El destino perfecto de octubre: un parque natural con cañones, madroños y el vuelo del quebrantahuesos

El sol del verano ya es un recuerdo lejano y, con la llegada de octubre, la montaña vuelve a ser el escenario que muchos buscamos. Después del calor intenso, las primeras lluvias refrescan el ambiente y los frutos silvestres comienzan a pintar de colores vivos los bosques. Pero el error es pensar que cualquier lugar sirve; la solución definitiva es saber a dónde dirigirse para vivir una experiencia verdaderamente mágica.

Hay un espacio natural protegido, un tesoro oculto, que este mes se revela en todo su esplendor, ofreciendo un espectáculo que te dejará sin aliento. No se trata solo de un paisaje bonito, sino de una inmersión en la naturaleza salvaje que muy pocos conocen en su momento óptimo. (Sí, nosotros también alucinamos con la información que estaba a punto de descubrirse).

Dirige tu brújula hacia el noreste de Jaén y descubrirás un auténtico gigante: el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Con sus imponentes 210.000 hectáreas, este parque no solo es uno de los espacios protegidos más extensos del país, sino también uno de los nudos hidrográficos más importantes. Aquí nacen ríos tan emblemáticos como el Guadalquivir y el Segura, pilares de la geografía peninsular, convirtiéndolo en un lugar imprescindible para cualquier amante de la naturaleza.

Cañones de película y el agua como protagonista

Ponerse las botas e internarse en sus caminos es una decisión inteligente, especialmente ahora. Una de las rutas más famosas del parque es la que sigue el curso del río Borosa. El sendero transcurre pegado al cauce hasta adentrarse en la Cerrada de Elías, un cañón kárstico de unos 400 metros de longitud con paredes de roca vertical que superan los diez metros de altura. La experiencia es impresionante y en varios tramos caminarás literalmente suspendido sobre el río gracias a pasarelas de madera.

Mi consejo es claro: antes de salir, consulta el estado del trazado del Borosa. Después de lluvias intensas, la pasarela de la Cerrada de Elías podría estar en restauración y sería una lástima perderse esta joya por no haberse informado.

Si te ves con ganas (¡y fuerzas!), puedes alargar el recorrido hasta la pintoresca laguna de Valdeazores, rodeada de pinares y formaciones geológicas que parecen de otro mundo. Pero si buscas una opción accesible para todos los públicos, con una inversión de tiempo menor, la Cerrada del Utrero es tu opción: un sencillo recorrido circular de 1,6 kilómetros que se completa en solo 45 minutos, ideal para una escapada rápida con vistas espectaculares.

Madroños, colores de oro y el «secreto» del otoño

Octubre te regala, además, la explosión de color de sus frutos silvestres. En estos bosques caminarás entre encinas, cornicabras y, muy especialmente, madroños. Te encantará descubrir las pequeñas bayas de color rojo anaranjado de los madroños, que destacan con una fuerza visual abrumadora entre el verde de sus hojas. La Junta de Andalucía señala que entre octubre y noviembre es su periodo óptimo de maduración, una ventana de oportunidad que no querrás desaprovechar.

Para contemplarlos en su máximo esplendor, el truco es recorrer senderos de bosque denso como la ruta de La Osera, en la Sierra de Las Villas. Allí, el bosque se convierte en un tapiz de tonos ocres, rojos y amarillos, acompañados por el sonido de la berrea del ciervo, otro de los grandes espectáculos sonoros que el otoño ofrece en estas sierras. La combinación visual y auditiva es una experiencia viral entre quienes ya la han descubierto.

#cascada #jaen #rutas #cazorlaseguraylasvillas ♬ sonido original – Ramón en Ruta @ramonenruta Hoy hacemos una ruta con una cascada desconocida para muchos, pero que está en el Top 2 de nuestro país. Se trata de la “cascada de la Osera”, un imponente salto de 130m situado en un lugar privilegiado de la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. **** En la capacidad del embalse he cometido un ligero error definiéndolo como enorme. La capacidad es de 6,374 y no de 6374. En el recorrido, conoceremos otras cascadas menores, el aliviadero del “Aguascebas” y la cascada de “Chorrogil” Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte. Es el mejor agradecimiento para poder seguir haciendo vídeos. #aguascebas

El majestuoso vuelo del quebrantahuesos: una historia de recuperación

Pero no podemos olvidarnos de uno de los grandes atractivos de estas montañas, una oportunidad única para la observación de aves rapaces. Desde sus impresionantes cortados rocosos, podrás ver planear majestuosamente a los buitres leonados y las águilas aprovechando las corrientes térmicas. Es un espectáculo de poder y gracia que te recuerda la fuerza indomable de la naturaleza y la importancia de estos santuarios.

Y si miras al cielo con atención y un poco de paciencia, quizás tengas la suerte de avistar al majestuoso quebrantahuesos. Después de extinguirse en estas sierras a finales de 1986, la Junta de Andalucía impulsó un ambicioso programa de reintroducción que sigue dando frutos, con la liberación de nuevos ejemplares en el parque durante este mismo año. Es una historia de recuperación que nos llena de orgullo colectivo y demuestra que la preservación es posible.

Tu mejor apuesta para intentar ver a esta maravillosa ave es acercarte al Mirador del Tapadero, situado junto a una pared con más de 200 metros de caída libre. Es uno de los puntos estratégicos donde, con un poco de suerte y unos buenos prismáticos, podrás ver volar a esta especie recuperada. (Y sí, la emoción es real cuando ocurre).

La tendencia imparable de la naturaleza auténtica

Este parque no es solo un destino; es la conexión definitiva con una tendencia que crece sin parar: la de buscar experiencias de naturaleza auténtica, lejos de las aglomeraciones. El otoño en Cazorla te permite desconectar de la rutina, respirar aire puro y reconectar con la esencia de lo que somos. Es una inversión en bienestar que nuestro cuerpo y nuestra mente agradecen, una oportunidad para vivir momentos que no se pueden replicar.

El tiempo vuela y la magia de este octubre no durará para siempre. La maduración de los madroños, la berrea y el clima ideal para los senderistas tienen una ventana concreta. Perderse esta época es dejar escapar la oportunidad de vivir una de las experiencias naturales más impactantes del año. No dejes para mañana la planificación de lo que puede ser tu viaje más memorable.

Descubrir este rincón ahora, en su momento de máxima plenitud, es haber encontrado la solución al dilema de la próxima escapada. La información que acabas de recibir es la clave para organizar un viaje que no solo recordarás, sino que posiblemente querrás repetir. ¿Estás listo para poner rumbo hacia este paraíso de otoño?