Iberia i Viatges El Corte Inglés activen un 80% de rebaixa en vols a Nova York, Miami i 10 ciutats més d’Amèrica

El somni americà mai no havia estat tan a prop. Els bitllets d’avió de llarg radi s’havien convertit en un luxe inabastable per a molts. Però ara, una oferta bomba pot canviar-ho tot, de cop i volta.
La pressió sobre les aerolínies és brutal. Els marges s’estrenyen i els avions han de volar plens. Aquesta és la lògica implacable que ha portat a una aliança mai vista. Un moviment d’última hora dissenyat per sacsejar el mercat.
Una aliança estratègica que redefineix el viatge
Imagina’t volar als Estats Units o l’Amèrica Llatina amb una rebaixa que trenca tots els esquemes. Iberia i Viatges El Corte Inglés han activat una promoció que et permetrà estalviar fins a un 80% en vols. Sí, has llegit bé: un vuitanta per cent. (Nosaltres també ens hem fregat els ulls).
Aquesta ganga brutal no és una anècdota. És la conseqüència d’un pacte comercial que ha fet un salt de gegant. Iberia, una de les grans, amb destins clau com Nova York, Miami, Ciutat de Mèxic, Bogotà i Buenos Aires, s’ha unit a Viatges El Corte Inglés, un gegant de la distribució amb una presència enorme a Amèrica.
La clau per no quedar-se a terra? Estar alerta. Aquestes oportunitats volen.
L’objectiu d’Iberia és clar: omplir els seus avions de llarg radi, fins i tot sacrificant marges. L’objectiu de Viatges El Corte Inglés és igualment potent: oferir una promoció tan agressiva que ningú no es pugui resistir. El resultat? Vols a Amèrica des de Madrid amb un descompte que canvia el joc. Fins a 12 destins al continent americà estan inclosos en aquesta oferta inigualable.
Finançament secret: el truc per fer-ho possible
Però la bona notícia no s’acaba aquí. Saben que un viatge de llarg radi suposa una inversió important. Per això, han afegit un avantatge definitiu que ho posa a l’abast de més gent. Si ets client de Viatges El Corte Inglés, pots finançar els teus vols.
Amb la Targeta El Corte Inglés, pots fraccionar el cost del teu bitllet en tres mesos. Tres mesos sense interessos per fer realitat el teu somni de creuar l’Atlàntic. Aquesta facilitat de pagament és el colofó perfecte a una oferta ja de per si espectacular. És la solució perfecta per al teu pressupost.
El panorama global: per què ara?
Aquesta aliança estratègica és un símptoma clar del moment que viu el sector turístic. Després d’anys de restriccions, la demanda de viatges s’ha disparat. Les companyies aèries i les agències es baten en una guerra de preus per captar cada passatger. Això és una oportunitat d’or per a tu, el viatger.
Veiem un boom de viatges sense precedents. Les aerolínies lluiten per omplir cada seient, i les agències de viatges, amb la seva gran capacitat de distribució, esdevenen el seu millor aliat. Viatges El Corte Inglés, amb la seva àmplia xarxa a Amèrica, és el company perfecte per a Iberia en aquesta missió d’estalvi.
No hi ha temps per pensar-s’ho massa. Les ofertes com aquesta desapareixen tan ràpid com apareixen. Els preus poden canviar en qüestió d’hores o dies, i els seients disponibles amb aquesta rebaixa són limitats. Aquesta és la teva oportunitat definitiva de visitar Nova York, Miami o qualsevol de les altres deu ciutats americanes. No deixis escapar aquesta oportunitat històrica.
Has arribat fins aquí. Has descobert un secret d’estalvi que molts encara no coneixen. Ara tens la informació per actuar i transformar el teu desig de viatjar en realitat. Estem segurs que has pres una decisió intel·ligent. Quina destinació tries primer?