El mejor viaje en tren de Europa para este otoño: cruza los Alpes y es Patrimonio de la Humanidad

¿Cansado de cruzar fronteras con el papeleo habitual? Esa sensación agridulce de la emoción por un nuevo destino, pero con el peso de la burocracia, la fila, la validación del pasaporte. Un trámite que demasiadas veces nos roba la energía. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de olvidar todo eso y vivir la transición entre países como una auténtica experiencia? Una que redefine el viaje.

Una solución que ya se ha convertido en el secreto mejor guardado entre los viajeros de élite. No es solo un desplazamiento. Es una inmersión total en un paisaje que te cautivará, un auténtico festival para los sentidos. Prepárate para detener el mundo con solo un viaje.

El viaje que cambia todas las reglas

Hablamos del Bernina Express. Este nombre debes grabarlo en la memoria. Es el tren que une Suiza con Italia, un auténtico milagro de ingeniería y belleza que no te puedes perder. ¿Y lo más impresionante? Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sí, has leído bien. No es un tren cualquiera.

Solo cuatro líneas ferroviarias en el mundo gozan de esta protección especial. El Bernina Express es una de ellas. Esto ya te da una idea de su magnitud y de lo que representa. No es solo un viaje, es un icono, un hito global en el turismo de lujo y la aventura. Es la experiencia definitiva que buscas para este otoño.

Esta ruta, conocida como el Ferrocarril Rético de los paisajes de Albula y Bernina, fue inscrita en la lista de la UNESCO en 2008. ¿Su característica principal? Una integración alpina sin precedentes. Aquí no hay túneles subterráneos que oculten la majestuosidad de las montañas. Al contrario, el tren abraza los Alpes.

Dejemos de lado la monotonía. El Bernina Express no se esconde bajo tierra; celebra la grandeza alpina con cada curva, cada túnel.

Es una proeza técnica que te dejará sin aliento. Imagínate: 55 túneles perforados con maestría, 196 puentes que desafían la gravedad. Un trazado complejo que asciende desde los 585 metros sobre el nivel del mar hasta los vertiginosos 2.253 metros, antes de descender nuevamente hasta los 429 metros de Tirano, ya en territorio italiano. Es una montaña rusa de vistas impresionantes.

#berninaexpress #switzerland🇨🇭 #stmoritz #switzerlandtravel ♬ The Winner Is… Version – DeVotchKa @raquel_ix Guárdalo 🔐❤️ El tren más bonito del mundo 🚂 Considerado como el recorrido en tren más bonito del mundo, donde la línea ferroviaria por la que circula fue reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 📍Bernina Express Puedes hacer el trayecto de 2 maneras: * Tren panorámico: Esta es la opción más cara pero es la que tienes que escoger si quieres vivir la experiencia del tren con los ventanales panorámicos. Las ventanas no se pueden bajar y los cristales reflejan bastante para hacer fotos o videos * Tren regional: Más económico y aunque las ventanas sean más pequeñas estas si se pueden bajar para asomarte. 🫶🏻 Yo te recomiendo que hagas la ida en uno y la vuelta en otro y así podrás disfrutar de las dos experiencias al completo. Recorridos: * Tirano- St Moritz: Dura 2 horas y media, si no tienes mucho tiempo esta es la mejor opción. * Tirano- Chur: 4 horas y media. Por aquí pasarás por el famoso acueducto. Tips ❤️ * Si tienes tiempo coge el recorrido hasta Chur, duerme una noche allí y al día siguiente coge el tren con parada en St Moritz, podrás verlo en unas horas y coger el siguiente tren hasta Tirano. * En el tren panorámico no se pueden bajar las ventanas pero justo las de enfrente del wc se pueden bajar * Reserva tus billetes con varios meses de antelación ya que los del tren panorámico se agotan fácilmente. Además también tendrás que pagar por la reserva del asiento. * El tren regional no necesita reserva con antelación y podrás comprarlo directamente en las taquillas de la estación. Está este recorrido en tus planes viajeros? 🚂 #suiza

Una aventura para los sentidos

El embarque se realiza en Coira, en el este de Suiza, donde comienza esta epopeya sobre raíles. Desde allí, el tren recorre la línea de Albula hasta Pontresina, donde cambia la alimentación eléctrica. Es un punto clave, una transición energética que te recuerda que este viaje es un engranaje perfecto de modernidad y tradición. La subida hacia la estación de Ospizio Bernina es simplemente mágica, con panorámicas que te dejarán boquiabierto. Es el punto más alto de la ruta. La sensación de dominar el mundo desde allí arriba es única.

Después, el tren inicia un suave descenso, atravesando parajes como el remoto Alp Grüm, un lugar inaccesible si no es a pie o por esta misma vía. Es un privilegio poder llegar de esta manera. Veremos la curva de Montebello, con vistas privilegiadas al macizo del Bernina. La imponente glaciar de Monteratsch, un recordatorio de la fuerza de la naturaleza, se presenta ante nuestros ojos. Y no olvidemos el viaducto circular de Brusio, una obra maestra de la ingeniería que parece sacada de una película.

El recorrido es una sucesión de postales. Pasaremos por tres lagos de altura que son verdaderas joyas: Lej Pitschen, Lej Nair y el majestuoso Lago Bianco. Sus aguas, con tonalidades que van del turquesa al azul profundo, reflejan el cielo y las montañas, creando escenas que alimentan el alma. Finalmente, llegaremos a Tirano, nuestra puerta de entrada a Italia.

El trayecto dura entre 4 y 4 horas y media. Cada vagón es panorámico, diseñado específicamente para que no te pierdas ni un solo detalle de este paisaje espectacular. No hay vagón restaurante, pero sí un minibar donde podrás tomar un refrigerio mientras la maravilla pasa ante tus ojos. Es tu oportunidad de desconectar de la rutina y reconectar con la belleza.

Tu próxima gran decisión

Este tren no es solo un medio de transporte; es una declaración de intenciones. Es la confirmación de que el viaje puede ser una obra de arte en sí mismo, no solo el camino hacia un destino. En un mundo donde las redes sociales están llenas de lugares «deseados», el Bernina Express es una experiencia auténtica, que va mucho más allá de la simple foto.

Desde Tirano, la conexión con el Lago de Como es directa. Este lago, uno de los destinos más buscados por las grandes fortunas y un fondo habitual para las publicaciones de lujo, se encuentra a poca distancia. El Bernina Express te sitúa en la puerta de entrada de uno de los enclaves más exclusivos de Italia. Una conexión estratégica, ¿verdad?

No esperes hasta el último momento para vivir esta aventura. Las plazas se llenan rápidamente por una razón: es una experiencia imprescindible. Planificar tu viaje ahora mismo es la mejor manera de asegurarte tu lugar en esta epopeya alpina. Cada segundo de retraso podría significar perderse el mejor viaje en tren de Europa. (Y nosotros no queremos que eso pase).

Ya lo ves. Esta no es una noticia cualquiera, es la clave para una experiencia vital. Vale la pena invertir en momentos que duran para siempre en la memoria, ¿no crees?