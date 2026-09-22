Rafa Guerrero, psicólogo: «Nacer en diciembre aumenta un 39% el riesgo de TDAH respecto a los de enero»

Imagina el aula de tu hijo o hija. Todos los niños tienen la misma edad, o al menos eso creemos cuando están en el mismo curso. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que el mes en que nacieron puede ser un factor tan decisivo como desconcertante en su desarrollo e incluso en un diagnóstico crucial?

Esta pequeña diferencia temporal podría estar influyendo en la percepción de su comportamiento y capacidades de una manera que nunca habrías sospechado. Y lo que es más alarmante: podría estar detrás de uno de los errores diagnósticos más frecuentes en la infancia. (Sí, nosotros también estamos sorprendidos).

El psicólogo Rafa Guerrero ha lanzado una alerta que sacude los cimientos de la educación y la salud infantil. Según sus datos, los niños nacidos en diciembre tienen un 39% más de probabilidad de ser diagnosticados con TDAH que los nacidos en enero. Una cifra que nos obliga a mirar más allá de lo evidente.

La verdad oculta detrás del calendario

Esta revelación no surge de la nada. Guerrero se basa en un estudio masivo realizado con casi un millón de niños canadienses. La conclusión es contundente: la única distinción entre estos grupos es, literalmente, el tiempo de vida extra, unos 11 meses de maduración que marcan una diferencia abismal en los primeros años.

Piénsalo un momento: en la misma clase, se exige exactamente lo mismo a todos los alumnos. Pero, mientras unos ya han cumplido los requisitos madurativos para ciertas tareas, otros apenas están comenzando este proceso. El TDAH, recuerda Guerrero, es un trastorno del neurodesarrollo, y pone el foco en la corteza prefrontal, clave para concentrarse, planificar y controlar los impulsos.

Esta diferencia de madurez no puede ser confundida con un trastorno. Es comparar dos etapas de desarrollo diferentes y llamar enfermedad a lo que es, simplemente, crecimiento a ritmos particulares.

El peligro real es confundir las diferencias madurativas normales con los síntomas de un trastorno. Estamos hablando de niños a los que se les exige lo mismo, pero que su edad cerebral no lo permite. Esto puede derivar en una etiquetación precipitada, con todo lo que esto implica para su futuro académico y personal.

Aquí reside uno de los errores más comunes y quizás el más peligroso. Guerrero insiste en que «comparar un niño de diciembre con uno de enero es comparar dos madureces distintas y llamar trastorno a la diferencia». Esta perspectiva es un cambio de juego para padres y educadores, una auténtica solución para muchas familias que buscan respuestas.

El error imprescindible en el diagnóstico

La incorporación de la edad relativa en la evaluación del comportamiento y rendimiento de los menores es, por tanto, imprescindible. No se trata de restar importancia a los casos reales de TDAH, sino de asegurarnos de que cada diagnóstico sea lo más preciso posible, evitando que una simple diferencia cronológica se convierta en un estigma de por vida. Nuestro objetivo es siempre el bienestar de nuestros pequeños.

Otro dato clave que nos suministra el psicólogo: no existe una única prueba del TDAH. No hay un test definitivo, ni una analítica, ni una neuroimagen que dé un veredicto absoluto. Este hecho, a menudo desconocido, subraya la complejidad del diagnóstico y la importancia de una observación rigurosa.

La recomendación es clara: observar la evolución del menor en diferentes contextos, tanto en la escuela como en casa. Solo si los problemas persisten en el tiempo y afectan diversas áreas de su vida, deberemos acudir a un profesional. Esta cautela es un ahorro de preocupaciones innecesarias y de procesos que podrían no ser adecuados.

El papel crucial de los docentes

El mensaje de Guerrero también va dirigido directamente al ámbito educativo. Los profesores deben tener muy presente esta diferencia de edad entre los alumnos de un mismo curso. Ajustar las expectativas en función del mes de nacimiento podría ser el secreto para un aprendizaje más inclusivo y respetuoso con los ritmos individuales.

Esta adaptación no significa disminuir el rigor, sino personalizarlo. Permitirá que los niños más jóvenes del curso tengan el espacio y el tiempo que necesitan para madurar sin la presión de ser comparados con sus compañeros mayores. Esto es beneficioso para todos, no solo para los nacidos a finales de año.

Una alerta urgente para nuestra tribu

Es momento de pasar a la acción. Esta información es vital para cada padre, madre y educador. Tener este conocimiento nos da poder. Podemos comenzar a cuestionar, a observar con una nueva mirada y, sobre todo, a proteger a nuestros hijos de diagnósticos erróneos que podrían marcar su camino sin necesidad. (Nuestro deber es estar bien informados).

No esperes que la ley cambie mañana, porque la conciencia debe cambiar hoy. Comparte esta información, habla con los maestros, con otras familias. Este es un truco que puede cambiar vidas. ¿Qué decisión tomarás con esta información en tus manos?