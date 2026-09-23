Un ejército de 8.000 insectos desentierra secretos funerarios de la Gran Canaria prehispánica

¿Sabes cómo morían realmente nuestros antepasados en la Gran Canaria prehispánica? Las historias que hemos reconstruido durante décadas sobre sus rituales funerarios podrían estar a punto de cambiar por completo. Un nuevo descubrimiento definitivo, tan sorprendente como minúsculo, nos obliga a reescribir una parte esencial del pasado de las Islas Afortunadas.

Pero, ¿quién ha sido capaz de desenterrar este secreto oculto, que hasta ahora parecía perdido para siempre? No ha sido un arqueólogo con pico y pala, ni una nueva técnica de datación, sino un ejército invisible. Unas criaturas pequeñas, ignoradas, han sido las verdaderas protagonistas de esta revelación.

Más de 8.000 insectos, perfectamente conservados durante siglos en una cueva de Gran Canaria, han destapado una costumbre funeraria que nadie esperaba. En la Cueva de la Cruz de la Esquina, ubicada en la majestuosa meseta de Acusa, estos seres diminutos han dinamizado una hipótesis que dábamos por buena, ofreciéndonos una nueva y imprescindible visión de lo que pasaba con los cuerpos después de la muerte.

Un cambio radical en los rituales funerarios

Hasta ahora, muchos creían que los cuerpos de las poblaciones indígenas canarias eran expuestos al aire libre durante un tiempo prolongado para secarlos antes de ser enterrados. Era una práctica que se consideraba casi un protocolo ineludible. Pero los nuevos estudios entomológicos han demostrado que esto es un error, al menos en este yacimiento clave.

Esta cueva, situada a unos 990 metros de altitud dentro de la cuenca de Tejeda, forma parte de un complejo arqueológico que incluye una veintena de cavidades artificiales. Históricamente, estas cuevas eran utilizadas por las comunidades indígenas para diversas actividades, desde almacenamiento hasta enterramiento. Su función era vital para la vida y la muerte de los antiguos habitantes.

Lo que han hecho los investigadores es analizar con microscópica precisión 8.173 restos de artrópodos recuperados de los sedimentos del depósito funerario y de las capas bajo una plataforma de madera donde se colocaban los cuerpos. De este total, pudieron identificar 8.082 restos, correspondientes a un mínimo de 5.792 individuos diferentes. Una cifra que, sinceramente, nos deja sin palabras (sí, nosotros también alucinamos con la magnitud del hallazgo).

La verdad, a menudo, se esconde en los detalles más minúsculos. Este secreto, desvelado por miles de insectos, cambia nuestra visión del pasado y nos recuerda que la historia es mucho más compleja de lo que imaginamos.

La composición de este pequeño ecosistema fosilizado ha sido la solución al misterio. Entre los restos se han encontrado numerosas moscas de la carne y moscas azules. Estos insectos son conocidos por ser los primeros colonizadores de un cadáver, interviniendo en las primeras fases de descomposición. La presencia de más de mil restos de pupas de estos grupos dentro de la cueva es absolutamente significativa.

Esto significa que los cuerpos estuvieron accesibles para estos insectos desde el principio, dentro de la misma cavidad. Los estudios también han identificado especies asociadas a fases más avanzadas de descomposición, completando una secuencia que apunta de forma inequívoca que todo el proceso tuvo lugar en el interior de la cueva. No hay ninguna evidencia de una desecación previa al aire libre, rompiendo la vieja teoría.

Un almacén de cereales convertido en lugar de descanso

Pero la sorpresa no termina con los rituales funerarios. Antes de convertirse en un cementerio, la Cueva de la Cruz de la Esquina tuvo un uso completamente diferente. Un secreto oculto que ha visto la luz gracias a la persistencia de los pequeños seres. El 76% de las muestras de sedimento contenían plagas de cereales, entre las cuales destaca el *Sitophilus granarius*, el conocido gorgojo del trigo o gorgojo de los graneros.

Esta especie es incapaz de volar y depende del transporte humano para moverse de un lugar a otro. Su abundancia es tan alta que no puede explicarse como simples ofrendas funerarias a los difuntos. La conclusión es clara: el espacio había sido utilizado anteriormente como granero. Un giro argumental que nos hace repensar la vida cotidiana de aquellos que habitaron la zona.

Las dataciones radiocarbónicas encajan con esta sorprendente transformación. Una semilla de avena encontrada en la cueva proporcionó una fecha situada entre los años 660 y 770 de nuestra era, correspondiente a la fase de almacén. En cambio, los restos humanos y los insectos asociados a la fase funeraria se sitúan, de forma general, entre los siglos VII y IX. Esto indica un cambio rápido en la función de la cueva, que pasó de proteger alimentos a ser un espacio sagrado para la muerte.

La increíble herramienta de la arqueoentomología: detectives del pasado

Esta capacidad para reconstruir eventos que dejaron huellas tan tenues en el registro es lo que hace que la arqueoentomología sea una herramienta tan viral e imprescindible. Mientras objetos importantes pueden desaparecer, los restos humanos pueden desplazarse y el registro arqueológico tradicional puede estar sesgado, la huella microscópica de los insectos permanece en el tiempo.

Estos pequeños detectives del pasado nos ayudan a llenar los vacíos y a reconstruir con una precisión sorprendente lo que ocurrió. Es un truco científico que abre nuevas ventanas a la historia, permitiéndonos entender mejor la vida, y la muerte, de nuestros antepasados.

Cuando la historia nos parece completa, la ciencia nos recuerda que siempre hay un secreto oculto esperando ser desvelado. Los insectos, con su modesta presencia, han sido la solución definitiva para un enigma de siglos.

Entender a nuestros antepasados es un camino sin fin, y cada nueva investigación puede desbloquear un secreto que hasta ahora creíamos inaccesible. La historia es un tapiz vivo, y siempre hay un hilo nuevo por tirar, una sorpresa por descubrir. El pasado nos habla a través de las voces más inesperadas.

¿Has visto cómo un ejército de pequeños seres ha cambiado todo lo que sabíamos sobre los antiguos canarios? La próxima vez que veas una mosca, quizá debas mirarla con otros ojos. ¿Quién sabe qué secreto histórico lleva escondido?