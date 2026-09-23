Les terrasses més espectaculars de Barcelona per gaudir del sol i l’aire lliure

Barcelona és una ciutat que es respira a l’aire lliure, on cada raig de sol convida a aturar-se i gaudir. Però, si bé la temporada de “terraceo” s’allarga tot l’any, hi ha moments en què la cerca del lloc perfecte esdevé una autèntica obsessió col·lectiva. No es tracta només de trobar una taula, sinó de descobrir un petit refugi que ens connecti amb l’essència de la ciutat.
De la mateixa manera que la llum del matí no és la mateixa que la del capvespre, no totes les terrasses ofereixen la mateixa experiència. El secret no rau en el preu ni en la marca, sinó en la sensació que ens queda quan l’abandonem. La clau per triomfar aquest any passa per conèixer els
Oblida les llistes inacabables i les opcions genèriques. Nosaltres hem desxifrat el codi per a que trobis el teu pròxim espai imprescindible. Des dels cels de l’Eixample fins a les brises marines de la Barceloneta, la ciutat amaga racons que són autèntiques joies. El teu pròxim pla ideal, ja sigui per a un
No es tracta de buscar una terrassa, sinó d’escollir l’escenari perfecte per a cada moment de la teva vida.
Descobrint les altures: Barcelona als teus peus
L’atractiu d’una terrassa a les altures és gairebé primitiu. La sensació de veure la ciutat des de dalt, de sentir-se part d’ella però alhora allunyat del seu bullici, és una sensació única. Hi ha llocs que et permeten veure Barcelona en 360º, com la terrassa del Barceló Raval, un espai que transformen els diumenges en una
Per als amants dels clàssics i les vistes definitives, pujar al Tibidabo és una peregrinació obligatòria. El Mirablau o el Merbeyé, situats gairebé porta amb porta, ofereixen perspectives que han seduït generacions. Són llocs que, més enllà de la copa, prometen un espectacle visual inigualable, un autèntic secret per a primeres cites o per a aquells que simplement volen sentir-se els amos de la ciutat per unes hores. Són la prova que hi ha espais que resisteixen el pas del temps.
@necoreonna 📍Terraza 360 en hotel Barceló Raval con vistas preciosas de la ciudad de Barcelona. #cocteles #barcelona #terraza #terrazasbonitas #terrazasbarcelona #cocteleria #lugaresparavisitar #planesconamigos #planesenpareja #planesfindesemana #barcelonacity #barcelonabares ♬ Way Down We Go – Vendredi & Sphere
Oasis secrets: L’encant dels patis interiors
Però Barcelona no només viu de vistes panoràmiques. La ciutat, plena de la seva història i el seu laberint gòtic, amaga veritables
En altres racons, com el Portal de l’Àngel, un passadís amagat et transporta fins a la terrassa enjardinada del Reial Cercle Artístic, un espai gòtic que s’eleva sobre l’enrenou dels vianants. O a l’Eixample, la terrassa de l’Hotel Alma, un jardí que canvia amb les estacions i on la cuina de temporada és la
@b_de_barcelona
De mis rincones favs de Barcelona 💘 🤫 Antic Teatre♬ stereo hearts – 🙂
La brisa marina: quan la terrassa mira al mar
Evidentment, no es pot parlar de terrasses a Barcelona sense mirar cap al mar. La Barceloneta i el Port Olímpic concentren una sèrie de propostes que ens transporten directament a la vora del Mediterrani. Des del Surf House, un temple per als amants de les onades amb una aposta clara pels plats ecològics i els batuts, fins a la luxosa Velissima, amb les seves vistes al port i el seu esperit de la Costa Amalfitana.
Can Fisher, un restaurant a la Nova Icària, ens recorda la màgia de la cuina marinera amb peixos a la brasa de llenya i paelles que et fan sentir com si fossis a un poble de pescadors, malgrat ser al cor de la ciutat. I no podem oblidar Marina Bay, gairebé sota el famós Peix Daurat, amb una cuina ininterrompuda ideal per a un dinar llarg després d’un dia de platja. Aquestes terrasses ofereixen una
El dilema de l’elecció: quan la disponibilitat es converteix en un luxe
La popularitat d’aquests espais els converteix en autèntics tresors que cal saber
Entendre la varietat i l’esperit de cadascuna d’aquestes terrasses és tenir la clau per dominar l’art del bon viure a Barcelona. Ara ja tens les