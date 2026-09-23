El catedràtic Felipe Isidro desmunta un mite: «Un genoll no es posa fort sol, necessita càrrega»

Tothom, en algun moment, ha sentit una punxada al genoll i la primera reacció, gairebé instintiva, és frenar, descansar i protegir-lo de qualsevol esforç. Sembla la decisió més lògica per evitar un mal major, oi? Doncs prepara’t, perquè aquesta creença popular, tan profundament arrelada en el nostre dia a dia, podria ser just allò que està perpetuant el dolor i la debilitat en les teves articulacions.
I si et diguéssim que allò que penses que t’està protegint, en realitat t’està debilitant cada dia una mica més? La veritat, en el fons, és molt més sorprenent i alliberadora del que imaginas per a la teva salut articular. Un secret que pot canviar-ho tot.
El catedràtic d’Educació Física, Felipe Isidro, ha posat sobre la taula una realitat que desmunta completament aquest mite tan acceptat durant dècades. La seva revelació és contundent: un genoll no es posa fort sol, necessita càrrega. (Sí, nosaltres també vam haver de rellegir-ho un parell de vegades per assimilar-ho).
La tendència automàtica a l’immobilitat davant qualsevol molèstia és, segons Isidro, un error garrafal que hem d’evitar a tota costa. El problema rau en la nostra percepció: sovint pensem en els nostres genolls com peces mecàniques, com frens d’un cotxe, que inevitablement es desgasten amb l’ús. Aquesta analogia és totalment incorrecta i ens porta a decisions perjudicials.
Les nostres articulacions no són objectes inerts, sinó teixits biològics vivos, capaços d’una adaptació sorprenent. Això vol dir que es regeneren, es remodelen i es fan més fortes precisament quan reben els estímuls adequats, és a dir, quan treballen. La inactivitat prolongada, en canvi, les atrofia, disminueix la potència muscular i redueix dràsticament la seva tolerància a les activitats més quotidianes. (Aquí és on el nostre cos ens la juga de veritat).
El gran mite del desgast que ens debilita
El veritable secret per a uns genolls sans i sense dolor no és la quietud, sinó el moviment intel·ligent i la càrrega progressiva. Felipe Isidro és categòric: les activitats comunes, aquelles que la majoria evitem per por de fer-nos mal, no són perilloses per naturalesa. El que és imprescindible és fer-les de manera adaptada i progressiva al nostre nivell.
Parem atenció, per exemple, a les sentadillas. No són intrínsecament dolentes ni nocives. La clau, explica el catedràtic, rau en la profunditat i la càrrega que utilitzem, que han d’adaptar-se sempre a la realitat i capacitat de cada persona, sense regles estrictes que puguin fer-nos mal. Oblida’t de la por infundada a aquest exercici tan bàsic i funcional.
Pujar escales, una acció tan comuna que sovint evitem si tenim molèsties, és de fet un estímul excel·lent per conservar la nostra autonomia i força. Si notes alguna incomoditat, no et paralitzis! Pots implementar petits ajustos, com variar l’altura dels esglaons o recolzar-te a la barana de manera temporal. L’objectiu és adaptar-se, no renunciar a la mobilitat.
I sí, fins i tot la carrera recreativa. La ciència més actual desmenteix que el running estigui associat amb un empitjorament estructural de l’artrosi. Però atenció: la progressió ha de ser sempre mesurada per evitar sobrecàrregues i possibles lesions. Els nostres genolls, malgrat el que ens han fet creure, estan fets per moure’s i aguantar l’impacte amb la preparació adequada.
La solució definitiva: força muscular i moviments clau
La solució definitiva al dolor de genolls i la seva debilitat no és complexa, però requereix acció i comprensió del nostre cos. La estabilitat del genoll depèn directament dels potents músculs que l’envolten i que actuen com el seu sistema de seguretat més eficaç. Perquè el genoll no treballa sol, sinó com una peça fonamental d’una complexa cadena de moviment que s’estén des del peu fins al tronc.
