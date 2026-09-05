Berasategui i José Andrés confirmen: l’entrepà mixt perfecte exigeix ibèric i mozzarella, no pernil dolç

Creies que el clàssic entrepà mixt no tenia secrets per a tu? Que era aquella recepta senzilla, gairebé infantil, que sempre et treia d’un apuro? (Ens entenem, oi?)
Doncs error. Perquè allò que consideraves perfecte estava, en realitat, frenant el seu autèntic potencial. I dos dels nostres grans xefs estan a punt de rebentar el teu univers culinari per sempre.
Martín Berasategui i José Andrés han parlat. I el seu veredicte és unànime: l’entrepà mixt, tal com el coneixem, ha mort. Ha nascut una nova era on la simplicitat dóna pas a l’excel·lència amb només dos canvis imprescindibles.
La revolució del mixt: adeu al pernil dolç
La revelació és contundent. OBLIDA el pernil dolç. Deixa’l enrere, sense nostàlgia. La clau definitiva per a un entrepà mixt que et farà al·lucinar resideix en el jamón ibèric.
Sí, has llegit bé. Una base carnosa, amb caràcter, que transforma l’experiència des del primer mos. (I si el pressupost no ho permet, el serrà és l’opció que més s’hi acosta. No hi ha excuses per no millorar!).
Però això no és tot. L’altre pilar d’aquesta nova arquitectura del plaer és el formatge. I aquí és on les visions dels nostres xefs prenen camins lleugerament diferents, amb un objectiu comú: la cremositat que es desfà a la boca.
El secret Berasategui: mozzarella i vinagreta d’herbes
Martín Berasategui, el mestre de les estrelles Michelin, va presentar la seva particular “obra d’art” al programa ‘Robin Food’. La seva proposta manté l’estructura tradicional, però amb una transformació radical dels ingredients.
La meva aposta: un interior fundent que ho canvia tot. La mantega? Només per fora.
Al costat del jamón ibèric, Berasategui aposta per la mozzarella de búfala. Aquesta elecció no és casual: busca un interior extremadament fundent que inundi cada racó del paladar. La mantega, estratègicament, queda reservada exclusivament per les superfícies exteriors del pa que entraran en contacte amb la paella. Això és enginyeria pura del cruixent i del tendre.
Però el seu truc definitiu, el seu toc màgic, és una vinagreta d’herbes que s’incorpora entre les dues llesques. Porta ou, mostassa, oli d’oliva, brou d’au reduït, julivert, cibulet i cerfull. (Una festa per als sentits, t’ho asseguro). A més, hi afegeix tàperes i cogombrets, que aporten un contrast àcid espectacular amb la riquesa del pernil, el formatge i la mantega.
El torrat? Exigeix paciència. Cal un exterior daurat perfecte mentre la calor travessa el farcit progressivament. Així s’aconsegueix la màgia.
La versió José Andrés: mollete, fumat i mantega de tòfona
José Andrés, l’altre geni al capdavant d’aquesta revolució silenciosa, va trobar la inspiració per a la seva versió a Tapas 24, el restaurant de Carles Abellán a Barcelona. El seu camí és diferent, però igualment addictiu.
També aposta pel jamón ibèric, clar. Però el seu pa és el primer canvi impactant: utilitza un mollete, aquella joia andalusa que es desfà a la boca, tot i que també accepta llesques de pa rústic o de poble. (Admetem-ho, el pa de motlle ja no té res a fer aquí).
Per al formatge, José Andrés escull el San Simón, un formatge gallec amb un to fumat que pots substituir per un bon gouda fumat. Aquest punt fumat eleva el perfil de sabor d’una manera que no t’esperes. I el seu toc personal, el seu factor diferencial, és la mantega de tòfona per untar el pa. Aporta un aroma intens i un gust inconfusible.
La tendència que et farà cuinar millor
Aquesta tendència no és només sobre un entrepà. És la prova que qualsevol plat quotidià, per senzill que sembli, es pot elevar a la categoria de gourmet amb petits canvis i un ingredient clau. És una democratització del luxe culinari a casa nostra.
Ambdós xefs demostren que la combinació clàssica de pernil dolç i formatge en llesques és una anècdota del passat. El futur és el jamón ibèric i formatges que aportin una textura o un sabor especial.
Aquesta no és una recepta qualsevol; és la diferència entre un àpat més i una experiència memorable. Un secret que ara coneixes. Què esperes per provar-ho?
Saber això no només et farà gaudir més. Et convertirà en l’amfitrió perfecte, el que coneix el truc definitiu per impressionar sense esforç titànic. La teva cuina no tornarà a ser la mateixa. I el teu paladar, tampoc.