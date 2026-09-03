La feria medieval más espectacular de septiembre: Pontevedra atrae a 100.000 visitantes con su Feira Franca

Septiembre ya está aquí, y con él la rutina, los nuevos comienzos y esa sensación de necesidad de escapar. (Nosotros también la sentimos, te lo aseguro). Pero hay un truco definitivo para romper con todo y sumergirte en una experiencia que te hará olvidar el reloj.

No estamos hablando de un viaje cualquiera. Imagina una ciudad entera que decide, de repente, rebobinar siglos. Una donde el presente se desvanece para dar paso a un pasado vibrante, lleno de vida y sorpresas en cada esquina.

Es un evento que atrae a miles de personas. Un fenómeno cultural que cada año demuestra que la historia puede estar más viva que nunca. ¿Listo para descubrir nuestro secreto para una desconexión total? Esta es tu oportunidad.

Un viaje en el tiempo que lo cambia todo

Esta transformación mágica tiene nombre: la Feira Franca de Pontevedra. Esta joya gallega se prepara para celebrar su XXV edición, un aniversario que no te puedes perder. Durante dos días, el primer fin de semana de septiembre de 2026, la ciudad se viste de siglo XV.

Hablamos de más de 100.000 visitantes. Es una cifra impresionante que demuestra su popularidad y su capacidad de atraer. Desde el año 2013, además, está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Una validación que confirma su importancia.

El origen de esta celebración es un auténtico tesoro histórico. Nos remontamos al 1467, cuando el rey Enrique IV de Castilla concedió a Pontevedra un privilegio. Un mercado libre de impuestos durante un mes. Un ahorro que ya era una ganga histórica.

La ciudad recuperó este episodio en el 2000. Desde entonces, la Feira Franca se ha convertido en una cita ineludible. Su centro histórico se transforma en un escenario gigantesco. Una inmersión que te atrapará desde el primer momento.

Este año, la edición de 2026 trae una temática especial: las tabernas. Sí, has leído bien. La ambientación y las actividades girarán en torno a estos templos de la gastronomía popular. Una buena excusa para disfrutar de sus sabores.

La Feira Franca es un viaje donde el pasado se hace realidad. Un evento viral que no solo ves, sino que vives en cada detalle.

El secreto de una inmersión total en el pasado

El corazón de la Feira Franca late con fuerza el sábado 5 de septiembre. A partir de las 11:30 horas, el mercado medieval y la muestra de oficios tradicionales abrirán sus puertas. Una oportunidad única para ver artesanos en acción.

La avenida de Santa María se convertirá en el centro de la artesanía. Pero las plazas de A Ferraría, A Pedreira y O Peirao serán los escenarios de los antiguos oficios. Allí, los profesionales de la tonelería, la alfarería o la cestería demostrarán su maestría.

También encontrarás rederas, hilanderas, encajeras y tallistas. Un amplio abanico de actividades que te conectarán con un pasado lleno de detalles. Los puestos de alimentación se extenderán por la Alameda, la plaza de España y otros puntos clave. Nuestro paladar ya se activa.

Pero la Feira Franca es mucho más que un mercado. Las familias y amigos organizan auténticos banquetes en la calle. Con mesas y vestimenta inspiradas en la segunda mitad del siglo XV. La organización incluso establece normas para mantener la autenticidad. Un detalle que eleva la experiencia.

La fiesta comienza oficialmente el viernes 4 de septiembre a las 19:00 horas. Los pregoneros a caballo recorrerán el centro histórico. Un anuncio que resuena como un grito de guerra, avisando del inicio de la celebración. A las 22:00 horas, la plaza de A Ferraría acogerá el espectáculo inaugural «As Tabernas».

La preparación es clave para el espectáculo más grande

El sábado es el día grande, no hay duda. La actividad arranca a las 11:00 horas con el desembarco de la cerveza de O Ollo Redondo en el puente de O Burgo. Media hora después, los mercados se abrirán de nuevo. A las 12:00 horas, la recreación del transporte del vino llenará las calles.

Pero si hay un momento que hace hervir la sangre, es por la tarde. La plaza de toros será el escenario de dos grandes torneos medievales. A las 17:30 y a las 20:00 horas. La compañía Hípica Celta será la encargada de las exhibiciones. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Un evento imprescindible.

El programa incluye demostraciones de esgrima y tiro con arco. También disfrutarás de música medieval, cuentacuentos y bailes. Numerosos pasacalles recorrerán el centro histórico. No habrá un minuto para aburrirse. (Nosotros ya estamos contando los días).

Para los más pequeños, la oferta es espectacular. Carruseles medievales, juegos tradicionales y talleres creativos. Una ludoteca y un campamento medieval con propuestas especialmente pensadas para ellos. La diversión está asegurada para toda la familia.

¿Qué hace la Feira Franca tan especial? La implicación de los mismos vecinos. Miles de personas se visten con ropa de época. Esto no es obligatorio, pero transforma la ciudad en un enorme escenario viviente del siglo XV. Un sentimiento de comunidad que emociona.

Si tienes previsto visitarla, una advertencia: la gran afluencia de público es real. Especialmente durante el sábado, donde se concentra buena parte de la programación. Calzado cómodo y llegar con tiempo son dos recomendaciones que te salvarán el día.

No hay un error más grande que dejar pasar esta oportunidad. Vive la historia, la gastronomía y el espectáculo en el corazón de Pontevedra. Una experiencia que combina nuestra pasión por la historia con la necesidad de vivir algo único. La mejor decisión que puedes tomar.