Els quàdriceps, situats a la part anterior de la cuixa, són els responsables de controlar l’extensió de la cama. Els glutis, músculs clau dels nostres malucs, estabilitzen la pelvis i dirigeixen la correcta alineació de l’extremitat. Els isquiotibials, a la part posterior de la cuixa, regulen el moviment del genoll en perfecta sintonia amb la resta de la musculatura. I finalment, la musculatura del panxell afavoreix la propulsió i dissipa la força dels impactes en caminar o córrer. Una autèntica orquestra muscular que hem d’enfortir.
Més enllà dels exercicis, el meu consell d’experta és que oblidis la por al dolor lleu. Una lleugera molèstia que remet ràpidament després d’entrenar, sovint és senyal que el teu genoll s’està adaptant i fent-se més fort. És una oportunitat per créixer, no per aturar-se. La diferència és clau per a la teva progressió.
Felipe Isidro ens proposa tres moviments senzills, segurs i molt eficaços que podem incorporar a la nostra rutina sense grans complicacions. La clau, com sempre, és la progressió gradual, adaptant-los al nostre nivell actual i augmentant la intensitat a mesura que guanyem força.
El primer, i potser el més funcional per a la nostra vida diària, és asseure’s i aixecar-se d’una cadira. Sembla una tasca insignificant, oi? Però aquesta variant de la sentadilla activa directament els quàdriceps i els glutis, fonamentals per a la nostra independència física. Realitza-ho de manera controlada, com si fos un exercici deliberat, concentrant-te en la tècnica.
El segon truc per enfortir els genolls és pujar a un esglaó. Aquest moviment no només ens ajuda a guanyar força de manera gradual, sinó que també ens ensenya a coordinar l’alineació correcta del genoll i a millorar el nostre equilibri, simulant de prop les tasques que realitzem en el nostre dia a dia. Comença amb un esglaó baix i augmenta progressivament.
Finalment, l’extensió de genoll amb banda elàstica. Aquest exercici és ideal per treballar el quàdriceps de forma molt controlada, permetent-nos regular la resistència al nostre nivell exacte sense posar en risc l’articulació. És el nostre secret per a un entrenament personalitzat i segur, perfecte per fer a casa.
L’expert recomana realitzar aquests exercicis dues o tres vegades per setmana, estructurats en dues o tres sèries de vuit a dotze repeticions. L’objectiu és que les últimes repeticions impliquin un esforç significatiu, però sempre sense perdre mai el patró tècnic adequat. La qualitat del moviment és més imprescindible que la quantitat.
L’error més estès que hem d’evitar a tota costa, segons Isidro, és el repòs absolut davant l’aparició del dolor. Aquesta reacció instintiva i benintencionada, en realitat, atrofia l’articulació i ens atrapa en un cercle viciós de debilitat i més dolor. També hem d’anar amb compte amb els canvis bruscos i dràstics en la nostra activitat física que incrementen l’exposició del genoll sense una preparació prèvia adequada.
Però atenció a un matís clau: el dolor no sempre és sinònim de dany greu. Una lleugera molèstia que remet poc després d’entrenar, explica Isidro, sol indicar que el genoll està en un procés d’adaptació, de fet-se més resistent. (Aquí hi ha un punt ocult que molts ignoren i que ens paralitza innecessàriament).
En una societat cada cop més sedentària, on passem hores assegudes davant pantalles i la nostra mobilitat es redueix, la salut dels nostres genolls s’ha convertit en una prioritat imprescindible. No podem permetre que mites antics o pors infundades ens facin renunciar a la nostra llibertat de moviment. Aquest és un coneixement que val or per al nostre benestar a llarg termini.
La teva capacitat de moure’t lliurement, de pujar escales sense pensar-hi o de jugar amb els teus néts sense cap impediment, depèn d’aquesta decisió crucial. El teu cos t’està demanant acció avui, no demà. No perdis més temps amb el gran error del repòs innecessari. El teu genoll t’ho agrairà amb anys de vida activa i plena.
Ara ja tens la informació definitiva per prendre el control de la teva salut articular i desmuntar els mites que t’han frenat fins ara. Un pas intel·ligent per a un futur amb menys dolor i més llibertat, no creus? Què faràs amb aquesta nova perspectiva per a la teva salut?