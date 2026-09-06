La Masia Freixa de Terrassa: la joia modernista que desvetlla els seus racons més ocults per primera vegada

Imagines poder accedir a un secret que portava dècades guardat sota clau? Un d’aquells tresors que tots sabíem que existien, però que ningú havia pogut tocar de prop.
Aquesta sensació d’oportunitat única, de desvelar l’inaccessible, és just el que ha passat amb una de les joies més fascinants del modernisme català. I sí, és molt més a prop del que et penses.
Ens han educat a associar el modernisme amb l’Eixample barceloní, amb els balcons sinuosos i les façanes ornamentades que tots coneixem. Però la veritable essència d’aquest estil va molt més enllà de la capital.
Hi ha un edifici, a pocs quilòmetres, que sempre ha estat allà, imponent, però amb una part de la seva ànima amagada. Fins ara. Prepara’t per a la revelació.
Terrassa desvela un misteri modernista
La Masia Freixa de Terrassa, una obra mestra de l’arquitecte Lluís Muncunill, ha reobert les seves portes amb una novetat que és gairebé una revolució. Per primera vegada, podem accedir a racons que havien estat tancats al públic.
Aquesta inversió de 1,8 milions d’euros ha permès restaurar i fer accessibles parts de l’edifici que abans eren totalment desconegudes. És una obertura que canvia la nostra percepció del modernisme local.
El que molts no saben és que la Masia Freixa va començar amb un propòsit ben diferent. Una història d’enginy i transformació.
La visita, a més, és gratuïta. (Sí, ho has llegit bé. Una oportunitat que no sol passar.)
@bcnmagica La Masía Freixa. visitas guiadas todos los días a las 12:00 excepto algunos festivos. #visitbarcelona #Terrassa #modernism #barcelona #arquitectura #bcntiktok #barcelonasecreta #timeoutbcn ♬ Sun – Adrián Berenguer
Del taller d’alpaca a residència de luxe
Per entendre la singularitat de la Masia Freixa, hem de retrocedir en el temps. Originalment, aquesta edificació va ser concebuda com una fàbrica, un espai industrial dedicat a la confecció de teixits d’alpaca. Un detall que pocs coneixen.
Però la seva història va fer un gir ràpid. Molt aviat, l’industrial Josep Freixa la va convertir en la seva residència familiar, transformant una nau fabril en un habitatge modernista d’una bellesa excepcional. Lluís Muncunill, amb la seva visió, va ser el geni darrere d’aquesta metamorfosi.
Ara, la reobertura permet recórrer les plantes superiors, on antigament es trobaven les habitacions del servei. Podem pujar per l’escala de cargol, un element arquitectònic d’una delicadesa impressionant, fins a arribar a la icònica torre.
Això ofereix una mirada molt més completa a l’enginy de Muncunill, permetent-nos entendre la vida quotidiana i els secrets d’un edifici que és molt més que una façana bonica.
Més enllà de barcelona: una xarxa oculta de modernisme
Sovint, quan pensem en modernisme, la nostra ment es limita a Gaudí i a Barcelona. Però el paisatge modernista català és ric i divers, amb joies repartides per tot el territori. La Masia Freixa n’és un exemple definitiu.
Aquesta obertura ens recorda que hem d’explorar més enllà dels circuits habituals. Que hi ha una xarxa de tresors esperant ser descoberts, o redescoberts, en el nostre propi entorn.
És una invitació a qüestionar allò que donem per fet. El modernisme té molts més capítols dels que ens han explicat.
Terrassa es posiciona, més que mai, com un punt de referència ineludible per als amants de l’art i l’arquitectura. Un viatge que val la pena.
No perdis l’oportunitat: el secret ja no és secret
Aquest estiu ha marcat un abans i un després per a la Masia Freixa. Els racons que havien estat tancats durant tant de temps són ara visibles per a tothom. Però les oportunitats com aquesta no sempre duren eternament.
Accedir a la història viva, a l’arquitectura despullada dels seus secrets, és un privilegi. Una experiència immersiva que no es pot comparar amb cap llibre o fotografia.
El que abans era només una façana espectacular, ara és un recorregut complet per la imaginació de Muncunill i la vida d’una família industrial. Una mirada íntima que, fins fa poc, ens estava totalment vetada.
Ha valgut la pena llegir fins aquí, oi? Acabes de descobrir un pla imprescindible que canviarà la teva percepció del modernisme per sempre. Què estàs esperant per veure-ho?