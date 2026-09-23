Donald Pettit, astronauta de la NASA, revela tras 23 años cómo nuestras ciudades cambian de color

Imagina, por un momento, mirar la Tierra desde el espacio. No un día, ni un mes, sino durante casi un cuarto de siglo. Es la perspectiva única que nos ofrece Donald Pettit, un astronauta de la NASA que ha dedicado su vida a observar nuestro planeta desde arriba, y su historia esconde una revelación sorprendente sobre nuestras propias ciudades.

¿Qué puede haber cambiado tanto en un escenario que parece inamovible para la mayoría de nosotros? Lo que Pettit ha documentado, fotografía tras fotografía desde la Estación Espacial Internacional, es una transformación silenciosa que se ha producido bajo nuestras narices, y que está revolucionando la manera en que vemos (y vivimos) la noche urbana.

Después de 23 años de observación meticulosa y cuatro misiones a la ISS, este veterano del espacio ha desvelado el impactante secreto de nuestras ciudades: han cambiado de color. Ese tono cálido y amarillento, casi cinematográfico, que proyectaban durante décadas, ha sido sustituido por una paleta completamente nueva. Es un cambio tan drástico que redefine nuestra mirada al planeta desde la órbita.

La transición escondida bajo la luz

La clave de esta metamorfosis se encuentra en la tecnología que ilumina nuestras calles. Antes, las ciudades brillaban con la luz ámbar de las lámparas de vapor de sodio, un sistema que, aunque daba un aspecto peculiar y cálido desde el espacio, era ineficiente y tenía sus limitaciones. Esta era la imagen nocturna que teníamos de lugares emblemáticos como París, Estambul o Chicago.

Hoy, la historia es otra. La solución definitiva que hemos adoptado masivamente se llama LED. Estas nuevas lámparas aportan un aspecto mucho más blanco, casi quirúrgico, y con puntos de colores variados que pintan una nueva realidad. Esta transición tecnológica no es solo estética; es una decisión con implicaciones económicas y de rendimiento que no podemos ignorar.

La luz de nuestras ciudades no es solo un detalle; es un reflejo de decisiones energéticas que están reescribiendo el paisaje nocturno del planeta.

La tecnología LED es mucho más eficiente que sus predecesoras. Con una vida útil considerablemente más larga, un mantenimiento reducido y la capacidad de encenderse al 100% de su potencia al instante, las lámparas LED se han convertido en el nuevo estándar. Son más resistentes a golpes y vibraciones y funcionan mejor a bajas temperaturas, características imprescindibles para el alumbrado público, constantemente expuesto a los elementos.

Ciudades como Los Ángeles, por ejemplo, han visto cómo la migración masiva al LED les ha permitido un ahorro colosal de cerca de 9 millones de dólares anuales en su factura energética. (Sí, nosotros también alucinamos con la cifra). Este beneficio directo a nuestro bolsillo explica en gran parte la adopción imparable de esta tecnología en todo el mundo.

Cuando el progreso tiene un precio oculto

Más allá de la curiosidad del cambio de color, el archivo visual de Pettit es una herramienta imprescindible para la ciencia. Permite estudiar la expansión urbana global y la distribución de la población, ofreciendo una perspectiva única de cómo crecen y se transforman nuestras metrópolis. El astronauta destaca el crecimiento espectacular de Miami o la asimetría de Monterrey como ejemplos claros de estas nuevas dinámicas.

Pero esta revolución lumínica tiene un costo, un secreto oculto que ahora comienza a salir a la luz. La eficiencia extrema de los LED ha llevado a una consecuencia no deseada: hemos perdido «noche». La contaminación lumínica, agravada por la intensidad y el espectro de la luz blanca, está afectando gravemente nuestros ecosistemas.

Animales, plantas y microorganismos ven alterados sus ciclos naturales, poniendo en peligro la biodiversidad. Incluso los humanos sufrimos las consecuencias, con alteraciones del ritmo circadiano y del metabolismo. Lo que parecía un avance definitivo en el ahorro energético, se ha convertido en un error colectivo con impactos ambientales y de salud que aún estamos comenzando a entender.

Algunos, incluso, sienten cierta nostalgia por la luz amarillenta. Nos recuerda una época pasada, quizás más ingenua. Películas como «Drive», rodada en 2011 en Los Ángeles, tuvieron que buscar expresamente calles con las viejas lámparas de sodio para lograr su característica atmósfera nocturna. Hoy, eso ya sería imposible en la mayoría de grandes ciudades. El cambio es irreversible y ha sido sorprendentemente rápido.

Nuestro futuro bajo la nueva luz

Las imágenes de Donald Pettit no son solo bonitas vistas de noche. Son una advertencia, un espejo que nos devuelve una realidad que hemos creado. Lo que hemos ganado en eficiencia y ahorro, lo estamos perdiendo en calidad de la noche y en la salud de nuestros ecosistemas.

Entender estas dinámicas es imprescindible para cualquiera que quiera ver más allá de lo que tenemos delante de los ojos. La próxima vez que mires tu ciudad de noche, ya no la verás igual, ¿verdad?