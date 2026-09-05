Berasategui y José Andrés confirman: el sándwich mixto perfecto exige ibérico y mozzarella, no jamón dulce

¿Creías que el clásico sándwich mixto no tenía secretos para ti? ¿Que era aquella receta sencilla, casi infantil, que siempre te sacaba de un apuro? (Nos entendemos, ¿verdad?)

Pues error. Porque aquello que considerabas perfecto estaba, en realidad, frenando su auténtico potencial. Y dos de nuestros grandes chefs están a punto de reventar tu universo culinario para siempre.

Martín Berasategui y José Andrés han hablado. Y su veredicto es unánime: el sándwich mixto, tal como lo conocemos, ha muerto. Ha nacido una nueva era donde la simplicidad da paso a la excelencia con solo dos cambios imprescindibles.

La revolución del mixto: adiós al jamón dulce

La revelación es contundente. OLVIDA el jamón dulce. Déjalo atrás, sin nostalgia. La clave definitiva para un sándwich mixto que te hará alucinar reside en el jamón ibérico.

Sí, has leído bien. Una base carnosa, con carácter, que transforma la experiencia desde el primer bocado. (Y si el presupuesto no lo permite, el serrano es la opción que más se le acerca. ¡No hay excusas para no mejorar!).

Pero eso no es todo. El otro pilar de esta nueva arquitectura del placer es el queso. Y aquí es donde las visiones de nuestros chefs toman caminos ligeramente diferentes, con un objetivo común: la cremosidad que se deshace en la boca.

El secreto Berasategui: mozzarella y vinagreta de hierbas

Martín Berasategui, el maestro de las estrellas Michelin, presentó su particular «obra de arte» en el programa ‘Robin Food’. Su propuesta mantiene la estructura tradicional, pero con una transformación radical de los ingredientes.

Mi apuesta: un interior fundente que lo cambia todo. ¿La mantequilla? Solo por fuera.

Junto al jamón ibérico, Berasategui apuesta por la mozzarella de búfala. Esta elección no es casual: busca un interior extremadamente fundente que inunde cada rincón del paladar. La mantequilla, estratégicamente, queda reservada exclusivamente para las superficies exteriores del pan que entrarán en contacto con la sartén. Esto es ingeniería pura del crujiente y del tierno.

Pero su truco definitivo, su toque mágico, es una vinagreta de hierbas que se incorpora entre las dos rebanadas. Lleva huevo, mostaza, aceite de oliva, caldo de ave reducido, perejil, cebollino y perifollo. (Una fiesta para los sentidos, te lo aseguro). Además, añade alcaparras y pepinillos, que aportan un contraste ácido espectacular con la riqueza del jamón, el queso y la mantequilla.

¿El tostado? Exige paciencia. Se necesita un exterior dorado perfecto mientras el calor atraviesa el relleno progresivamente. Así se logra la magia.

La versión José Andrés: mollete, ahumado y mantequilla de trufa

José Andrés, el otro genio al frente de esta revolución silenciosa, encontró la inspiración para su versión en Tapas 24, el restaurante de Carles Abellán en Barcelona. Su camino es diferente, pero igualmente adictivo.

También apuesta por el jamón ibérico, claro. Pero su pan es el primer cambio impactante: utiliza un mollete, esa joya andaluza que se deshace en la boca, aunque también acepta rebanadas de pan rústico o de pueblo. (Admitámoslo, el pan de molde ya no tiene nada que hacer aquí).

Para el queso, José Andrés elige el San Simón, un queso gallego con un toque ahumado que puedes sustituir por un buen gouda ahumado. Este punto ahumado eleva el perfil de sabor de una manera que no esperas. Y su toque personal, su factor diferencial, es la mantequilla de trufa para untar el pan. Aporta un aroma intenso y un sabor inconfundible.

La tendencia que te hará cocinar mejor

Esta tendencia no es solo sobre un sándwich. Es la prueba de que cualquier plato cotidiano, por sencillo que parezca, se puede elevar a la categoría de gourmet con pequeños cambios y un ingrediente clave. Es una democratización del lujo culinario en nuestro hogar.

Ambos chefs demuestran que la combinación clásica de jamón dulce y queso en lonchas es una anécdota del pasado. El futuro es el jamón ibérico y quesos que aporten una textura o un sabor especial.

Esta no es una receta cualquiera; es la diferencia entre una comida más y una experiencia memorable. Un secreto que ahora conoces. ¿Qué esperas para probarlo?

Saber esto no solo te hará disfrutar más. Te convertirá en el anfitrión perfecto, el que conoce el truco definitivo para impresionar sin esfuerzo titánico. Tu cocina no volverá a ser la misma. Y tu paladar, tampoco.