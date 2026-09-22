Rafa Guerrero, psicòleg: «Néixer al desembre augmenta un 39% el risc de TDAH respecte als de gener»

Imagina’t l’aula del teu fill o filla. Tots els nens tenen la mateixa edat, o almenys això creiem quan estan al mateix curs. Però, què passaria si et diguéssim que el mes en què van néixer pot ser un factor tan decisiu com desconcertant en el seu desenvolupament i, fins i tot, en un diagnòstic crucial?
Aquesta petita diferència temporal podria estar influint en la percepció del seu comportament i capacitats d’una manera que mai hauries sospitat. I el que és més alarmant: podria estar darrere d’un dels errors diagnòstics més freqüents en la infància. (Sí, nosaltres també estem sorpreses).
El psicòleg Rafa Guerrero ha llançat una alerta que sacseja els fonaments de l’educació i la salut infantil. Segons les seves dades, els nens nascuts al desembre tenen un 39% més de probabilitat de ser diagnosticats amb TDAH que els nascuts al gener. Una xifra que ens obliga a mirar més enllà del que és evident.
La veritat oculta darrere del calendari
Aquesta revelació no sorgeix del no-res. Guerrero es basa en un estudi massiu realitzat amb gairebé un milió de nens canadencs. La conclusió és contundent: l’única distinció entre aquests grups és, literalment, el temps de vida extra, uns 11 mesos de maduració que marquen una diferència abismal en els primers anys.
Pensa-hi un moment: a la mateixa classe, s’exigeix exactament el mateix a tots els alumnes. Però, mentre uns ja han complert els requisits maduratius per a certes tasques, altres amb prou feines estan començant aquest procés. El TDAH, recorda Guerrero, és un trastorn del neurodesenvolupament, i posa el focus en la escorça prefrontal, clau per concentrar-se, planificar i controlar els impulsos.
Aquesta diferència de maduresa no pot ser confosa amb un trastorn. És comparar dues etapes de desenvolupament diferents i anomenar malaltia al que és, simplement, creixement a ritmes particulars.
El perill real és confondre les diferències maduratives normals amb els símptomes d’un trastorn. Estem parlant de nens que se’ls exigeix el mateix, però que la seva edat cerebral no ho permet. Això pot derivar en una etiquetació precipitada, amb tot el que això implica per al seu futur acadèmic i personal.
Aquí rau un dels errors més comuns i potser el més perillós. Guerrero insisteix que “comparar un nen de desembre amb un de gener és comparar dues madureses distintes i anomenar trastorn a la diferència”. Aquesta perspectiva és un canvi de joc per a pares i educadors, una autèntica solució per a moltes famílies que busquen respostes.
L’error imprescindible en el diagnòstic
La incorporació de l’edat relativa en l’avaluació del comportament i rendiment dels menors és, per tant, imprescindible. No es tracta de restar importància als casos reals de TDAH, sinó d’assegurar-nos que cada diagnòstic sigui el més acurat possible, evitant que una simple diferència cronològica es converteixi en un estigma de per vida. El nostre objectiu és sempre el benestar dels nostres petits.
Una altra dada clau que ens subministra el psicòleg: no existeix una única prova del TDAH. No hi ha un test definitiu, ni una analítica, ni una neuroimatge que doni un veredicte absolut. Aquest fet, sovint desconegut, subratlla la complexitat del diagnòstic i la importància d’una observació rigorosa.
La recomanació és clara: observar l’evolució del menor en diferents contextos, tant a l’escola com a casa. Només si els problemes persisteixen en el temps i afecten diverses àrees de la seva vida, haurem de recórrer a un professional. Aquesta cautela és un estalvi de preocupacions innecessàries i de processos que podrien no ser adequats.
El paper crucial dels docents
El missatge de Guerrero també va dirigit directament a l’àmbit educatiu. Els professors han de tenir molt present aquesta diferència d’edat entre els alumnes d’un mateix curs. Ajustar les expectatives en funció del mes de naixement podria ser el secret per a un aprenentatge més inclusiu i respectuós amb els ritmes individuals.
Aquesta adaptació no significa disminuir el rigor, sinó personalitzar-lo. Permetrà que els nens més joves del curs tinguin l’espai i el temps que necessiten per madurar sense la pressió de ser comparats amb els seus companys més grans. Això és beneficiós per a tots, no només per als nascuts a finals d’any.
Una alerta urgència per a la nostra tribu
És moment de passar a l’acció. Aquesta informació és vital per a cada pare, mare i educador. Tenir aquest coneixement ens dona poder. Podem començar a qüestionar, a observar amb una nova mirada i, sobretot, a protegir els nostres fills de diagnòstics erronis que podrien marcar el seu camí sense necessitat. (El nostre deure és estar ben informades).
No esperis que la llei canviï demà, perquè la consciència ha de canviar avui. Comparteix aquesta informació, parla amb els mestres, amb altres famílies. Aquest és un truc que pot canviar vides. Quina decisió prendràs amb aquesta informació entre mans?