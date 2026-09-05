Ana Luzón, técnica en nutrición, sobre la proteína: «Distribuirla bien a lo largo del día es lo verdaderamente importante»

Nos han metido la palabra proteína en la cabeza. En la calle, en el supermercado, en todas las redes sociales. Parece que si no la tomas, estás condenada al fracaso (y a la delgadez).

La confusión es total. Tantas cifras, tantos suplementos… ¿Hemos caído en la trampa de la «dieta de moda» otra vez? La verdad oculta es más sencilla de lo que crees, y muchos están cometiendo un error fundamental que les puede costar muy caro.

No hay necesidad de obsesión. Pero sí de una estrategia inteligente para nuestra salud y nuestra masa muscular.

Una voz experta nos saca de dudas. Ana Luzón, técnica en nutrición y dietética, no se muerde la lengua. Ella lo tiene clarísimo: «Distribuirla bien a lo largo del día es lo verdaderamente importante».

¿Eso de perseguir un número mágico en cada comida? Una pérdida de tiempo. El auténtico secreto reside en cómo repartes este macronutriente esencial. (Sí, nosotros también alucinábamos).

La revelación definitiva del error que estamos cometiendo

Durante años, la cultura de la dieta nos enseñó a buscar lo «ligero». Desayunos pobres, cenas sin consistencia. ¿Y el resultado? Una alimentación a menudo deficiente en proteína sin que ni siquiera nos diéramos cuenta.

Luzón lo ve cada día en su consulta. Muchas mujeres preocupadas por comer bien, pero con comidas sin apenas presencia de proteína. Una incongruencia que ahora, a la larga, empieza a pasar factura.

No se trata de hacer de la proteína una obsesión, ni de demonizarla. Se trata de entender que una alimentación suficiente y nutricionalmente adecuada es la clave. Y esto incluye sí o sí una buena aportación proteica.

¿Hablamos de cifras? Los 0,8 gramos por kilo al día son una referencia para las necesidades mínimas de la población adulta. Pero si buscas conservar masa muscular y función, especialmente con el paso de los años o si eres activa, la cosa cambia. (Y mucho).

La experta apunta a un rango de 1,2-1,6 gramos por kilo al día para personas con actividad física. Pero ¡ojo! No es una cifra universal. Depende de la edad, el tamaño corporal, la actividad, la situación fisiológica y el estado de salud de cada una. Por tanto, olvídate de la calculadora constante.

La estrategia de la mañana que puede cambiar tu cuerpo

¿Por qué parece que de repente debemos comer proteína en el desayuno? No hay ninguna norma fisiológica que lo dicte. La solución es mucho más práctica: el desayuno es a menudo la comida más pobre en proteínas.

Si tu mañana comienza con cereales, pan y fruta, y dejas toda la proteína para el almuerzo y la cena, es muy difícil llegar a las necesidades diarias. Estamos fallando en la distribución.

Aquí viene el truco: repartir la proteína razonablemente a lo largo del día es una estrategia mucho más sencilla y efectiva. No hace falta pesar nada, ni convertir el desayuno en una ecuación matemática.

Y destierra otra creencia falsa: el cuerpo no deja de absorber proteína si pasas de los 30 gramos en una comida. La proteína se absorbe. Otra cosa es cómo se utilizan los aminoácidos y qué cantidad puede estimular la síntesis de proteína muscular en un momento concreto.

No se trata de conseguir 20, 25 o 30 gramos exactos por la mañana. Se trata de introducir una fuente suficiente de proteína. (Es de sentido común, pero nos cuesta aplicarlo).

Quiero que sepas reconocer qué alimentos te aportan proteína y construir con ellos una comida completa, sin el estrés de la báscula.

Dos huevos, por ejemplo, son una fuente válida. Aportan entre 12 y 14 gramos. Si los acompañas de pan, fruta o un lácteo, el conjunto será perfecto. El mensaje «nunca hay suficiente» es parte de la vieja cultura de la dieta, y ahora nos asusta no comer suficiente.

Productos «altos en proteína»: ¿La nueva trampa?

La proliferación de panes, cereales, galletas y barritas con la etiqueta «alto en proteína» es brutal. Hemos pasado del «light» y «0% grasa» a una época donde la palabra que vende es «proteína».

Corremos el riesgo de caer en la misma trampa. Pensar que solo por llevar la palabra, ya es mejor para nosotros. La realidad es que muchos de estos productos son ultraprocesados, y ya sabemos que eso no juega a favor de nuestro bienestar.

No todos los alimentos que llevan proteína son una fuente principal. Un buen desayuno, según Luzón, no es un dogma. Es un equilibrio: una fuente de proteína, hidratos de carbono, fruta o verdura, y grasa saludable. Adaptado siempre a nuestras preferencias y necesidades.

Tu salud no puede esperar ni un día más

La manera en que te nutres hoy impacta directamente en tu vitalidad de mañana. No es una cuestión de moda pasajera, sino de construir unos hábitos sólidos y conscientes.

Repensar tu desayuno, introducir pequeñas dosis de proteína en cada comida, no es un lujo, es una inversión en ti. Las necesidades no son estáticas. Una mujer de 45 años sedentaria no es lo mismo que una de 65 que entrena fuerza. La personalización es la clave.

No existe un «desayuno universal de 30 gramos de proteína para todos». Lo más inteligente es aprender a reconocer qué alimentos te aportan estos nutrientes y hacerlos parte de tu rutina sin estrés.

¿Estás preparada para hacer el cambio? Tu energía y tu masa muscular te lo agradecerán.