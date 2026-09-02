Iberia y Viajes El Corte Inglés activan un 80% de descuento en vuelos a Nueva York, Miami y 10 ciudades más de América

El sueño americano nunca había estado tan cerca. Los billetes de avión de largo radio se habían convertido en un lujo inalcanzable para muchos. Pero ahora, una oferta bomba puede cambiarlo todo, de repente.

La presión sobre las aerolíneas es brutal. Los márgenes se estrechan y los aviones deben volar llenos. Esta es la lógica implacable que ha llevado a una alianza nunca vista. Un movimiento de última hora diseñado para sacudir el mercado.

Una alianza estratégica que redefine el viaje

Imagínate volar a Estados Unidos o América Latina con un descuento que rompe todos los esquemas . Iberia y Viajes El Corte Inglés han activado una promoción que te permitirá ahorrar hasta un 80% en vuelos. Sí, has leído bien: un ochenta por ciento. (Nosotros también nos hemos frotado los ojos).

Esta ganga brutal no es una anécdota. Es la consecuencia de un pacto comercial que ha dado un salto gigante. Iberia, una de las grandes, con destinos clave como Nueva York , Miami , Ciudad de México , Bogotá y Buenos Aires , se ha unido a Viajes El Corte Inglés, un gigante de la distribución con una presencia enorme en América.

¿La clave para no quedarse en tierra? Estar alerta. Estas oportunidades vuelan.

El objetivo de Iberia es claro: llenar sus aviones de largo radio, incluso sacrificando márgenes. El objetivo de Viajes El Corte Inglés es igualmente potente: ofrecer una promoción tan agresiva que nadie pueda resistirse. El resultado? Vuelos a América desde Madrid con un descuento que cambia el juego. Hasta 12 destinos en el continente americano están incluidos en esta oferta inigualable .

Financiación secreta: el truco para hacerlo posible

Pero la buenas noticias no terminan aquí. Saben que un viaje de largo radio supone una inversión importante. Por eso, han añadido un ventaja definitiva que lo pone al alcance de más gente. Si eres cliente de Viajes El Corte Inglés , puedes financiar tus vuelos.

Con la Tarjeta El Corte Inglés , puedes fraccionar el costo de tu billete en tres meses . Tres meses sin intereses para hacer realidad tu sueño de cruzar el Atlántico. Esta facilidad de pago es el colofón perfecto a una oferta ya de por sí espectacular. Es la solución perfecta para tu presupuesto.

El panorama global: ¿por qué ahora?

Esta alianza estratégica es un sintoma claro del momento que vive el sector turístico. Después de años de restricciones, la demanda de viajes se ha disparado. Las compañías aéreas y las agencias se baten en una guerra de precios para captar cada pasajero. Esto es una oportunidad de oro para ti, el viajero.

Vemos un boom de viajes sin precedentes. Las aerolíneas luchan por llenar cada asiento, y las agencias de viajes, con su gran capacidad de distribución , se convierten en su mejor aliado. Viajes El Corte Inglés, con su amplia red en América, es el compañero perfecto para Iberia en esta misión de ahorro .

No hay tiempo para pensárselo mucho. Las ofertas como esta desaparecen tan rápido como aparecen. Los precios pueden cambiar en cuestión de horas o días, y los asientos disponibles con este descuento son limitados . Esta es tu oportunidad definitiva de visitar Nueva York, Miami o cualquiera de las otras diez ciudades americanas. No dejes escapar esta oportunidad histórica .