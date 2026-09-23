L&#039;escapadeta
Les terrasses més espectaculars de Barcelona per gaudir del sol i l’aire lliure
Pedro Corchado Fontsere
23/09/2026 07:15

Barcelona és una ciutat que es respira a l’aire lliure, on cada raig de sol convida a aturar-se i gaudir. Però, si bé la temporada de “terraceo” s’allarga tot l’any, hi ha moments en què la cerca del lloc perfecte esdevé una autèntica obsessió col·lectiva. No es tracta només de trobar una taula, sinó de descobrir un petit refugi que ens connecti amb l’essència de la ciutat.

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De la mateixa manera que la llum del matí no és la mateixa que la del capvespre, no totes les terrasses ofereixen la mateixa experiència. El secret no rau en el preu ni en la marca, sinó en la sensació que ens queda quan l’abandonem. La clau per triomfar aquest any passa per conèixer els veritables oasis urbans; aquells que aturen el temps i ens regalen un tros de felicitat.

Oblida les llistes inacabables i les opcions genèriques. Nosaltres hem desxifrat el codi per a que trobis el teu pròxim espai imprescindible. Des dels cels de l’Eixample fins a les brises marines de la Barceloneta, la ciutat amaga racons que són autèntiques joies. El teu pròxim pla ideal, ja sigui per a un brunch espectacular o un vermut amb vistes, és a punt de ser revelat.

No es tracta de buscar una terrassa, sinó d’escollir l’escenari perfecte per a cada moment de la teva vida.

Descobrint les altures: Barcelona als teus peus

L’atractiu d’una terrassa a les altures és gairebé primitiu. La sensació de veure la ciutat des de dalt, de sentir-se part d’ella però alhora allunyat del seu bullici, és una sensació única. Hi ha llocs que et permeten veure Barcelona en 360º, com la terrassa del Barceló Raval, un espai que transformen els diumenges en una autèntica festa amb el seu brunch i DJ en directe. (Sí, nosaltres també som fans de començar el dia així).

Per als amants dels clàssics i les vistes definitives, pujar al Tibidabo és una peregrinació obligatòria. El Mirablau o el Merbeyé, situats gairebé porta amb porta, ofereixen perspectives que han seduït generacions. Són llocs que, més enllà de la copa, prometen un espectacle visual inigualable, un autèntic secret per a primeres cites o per a aquells que simplement volen sentir-se els amos de la ciutat per unes hores. Són la prova que hi ha espais que resisteixen el pas del temps.

@necoreonna 📍Terraza 360 en hotel Barceló Raval con vistas preciosas de la ciudad de Barcelona. #cocteles #barcelona #terraza #terrazasbonitas #terrazasbarcelona #cocteleria #lugaresparavisitar #planesconamigos #planesenpareja #planesfindesemana #barcelonacity #barcelonabares ♬ Way Down We Go – Vendredi & Sphere

Oasis secrets: L’encant dels patis interiors

Però Barcelona no només viu de vistes panoràmiques. La ciutat, plena de la seva història i el seu laberint gòtic, amaga veritables santuari interiors, patis que són autèntics oasis de pau. Pensem en l’Antic Teatre, al Born, amb el seu pati que és el cor d’un projecte cultural i un punt de trobada d’artistes i veïns. És un recordatori que la cultura i el bon gust poden anar de la mà, fins i tot en la seva principal font de finançament.

En altres racons, com el Portal de l’Àngel, un passadís amagat et transporta fins a la terrassa enjardinada del Reial Cercle Artístic, un espai gòtic que s’eleva sobre l’enrenou dels vianants. O a l’Eixample, la terrassa de l’Hotel Alma, un jardí que canvia amb les estacions i on la cuina de temporada és la protagonista. Són llocs que et permeten desconnectar sense sortir del centre, un truc per carregar piles.

@b_de_barcelona

De mis rincones favs de Barcelona 💘 🤫 Antic Teatre

♬ stereo hearts – 🙂

La brisa marina: quan la terrassa mira al mar

Evidentment, no es pot parlar de terrasses a Barcelona sense mirar cap al mar. La Barceloneta i el Port Olímpic concentren una sèrie de propostes que ens transporten directament a la vora del Mediterrani. Des del Surf House, un temple per als amants de les onades amb una aposta clara pels plats ecològics i els batuts, fins a la luxosa Velissima, amb les seves vistes al port i el seu esperit de la Costa Amalfitana.

Can Fisher, un restaurant a la Nova Icària, ens recorda la màgia de la cuina marinera amb peixos a la brasa de llenya i paelles que et fan sentir com si fossis a un poble de pescadors, malgrat ser al cor de la ciutat. I no podem oblidar Marina Bay, gairebé sota el famós Peix Daurat, amb una cuina ininterrompuda ideal per a un dinar llarg després d’un dia de platja. Aquestes terrasses ofereixen una solució ideal per escapar de la rutina amb una immersió sensorial completa.

El dilema de l’elecció: quan la disponibilitat es converteix en un luxe

La popularitat d’aquests espais els converteix en autèntics tresors que cal saber reservar amb antelació, especialment durant els dies de més bonança. Són llocs on la demanda és alta i una taula buida és una anomalia. No esperis a l’últim moment si vols assegurar-te el teu racó de cel o mar; aquest és el secret per no endur-se un disgust i acabar al primer lloc que trobis.

Entendre la varietat i l’esperit de cadascuna d’aquestes terrasses és tenir la clau per dominar l’art del bon viure a Barcelona. Ara ja tens les eines definitives per parar el teu scroll i començar a viure, de veritat, la ciutat. (I el nostre cap ens diu que ja estàs pensant en el teu pròxim destí). És una decisió intel·ligent, no et sembla?

Barcelona Hotel Restaurant

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