( Jaén )♬ sonido original – Isaí Álvarez
Arboços, colors d’or i el “secret” de la tardor
Octubre et regala, a més, l’explosió de color dels seus fruits silvestres. En aquests boscos caminaràs entre alzines, cornicabres i, molt especialment, arboços. T’encantarà descobrir les petites baies de color vermell ataronjat dels arboços, que destaquen amb una força visual aclaparadora entre el verd de les seves fulles. La Junta d’Andalusia assenyala que entre octubre i novembre és el seu període òptim de maduració, una finestra d’oportunitat que no voldràs desaprofitar.
Per contemplar-los en la seva plena esplendor, el truc és recórrer senders de bosc dens com la ruta de La Osera, a la Sierra de Las Villas. Allà, el bosc es converteix en un tapís de tons ocres, vermells i grocs, acompanyats pel so de la brama del cérvol, un altre dels grans espectacles sonors que la tardor ofereix en aquestes serres. La combinació visual i auditiva és una experiència viral entre els que ja l’han descoberta.
@ramonenruta Hoy hacemos una ruta con una cascada desconocida para muchos, pero que está en el Top 2 de nuestro país. Se trata de la “cascada de la Osera”, un imponente salto de 130m situado en un lugar privilegiado de la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. **** En la capacidad del embalse he cometido un ligero error definiéndolo como enorme. La capacidad es de 6,374 y no de 6374. En el recorrido, conoceremos otras cascadas menores, el aliviadero del “Aguascebas” y la cascada de “Chorrogil” Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte. Es el mejor agradecimiento para poder seguir haciendo vídeos. #aguascebas #cascada #jaen #rutas #cazorlaseguraylasvillas ♬ sonido original – Ramón en Ruta
El majestuós vol del trencalòs: una història de recuperació
Però no podem oblidar-nos d’un dels grans atractius d’aquestes muntanyes, una oportunitat única per a l’observació d’aus rapinyaires. Des dels seus impressionants tallats rocosos, podràs veure planejar majestuosament els voltors lleonats i les àligues aprofitant els corrents tèrmics. És un espectacle de poder i gràcia que et recorda la força indomable de la natura i la importància d’aquests santuaris.
I si mires al cel amb atenció i una mica de paciència, potser tinguis la sort de albirar el majestuós trencalòs. Després d’extingir-se en aquestes serres a finals de 1986, la Junta d’Andalusia va impulsar un ambiciós programa de reintroducció que continua donant fruits, amb l’alliberament de nous exemplars al parc durant aquest mateix any. És una història de recuperació que ens omple d’orgull col·lectiu i demostra que la preservació és possible.
La teva millor aposta per intentar veure aquest meravellós ocell és acostar-te al Mirador del Tapadero, situat al costat d’una paret amb més de 200 metres de caiguda lliure. És un dels punts estratègics on, amb una mica de sort i uns bons prismàtics, podràs veure volar aquesta espècie recuperada. (I sí, l’emoció és real quan passa).
@miiiguevlog Este mirador se encuentra en 📍𝗣𝗢𝗭𝗢 𝗔𝗟𝗖𝗢́𝗡 El lugar se llama el 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐧̃𝐚 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐚𝐝𝐚 y es un sitio increíble para llevarte una toalla y hacer como nosotros, “UN PICNIC”. 🧺 Para ir al mirador tienes que ir por un caminito de tierra, que es de fácil acceso, tanto para ir en moto como en coche. 🌲¿Conocíais este lugar?🌲 . . #pozoalcón #jaen #rutasenmoto #viajarenmoto #bmwmotorrad #f900gs #viajarenpareja #parejasmoteras #viajar #destinos #montaña ♬ Idea 22 – Gibran Alcocer
La tendència imparable de la natura autèntica
Aquest parc no és només un destí; és la connexió definitiva amb una tendència que creix sense parar: la de buscar experiències de natura autèntica, lluny de les aglomeracions. La tardor a Cazorla et permet desconnectar de la rutina, respirar aire pur i reconnectar amb l’essència del que som. És una inversió en benestar que el nostre cos i la nostra ment agraeixen, una oportunitat per viure moments que no es poden replicar.
El temps vola i la màgia d’aquest octubre no durarà per sempre. La maduració dels arboços, la brama i el clima ideal per als senderistes tenen una finestra concreta. Perdre’s aquesta època és deixar escapar l’oportunitat de viure una de les experiències naturals més impactants de l’any. No deixis per a demà la planificació del que pot ser el teu viatge més memorable.
Descobrir aquest racó ara, en el seu moment de màxima plenitud, és haver trobat la solució al dilema de la propera escapada. La informació que acabes de rebre és la clau per organitzar un viatge que no només recordaràs, sinó que possiblement voldràs repetir. Estàs a punt per posar rumb cap a aquest paradís de tardor?