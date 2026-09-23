Donald Pettit, astronauta de la NASA, revela després de 23 anys com les nostres ciutats canvien de color

Imagineu, per un moment, mirar la Terra des de l’espai. No un dia, ni un mes, sinó durant gairebé un quart de segle. És la perspectiva única que ens ofereix Donald Pettit, un astronauta de la NASA que ha dedicat la vida a observar el nostre planeta des de dalt, i la seva història amaga una revelació sorprenent sobre les nostres pròpies ciutats.
Què pot haver canviat tant en un escenari que sembla inamovible per a la majoria de nosaltres? El que Pettit ha documentat, fotografia rere fotografia des de l’Estació Espacial Internacional, és una transformació silenciosa que s’ha produït sota els nostres nassos, i que està revolucionant la manera com veiem (i vivim) la nit urbana.
Després de 23 anys d’observació meticulosa i quatre missions a l’ISS, aquest veterà de l’espai ha desvelat l’impactant secret de les nostres ciutats: han canviat de color. Aquell to càlid i groguenc, gairebé cinematogràfic, que projectaven durant dècades, ha estat substituït per una paleta completament nova. És un canvi tan dràstic que redefineix la nostra mirada al planeta des de l’òrbita.
La transició amagada sota la llum
La clau d’aquesta metamorfosi es troba en la tecnologia que il·lumina els nostres carrers. Abans, les ciutats brillaven amb la llum ambre de les làmpades de vapor de sodi, un sistema que, tot i donar un aspecte peculiar i càlid des de l’espai, era ineficient i tenia les seves limitacions. Aquesta era la imatge nocturna que teníem de llocs emblemàtics com París, Istanbul o Chicago.
Avui, la història és una altra. La solució definitiva que hem adoptat massivament s’anomena LED. Aquestes noves làmpades aporten un aspecte molt més blanc, gairebé quirúrgic, i amb punts de colors variats que pinten una nova realitat. Aquesta transició tecnològica no és només estètica; és una decisió amb implicacions econòmiques i de rendiment que no podem ignorar.
La llum de les nostres ciutats no és només un detall; és un reflex de decisions energètiques que estan reescrivint el paisatge nocturn del planeta.
La tecnologia LED és molt més eficient que les seves predecessores. Amb una vida útil considerablement més llarga, un manteniment reduït i la capacitat d’encendre’s al 100% de la seva potència a l’instant, les làmpades LED han esdevingut el nou estàndard. Són més resistents a cops i vibracions i funcionen millor a baixes temperatures, característiques imprescindibles per a l’enllumenat públic, constantment exposat als elements.
Ciutats com Los Angeles, per exemple, han vist com la migració massiva al LED els ha permès un estalvi colossal de prop de 9 milions de dòlars anuals en la seva factura energètica. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la xifra). Aquest benefici directe a la nostra butxaca explica en gran part l’adopció imparable d’aquesta tecnologia arreu del món.
Quan el progrès té un preu ocult
Més enllà de la curiositat del canvi de color, l’arxiu visual de Pettit és una eina imprescindible per a la ciència. Permet estudiar l’expansió urbana global i la distribució de la població, oferint una perspectiva única de com creixen i es transformen les nostres metròpolis. L’astronauta destaca el creixement espectacular de Miami o l’asimetria de Monterrey com a exemples clars d’aquestes noves dinàmiques.
Però aquesta revolució lumínica té un cost, un secret ocult que ara comença a sortir a la llum. L’eficiència extrema dels LED ha portat a una conseqüència no desitjada: hem perdut “nit”. La contaminació lumínica, agreujada per la intensitat i l’espectre de la llum blanca, està afectant greument els nostres ecosistemes.
Animals, plantes i microorganismes veuen alterats els seus cicles naturals, posant en perill la biodiversitat. Fins i tot els humans patim les conseqüències, amb alteracions del ritme circadià i del metabolisme. El que semblava un avenç definitiu en l’estalvi energètic, ha esdevingut un error col·lectiu amb impactes ambientals i de salut que encara estem començant a entendre.
Alguns, fins i tot, senten una certa nostàlgia per la llum groguenca. Ens recorda una època passada, potser més ingènua. Pel·lícules com “Drive”, rodada el 2011 a Los Angeles, van haver de buscar expressament carrers amb les velles làmpades de sodi per aconseguir la seva característica atmosfera nocturna. Avui, això ja seria impossible a la majoria de grans ciutats. El canvi és irreversible i ha estat sorprenentment ràpid.
El nostre futur sota la nova llum
Les imatges de Donald Pettit no són només boniques vistes de nit. Són una advertència, un mirall que ens retorna una realitat que hem creat. El que hem guanyat en eficiència i estalvi, l’estem perdent en qualitat de la nit i en la salut dels nostres ecosistemes.
Entendre aquestes dinàmiques és imprescindible per a qualsevol que vulgui veure més enllà del que tenim davant dels ulls. La pròxima vegada que mireu la vostra ciutat de nit, ja no la veureu igual, oi?