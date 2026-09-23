Un exèrcit de 8.000 insectes desenterra secrets funeraris de la Gran Canària prehispànica

Saps com morien realment els nostres avantpassats a la Gran Canària prehispànica? Les històries que hem reconstruït durant dècades sobre els seus rituals funeraris podrien estar a punt de canviar per complet. Un nou descobriment definitiu, tan sorprenent com minúscul, ens obliga a reescriure una part essencial del passat de les Illes Afortunades.
Però, qui ha estat capaç de desenterrar aquest secret ocult, que fins ara semblava perdut per sempre? No ha estat un arqueòleg amb pic i pala, ni una nova tècnica de datació, sinó un exèrcit invisible. Unes criatures petites, ignorades, han estat les veritables protagonistes d’aquesta revelació.
Més de 8.000 insectes, perfectament conservats durant segles en una cova de Gran Canària, han destapat un costum funerari que ningú s’esperava. A la Cova de la Cruz de la Esquina, ubicada a la majestuosa meseta d’Acusa, aquests éssers diminuts han dinamitat una hipòtesi que donàvem per bona, oferint-nos una nova i imprescindible visió del que passava amb els cossos després de la mort.
Un canvi radical en els rituals funeraris
Fins ara, molts creien que els cossos de les poblacions indígenes canàries eren exposats a l’aire lliure durant un temps prolongat per assecar-los abans de ser enterrats. Era una pràctica que es considerava gairebé un protocol ineludible. Però els nous estudis entomològics han demostrat que això és un error, almenys en aquest jaciment clau.
Aquesta cova, situada a uns 990 metres d’altitud dins la conca de Tejeda, forma part d’un complex arqueològic que inclou una vintena de cavitats artificials. Històricament, aquestes coves eren utilitzades per les comunitats indígenes per a diverses activitats, des d’emmagatzematge fins a enterrament. La seva funció era vital per a la vida i la mort dels antics habitants.
El que han fet els investigadors és analitzar amb microscòpica precisió 8.173 restes d’artròpodes recuperades dels sediments del dipòsit funerari i de les capes sota una plataforma de fusta on es col·locaven els cossos. D’aquest total, van poder identificar 8.082 restes, corresponents a un mínim de 5.792 individus diferents. Una xifra que, sincerament, ens deixa sense paraules (sí, nosaltres també al·lucinem amb la magnitud de la troballa).
La veritat, sovint, s’amaga en els detalls més minúsculs. Aquest secret, desvelat per milers d’insectes, canvia la nostra visió del passat i ens recorda que la història és molt més complexa del que imaginem.
La composició d’aquest petit ecosistema fossilitzat ha estat la solució al misteri. Entre les restes s’han trobat nombroses mosques de la carn i mosques blaves. Aquests insectes són coneguts per ser els primers colonitzadors d’un cadàver, intervenint en les primeres fases de descomposició. La presència de més de mil restes de pupes d’aquests grups dins la cova és absolutament significativa.
Això vol dir que els cossos van estar accessibles per a aquests insectes des del principi, dins de la mateixa cavitat. Els estudis també han identificat espècies associades a fases més avançades de descomposició, completant una seqüència que apunta de forma inequívoca que tot el procés va tenir lloc a l’interior de la cova. No hi ha cap evidència d’una dessecació prèvia a l’aire lliure, trencant la vella teoria.
Un magatzem de cereals convertit en lloc de descans
Però la sorpresa no s’acaba amb els rituals funeraris. Abans de convertir-se en un cementiri, la Cova de la Cruz de la Esquina va tenir un ús completament diferent. Un secret ocult que ha vist la llum gràcies a la persistència dels petits éssers. El 76% de les mostres de sediment contenien plagues de cereals, entre les quals destaca el *Sitophilus granarius*, el conegut corc del blat o corc dels graners.
Aquesta espècie és incapaç de volar i depèn del transport humà per moure’s d’un lloc a un altre. La seva abundància és tan alta que no pot explicar-se com a simples ofrenes funeraries als difunts. La conclusió és clara: l’espai havia estat utilitzat anteriorment com a graner. Un gir argumental que ens fa repensar la vida quotidiana d’aquells que van habitar la zona.
Les datacions radiocarbòniques encaixen amb aquesta sorprenent transformació. Una llavor de civada trobada a la cova va proporcionar una data situada entre els anys 660 i 770 de la nostra era, corresponent a la fase de magatzem. En canvi, els restes humans i els insectes associats a la fase funeraria se situen, de forma general, entre els segles VII i IX. Això indica un canvi ràpid en la funció de la cova, que va passar de protegir aliments a ser un espai sagrat per a la mort.
La increïble eina de l’arqueoentomologia: detectius del passat
Aquesta capacitat per reconstruir esdeveniments que van deixar empremtes tan tènues en el registre és el que fa que l’arqueoentomologia sigui una eina tan viral i imprescindible. Mentre objectes importants poden desaparèixer, els restes humans poden desplaçar-se i el registre arqueològic tradicional pot estar esbiaixat, la petjada microscòpica dels insectes roman en el temps.
Aquests petits detectius del passat ens ajuden a omplir els buits i a reconstruir amb una precisió sorprenent el que va passar. És un truc científic que obre noves finestres a la història, permetent-nos entendre millor la vida, i la mort, dels nostres avantpassats.
Quan la història ens sembla completa, la ciència ens recorda que sempre hi ha un secret ocult esperant ser desvelat. Els insectes, amb la seva modesta presència, han estat la solució definitiva per a un enigma de segles.
Entendre els nostres avantpassats és un camí sense fi, i cada nova investigació pot desbloquejar un secret que fins ara crèiem inaccessible. La història és un tapís viu, i sempre hi ha un fil nou per estirar, una sorpresa per descobrir. El passat ens parla a través de les veus més inesperades.
Has vist com un exèrcit de petits éssers ha canviat tot el que sabíem sobre els antics canaris? La pròxima vegada que vegis una mosca, potser l’hauràs de mirar amb uns altres ulls. Qui sap quin secret històric porta amagat?