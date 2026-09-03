La Fira medieval més espectacular de setembre: Pontevedra atrau 100.000 visitants amb la seva Feira Franca

El setembre ja és aquí, i amb ell la rutina, els nous començaments i aquella sensació de necessitat d’escapar. (Nosaltres també la sentim, t’ho asseguro). Però hi ha un truc definitiu per trencar amb tot i submergir-te en una experiència que et farà oblidar el rellotge.
No estem parlant d’un viatge qualsevol. Imagineu una ciutat sencera que decideix, de cop, rebobinar segles. Una on el present s’esvaeix per donar pas a un passat vibrant, ple de vida i de sorpreses a cada cantonada.
És un esdeveniment que atrau milers de persones. Un fenomen cultural que cada any demostra que la història pot ser més viva que mai. Preparat per descobrir el nostre secret per a una desconnexió total? Aquesta és la teva oportunitat.
Un viatge en el temps que ho canvia tot
Aquesta transformació màgica té nom: la Feira Franca de Pontevedra. Aquesta joia gallega es prepara per celebrar la seva XXV edició, un aniversari que no et pots perdre. Durant dos dies, el primer cap de setmana de setembre de 2026, la ciutat es vesteix de segle XV.
Parlem de més de 100.000 visitants. És una xifra brutal que demostra la seva popularitat i la seva capacitat d’atreure. Des de l’any 2013, a més, està reconeguda com a Festa d’Interès Turístic de Galícia. Una validació que confirma la seva importància.
L’origen d’aquesta celebració és un autèntic tresor històric. Ens remuntem al 1467, quan el rei Enric IV de Castella va concedir a Pontevedra un privilegi. Un mercat lliure d’impostos durant un mes. Un estalvi que ja era un ganga històrica.
La ciutat va recuperar aquest episodi el 2000. Des de llavors, la Feira Franca s’ha convertit en una cita ineludible. El seu centre històric es transforma en un escenari gegantí. Una immersió que us atraparà des del primer moment.
Aquest any, l’edició del 2026 porta una temàtica especial: les tabernes. Sí, has llegit bé. L’ambientació i les activitats giraran al voltant d’aquests temples de la gastronomia popular. Una bona excusa per gaudir dels seus sabors.
La Feira Franca és un viatge on el passat es fa realitat. Un esdeveniment viral que no només veus, sinó que vius en cada detall.
El secret d’una immersió total en el passat
El cor de la Feira Franca batega amb força el dissabte 5 de setembre. A partir de les 11:30 hores, el mercat medieval i la mostra d’oficis tradicionals obriran les seves portes. Una oportunitat única per veure artesans en acció.
L’avinguda de Santa María es convertirà en el centre de l’artesania. Però les places d’A Ferraría, A Pedreira i O Peirao seran els escenaris dels antics oficis. Allà, els professionals de la toneleria, l’alfareria o la cistelleria demostraran la seva mestria.
També hi trobaràs rederes, filadores, encaixeres i tallistes. Un ampli ventall d’activitats que et connectaran amb un passat ple de detalls. Els llocs d’alimentació s’estendran per l’Alameda, la plaça d’Espanya i altres punts clau. El nostre paladar ja s’activa.
Però la Feira Franca és molt més que un mercat. Les famílies i amics organitzen autèntics banquets al carrer. Amb taules i vestimenta inspirades en la segona meitat del segle XV. L’organització fins i tot estableix normes per mantenir l’autenticitat. Un detall que eleva l’experiència.
La festa comença oficialment el divendres 4 de setembre a les 19:00 hores. Els pregoners a cavall recorreran el centre històric. Un anunci que ressona com un crit de guerra, avisant de l’inici de la celebració. A les 22:00 hores, la plaça d’A Ferraría acollirà l’espectacle inaugural “As Tabernas”.
@petiscosgalegos Atención, atención! 🚨 ¡Planazo a la vista para los días 6 y 7 de septiembre! 🎉 Si estás buscando algo diferente y súper emocionante, tienes que venir a la Feira Franca de Pontevedra. 🌟 Esta fiesta medieval, declarada de Interés Turístico de Galicia, te transportará al pasado en pleno corazón de las Rías Baixas. 🏰✨ Imagina pasearte entre maestros artesanos, herreros, músicos, y disfrutar de espectáculos únicos como cetrería, tiro con arco y torneos medievales. 🎯🛡️ Además, habrá banquetes, juegos infantiles y un mercado de alimentos que te dejará sin palabras. 🍗🍷 Todo esto en un ambiente que te hará sentir como en 1467, cuando el rey Enrique IV concedió el privilegio de un mercado libre de impuestos. ¡No te lo puedes perder! Marca la fecha y ven a vivir una experiencia inolvidable en la ciudad del Lérez. 📅😉 #fiestamedieval #feirafranca #Pontevedra #TerrasdePontevedra #visitpontevedra #riasbaixas #spain #visitspain #planesdefindesemana #planeaconmascota #planesconniños #planesenpontevedra #planesenriasbaixas #Medieval #mercadomedieval #Galicia #turismodegalicia #turismoespaña #feriamedieval #planesenpontevedra #visitpontevedra #turismogalicia ♬ Celtic Flashy Celtic Music – Masucu
La preparació és clau per a l’espectacle més gran
El dissabte és el dia gran, no hi ha dubte. L’activitat arranca a les 11:00 hores amb el desembarcament de la cervesa d’O Ollo Redondo al pont d’O Burgo. Mitja hora després, els mercats s’obriran de nou. A les 12:00 hores, la recreació del transport del vi omplirà els carrers.
Però si hi ha un moment que fa bullir la sang, és a la tarda. La plaça de toros serà l’escenari de dos grans tornejos medievals. A les 17:30 i a les 20:00 hores. La companyia Hípica Celta serà l’encarregada de les exhibicions. L’entrada és gratuïta fins a completar l’aforament. Un esdeveniment imprescindible.
El programa inclou demostracions d’esgrima i tir amb arc. També gaudiràs de música medieval, contacontes i balls. Nombroses cercaviles recorreran el centre històric. No hi haurà un minut per avorrir-se. (Nosaltres ja estem comptant els dies).
Per als més petits, l’oferta és espectacular. Carrusels medievals, jocs tradicionals i tallers creatius. Una ludoteca i un campament medieval amb propostes especialment pensades per a ells. La diversió està assegurada per a tota la família.
Què fa la Feira Franca tan especial? La implicació dels mateixos veïns. Milers de persones es vesteixen amb roba d’època. Això no és obligatori, però transforma la ciutat en un enorme escenari vivent del segle XV. Un sentiment de comunitat que emociona.
Si tens previst visitar-la, una advertència: la gran afluència de públic és real. Especialment durant el dissabte, on es concentra bona part de la programació. Calçat còmode i arribar amb temps són dues recomanacions que et salvaran el dia.
No hi ha un error més gran que deixar passar aquesta oportunitat. Viu la història, la gastronomia i l’espectacle al cor de Pontevedra. Una experiència que combina la nostra passió per la història amb la necessitat de viure quelcom únic. La millor decisió que pots prendre.