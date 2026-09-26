¿Y si la tumba de Nefertiti esconde cámaras ocultas? «Sería una posibilidad extraordinaria», dice un egiptólogo

El antiguo Egipto sigue siendo un pozo de secretos que desafían nuestra imaginación. Detrás de cada pirámide y cada jeroglífico, se esconden misterios que aún esperan ser revelados. Pero si hay una figura que mantiene en vilo a la egiptología mundial, es la de la reina Nefertiti, la gran esposa real de Akhenatón, cuya tumba ha sido uno de los enigmas más grandes durante décadas.

Y ahora, imaginad por un momento que el destino de esta mujer poderosa, casi mítica, estuviera ligado a la tumba de uno de los faraones más famosos: Tutankamón. La simple idea de que su sepultura podría esconder cámaras ocultas, detrás de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia, ha activado todas las alarmas. (Sí, nosotros también tenemos la piel de gallina).

David Rull, un egiptólogo colaborador de National Geographic, nos lo confirma: «Sería una posibilidad extraordinaria«, asegura. El equipo de investigadores ha utilizado técnicas geofísicas como la microgravimetría y el georradar, y los resultados, aunque no concluyentes, apuntan a que detrás del muro norte de la tumba de Tutankamón podrían existir pasadizos y espacios no explorados. Esta es la clave, el gran debate que podría cambiarlo todo.

El legado oscuro de una reina innovadora

Nefertiti no fue una reina cualquiera. Junto con Akhenatón, protagonizó uno de los reinados más inusuales y convulsos de la historia egipcia. Un período de grandes cambios políticos y religiosos, donde el culto al dios Amón fue sustituido por el culto monoteísta al disco solar, Atón. Nefertiti tuvo un papel central en esta revolución, formando una tríada divina con su esposo y el dios Atón.

El gran misterio alrededor de Nefertiti no es solo su tumba, sino qué pasó con ella después de los últimos años del reinado de Akhenatón. Su figura simplemente desapareció de las fuentes históricas, y muchos historiadores creen que esta ‘desaparición’ no fue accidental. Tras la muerte de Akhenatón, con la restauración de la ortodoxia religiosa, la memoria de todo el período de Amarna y sus protagonistas fue sistemáticamente borrada. Fue una auténtica purga histórica.

El gran misterio es dónde fue enterrada Nefertiti y cuál fue su destino. Si las cámaras ocultas de Tutankamón la contuvieran, sería un descubrimiento extraordinario. Pero habrá que demostrarlo.

Esta ruptura, esta «herejía» religiosa, fue tan profunda que los mismos egipcios intentaron borrar todo rastro de ella. Ciudades como Amarna fueron abandonadas y arrasadas. Nefertiti fue una figura incómoda para el poder posterior, posiblemente incluso más que su propio esposo. Por eso, encontrar su tumba sería encontrar una pieza fundamental para descifrar uno de los episodios más oscuros y fascinantes del antiguo Egipto.

La tumba «prestada» de Tutankamón: ¿una pista clara?

La tumba de Tutankamón (la KV62, descubierta por Howard Carter en 1922) es, para muchos egiptólogos, una tumba inusual. ¿Por qué? Principalmente, por su tamaño. Es extremadamente pequeña, lo cual no parece adecuado para un faraón. Además, su alineación no corresponde con la de las tumbas masculinas. La hipótesis más extendida es que la muerte prematura del joven faraón obligó a utilizar un hipogeo que ya se estaba construyendo para otro personaje.

Y aquí es donde el misterio se intensifica. ¿Quién era ese «alguien»? No lo sabemos con certeza, pero muchos investigadores apuntan a un personaje femenino de la dinastía XVIII. ¿Y si ese personaje fuera nada menos que la propia Nefertiti? La proximidad familiar y temporal entre Nefertiti y Tutankamón (que podría haber sido su suegra o madrastra) hace que la idea de una tumba compartida o originalmente destinada a ella sea mucho más que una simple conjetura. De hecho, el ajuar funerario del joven faraón contiene indicios de que algunos sarcófagos no eran para él.

Las últimas investigaciones, lideradas por el profesor Eldamaty y publicadas en un informe que ha resonado en la prestigiosa revista Nature, refuerzan esta idea. Los estudios geofísicos han detectado estas «cámaras ocultas» en la tumba de Tutankamón. Podrían ser simples salas anexas con ajuar o escombros, sí. Pero también podrían albergar la tumba perdida de Nefertiti. La puerta a la solución definitiva podría estar aquí, ahora mismo, al alcance.

Neferneferuatón: ¿la faraona olvidada?

Una de las teorías más audaces, y que daría un giro de guion impresionante a la historia, es que Nefertiti no solo fue corregente sino que, incluso, llegó a gobernar Egipto como faraona. Lo habría hecho bajo el nombre de Neferneferuatón, un nombre que evoca su conexión con Atón. «Estaríamos ante un caso excepcional de faraón-mujer», apunta Rull. Esto, junto con su carácter «herético», explicaría por qué su memoria fue tan diligentemente borrada.

Este hecho la conectaría con figuras como Hatshepsut, otra poderosa mujer faraona, aunque en contextos muy diferentes. Para la ortodoxia político-religiosa egipcia, una faraona «herética» habría sido un problema colosal, inaceptable. El descubrimiento de su momia, o al menos de su tumba intacta, no solo resolvería el gran misterio de su ubicación, sino que nos permitiría reconstruir con una claridad sin precedentes la compleja transición de poder que siguió a la muerte de Akhenatón.

La búsqueda de la tumba de Nefertiti ha mantenido en vilo a la egiptología durante décadas, y cada nueva hipótesis revitaliza el interés por esta figura cautivadora. Para David Rull, Nefertiti «tiene el encanto de la transgresión envuelto en un halo de misterio». Su vida, su papel en una época tan disruptiva y la posibilidad de que se coronara como faraona la convierten en uno de los capítulos más interesantes y ocultos de la historia egipcia.

¿Estamos ante el descubrimiento definitivo o solo un paso más cerca? Rull lo tiene claro: «Sin imaginación no hay descubrimientos». Desde la búsqueda de Troya hasta estas cámaras misteriosas, las hipótesis más inverosímiles merecen ser exploradas. La tumba de la reina, que podría estar ligada para siempre a la de un rey niño, sigue siendo una de las grandes incógnitas. Su secreto, tan bien guardado por los antiguos egipcios, podría estar a punto de ser desvelado. ¿Estáis preparados para lo que pueda venir?