Un radiólogo revela por qué el exceso de azúcar añadido es «sinónimo de destrucción»

El azúcar añadido se ha convertido en un enemigo invisible en nuestras mesas, infiltrado en alimentos que ni siquiera sospechamos. Esta omnipresencia no es una cuestión de gustos, sino un problema de salud pública que nos afecta a todos, silenciosamente. Muchas veces, sin darnos cuenta, estamos comprometiendo nuestra salud a largo plazo por un placer instantáneo y engañoso.

Pero, ¿qué pasaría si una voz experta nos alertara de que esta dulce adicción es mucho más peligrosa de lo que imaginamos?

El doctor José Felices, un reconocido radiólogo, ha destapado la cruda realidad que se esconde tras el consumo desmesurado de azúcar añadido, llamándolo directamente «sinónimo de destrucción». Las cifras hablan por sí solas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la ingesta de azúcar no supere el 10% de las calorías diarias totales, e idealmente, menos del 5%, es decir, unos 25 gramos. La dura realidad es que a menudo duplicamos o triplicamos esta cantidad sin saberlo.

Felices aborda el debate persistente sobre si el azúcar es una droga, una cuestión que muchos se plantean ante el irresistible deseo de comer más. Reconoce que nuestro cerebro nos recompensa con placer ante ciertas actividades, y el azúcar es una de ellas. Sin embargo, distingue la magnitud de esta recompensa, comparándola con la de otros estímulos o sustancias.

«Reír o el azúcar te dan una pequeña recompensa, las drogas una enorme: no juegan en la misma liga ni de lejos», explica el doctor. A pesar de generar un deseo constante, el azúcar no provoca un síndrome de abstinencia físico como el de la cafeína, donde el cuerpo reacciona con dolor de cabeza o malestar general si se deja de golpe. Con el azúcar, la respuesta es más bien un «antojo» o un impulso.

El verdadero peligro no es el deseo ocasional, sino la constante exposición a un excedente que nuestro cuerpo no puede procesar sin consecuencias.

La diferencia crucial entre energía y destrucción

La clave, según el radiólogo, radica en la distinción fundamental entre el azúcar natural y el azúcar añadido. El azúcar presente de manera inherente en frutas y otros alimentos es una fuente de energía vital para nuestro organismo, que lo utiliza de forma eficiente. El problema, la auténtica alarma, surge cuando hablamos del azúcar que se nos cuela sin permiso a través de los productos procesados.

Este exceso de azúcar añadido, omnipresente en refrescos, bollería industrial, cereales de desayuno e incluso en muchos productos salados, es el culpable silencioso de una epidemia de enfermedades. No se trata de demonizar un nutriente esencial, sino de concienciar sobre el abuso de una versión manipulada que tiene un impacto devastador en nuestra salud.

«Que no sea una droga no significa que sea inofensivo», advierte Felices. Los estudios son claros: un consumo excesivo de azúcar añadido puede desencadenar una cascada de problemas de salud graves. Entre las consecuencias más documentadas están la diabetes, la obesidad, la hipertensión y un riesgo aumentado de cáncer, pudiendo incluso incidir en la mortalidad.

El mensaje es contundente: el azúcar natural equivale a energía para el cuerpo, un componente necesario para su buen funcionamiento. Por el contrario, el exceso de azúcar añadido es, sin rodeos, «cáncer, muerte y destrucción». Una afirmación que debería hacernos reflexionar sobre cada elección que hacemos en el supermercado y en nuestra cocina.

El desafío de la vida moderna y los azúcares ocultos

Vivimos en una era donde la comodidad a menudo se disfraza de alimentación rápida y procesada, llena de azúcares añadidos que se camuflan bajo nombres complejos en las etiquetas. Este es nuestro gran desafío: descifrar qué estamos poniendo en nuestra boca y en la de nuestras familias. La industria alimentaria, con su habilidad para hacer los productos más apetitosos, ha contribuido a esta sobreexposición.

Esta tendencia a la «dulzura» generalizada no solo nos acostumbra a sabores más intensos, sino que también distorsiona nuestra percepción de lo que es saludable. Es un círculo vicioso donde el deseo aumenta, el consumo crece y los problemas de salud se agravan, afectando directamente nuestro bienestar y nuestro bolsillo a largo plazo por tratamientos médicos.

La alerta del doctor Felices no es una exageración, sino un llamado urgente a la acción. Nuestro cuerpo tiene límites, y la acumulación constante de este «sinónimo de destrucción» pasará factura. No podemos esperar que las consecuencias sean irreversibles para hacer un cambio. Es ahora o nunca para proteger nuestra salud y la de los que amamos.

Entender esta distinción vital entre los tipos de azúcar no es solo una cuestión de conocimiento, sino una herramienta imprescindible para tomar el control de nuestra dieta. Saber que cada elección tiene un impacto tan profundo en nuestro organismo es el primer paso hacia una vida más plena y saludable.

¿Realmente somos conscientes del azúcar oculto en nuestro día a día?