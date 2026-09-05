El millor viatge en tren d’Europa per aquesta tardor: creua els Alps i és Patrimoni de la Humanitat

Cansat de travessar fronteres amb la paperassa habitual? Aquella sensació agredolça de l’emoció per un nou destí, però amb el pes de la burocràcia, la cua, la validació del passaport. Un tràmit que massa sovades ens roba l’energia. Però, i si et digués que hi ha una manera d’oblidar tot això i viure la transició entre països com una autèntica experiència? Una que redefineix el viatge.
Una solució que ja s’ha convertit en el secret més ben guardat entre els viatgers d’elit. No és només un desplaçament. És una immersió total en un paisatge que et captivarà, un autèntic festival per als sentits. Prepara’t per aturar el món amb només un viatge.
El viatge que canvia totes les regles
Parlem del Bernina Express. Aquest nom l’has de gravar a la memòria. És el tren que uneix Suïssa amb Itàlia, un autèntic miracle d’enginyeria i bellesa que no et pots perdre. I el més impressionant? Ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Sí, has llegit bé. No és un tren qualsevol.
Només quatre línies ferroviàries al món gaudeixen d’aquesta protecció especial. El Bernina Express és una d’elles. Això ja et dóna una idea de la seva magnitud i del que representa. No és només un viatge, és una icona, una fita global en el turisme de luxe i l’aventura. És l’experiència definitiva que busques per aquesta tardor.
Aquesta ruta, coneguda com el Ferrocarril Rètic dels paisatges d’Albula i Bernina, va ser inscrita a la llista de la UNESCO el 2008. La seva característica principal? Una integració alpina sense precedents. Aquí no hi ha túnels subterranis que amaguin la majestuositat de les muntanyes. Al contrari, el tren abraça els Alps.
Deixem de banda la monotonia. El Bernina Express no s’amaga sota terra; celebra la grandesa alpina amb cada revolta, cada túnel.
És una proesa tècnica que et deixarà sense alè. Imagina’t: 55 túnels perforats amb mestria, 196 ponts que desafien la gravetat. Un traçat complex que ascendeix des dels 585 metres sobre el nivell del mar fins als vertiginosos 2.253 metres, abans de tornar a baixar fins als 429 metres de Tirano, ja en territori italià. És una muntanya russa de vistes impressionants.
@raquel_ix Guárdalo 🔐❤️ El tren más bonito del mundo 🚂 Considerado como el recorrido en tren más bonito del mundo, donde la línea ferroviaria por la que circula fue reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 📍Bernina Express Puedes hacer el trayecto de 2 maneras: * Tren panorámico: Esta es la opción más cara pero es la que tienes que escoger si quieres vivir la experiencia del tren con los ventanales panorámicos. Las ventanas no se pueden bajar y los cristales reflejan bastante para hacer fotos o videos * Tren regional: Más económico y aunque las ventanas sean más pequeñas estas si se pueden bajar para asomarte. 🫶🏻 Yo te recomiendo que hagas la ida en uno y la vuelta en otro y así podrás disfrutar de las dos experiencias al completo. Recorridos: * Tirano- St Moritz: Dura 2 horas y media, si no tienes mucho tiempo esta es la mejor opción. * Tirano- Chur: 4 horas y media. Por aquí pasarás por el famoso acueducto. Tips ❤️ * Si tienes tiempo coge el recorrido hasta Chur, duerme una noche allí y al día siguiente coge el tren con parada en St Moritz, podrás verlo en unas horas y coger el siguiente tren hasta Tirano. * En el tren panorámico no se pueden bajar las ventanas pero justo las de enfrente del wc se pueden bajar * Reserva tus billetes con varios meses de antelación ya que los del tren panorámico se agotan fácilmente. Además también tendrás que pagar por la reserva del asiento. * El tren regional no necesita reserva con antelación y podrás comprarlo directamente en las taquillas de la estación. Está este recorrido en tus planes viajeros? 🚂 #suiza #berninaexpress #switzerland🇨🇭 #stmoritz #switzerlandtravel ♬ The Winner Is… Version – DeVotchKa
Una aventura per als sentits
L’embarcament es fa a Coira, a l’est de Suïssa, on comença aquesta epopeia sobre rails. Des d’allà, el tren recorre la línia de l’Albula fins a Pontresina, on canvia l’alimentació elèctrica. És un punt clau, una transició energètica que et recorda que aquest viatge és un engranatge perfecte de modernitat i tradició. La pujada cap a l’estació d’Ospizio Bernina és simplement màgica, amb panoràmiques que et deixaran bocabadat. És el punt més alt de la ruta. La sensació de dominar el món des d’allà dalt és única.
Després, el tren inicia un suau descens, travessant paratges com el remot Alp Grüm, un lloc inaccessible si no és a peu o per aquesta mateixa via. És un privilegi poder-hi arribar d’aquesta manera. Veurem la corba de Montebello, amb vistes privilegiades al massís del Bernina. La imponent glacera de Monteratsch, un recordatori de la força de la natura, es presenta davant els nostres ulls. I no oblidem el viaducte circular de Brusio, una obra mestra de l’enginyeria que sembla treta d’una pel·lícula.
El recorregut és una successió de postals. Passarem per tres llacs d’altura que són veritables joies: Let Pitschen, Lej Nair i el majestuós Lago Bianco. Les seves aigües, amb tonalitats que van del turquesa al blau profund, reflecteixen el cel i les muntanyes, creant escenes que alimenten l’ànima. Finalment, arribarem a Tirano, la nostra porta d’entrada a Itàlia.
El trajecte dura entre 4 i 4 hores i mitja. Cada vagó és panoràmic, dissenyat específicament perquè no et perdis ni un sol detall d’aquest paisatge espectacular. No hi ha vagó restaurant, però sí un minibar on podràs agafar un refrigeri mentre la meravella passa davant els teus ulls. És la teva oportunitat de desconnectar de la rutina i reconnectar amb la bellesa.
@akkicris 🚂 El Bernina Express: uno de los trayectos en tren más bonitos del mundo. ❓Si tenéis preguntas sobre el trayecto dejádmelo en los comentarios, os haré un vídeo explicándolo todo en los próximos días #viajesentiktok #switzerland #italy #berninaexpress ♬ original sound – Cristina Rodríguez Box
La teva pròxima gran decisió
Aquest tren no és només un mitjà de transport; és una declaració d’intencions. És la confirmació que el viatge pot ser una obra d’art en si mateix, no només el camí cap a una destinació. En un món on les xarxes socials estan plenes de llocs “desitjats”, el Bernina Express és una experiència autèntica, que va molt més enllà de la simple foto.
De Tirano, la connexió amb el Llac de Como és directa. Aquest llac, un dels destins més buscats per les grans fortunes i un fons habitual per a les publicacions de luxe, es troba a poca distància. El Bernina Express et situa a la porta d’entrada d’un dels enclavaments més exclusius d’Itàlia. Una connexió estratègica, oi?
No esperis al darrer moment per viure aquesta aventura. Les places s’omplen ràpidament per una raó: és una experiència imprescindible. Planificar el teu viatge ara mateix és la millor manera d’assegurar-te el teu lloc en aquesta epopeia alpina. Cada segon de retard podria significar perdre’s el millor viatge en tren d’Europa. (I nosaltres no volem que això passi).
Ja ho veus. Aquesta no és una notícia qualsevol, és la clau per a una experiència vital. Val la pena invertir en moments que duren per sempre a la memòria, no creus?