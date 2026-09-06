María Montessori, la clau per a infants sans: «Deixeu que corrin a l’aire lliure quan plou; que es treguin les sabates quan trobin un toll»

La infància actual té un problema silenciós. Els nostres fills creixen entre pantalles i parcs “segurs”, però estan perdent una peça clau per al seu desenvolupament definitiu. Aquesta tendència, cada cop més alarmant, no és cap casualitat.
De fet, hi ha una raó profunda, amagada a plena vista. Una absència que està marcant el seu futur i que els experts més brillants ja van advertir fa dècades. Els nostres petits necessiten urgentment una solució.
Però una de les ments més brillants del segle XX ja va advertir-nos. Les seves paraules, avui més vigents que mai, són un cop de realitat que podria canviar-ho tot. El secret per a una infància sana i feliç es troba en un lloc inesperat.
Parlem de María Montessori. La pedagoga que va revolucionar l’educació tenia una visió clara: els nens han de ser llibres. La seva recepta per a la salut i el benestar és contundent, i avui la recuperem com un autèntic tresor.
Deixeu que els nens siguin lliures; que corrin a l’aire lliure quan plou; que es treguin les sabates quan trobin un toll; que caminin descalços sobre l’herba humida; que cridin i riguin quan el sol els desperti.
Aquesta filosofia no és només poesia. És la solució a la crisi silenciosa de les “genolls impoluts” de què parla el pedagog Gregorio Luri. Una alarmant realitat que no només afecta el joc, sinó també el desenvolupament cerebral i emocional dels nostres fills. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquest concepte).
Abans, la infància olorava a pluja, a fang i a natura. Els nens jugaven al carrer, s’embrutaven, es feien ferides als genolls. Cada racó era un escenari de fantasia. El por era un company amb qui s’aprenia a conviure. Avui, la pantalla ha substituït l’arbre, i això té conseqüències reals.
Per què els genolls nets són un senyal d’alerta
El professor Luri ho té clar: “Un nen que no té ferides als genolls és dubtós que tingui infància”. Aquesta frase encapsula un error fonamental en la manera com criem els nostres fills. Hem canviat el contacte aventurer amb la natura per ludoteques controlades. I, amb això, hem perdut moltíssim.
Montessori ja ho va descobrir: els nens necessiten explorar el món. Necessiten espai per moure’s, investigar, explorar, equivocar-se, fer-se mal. Han de pujar a un arbre, córrer per una tàpia, fer mil coses. D’aquesta manera, experimenten les “rebaves del món”.
La tendència és evitar, de totes les maneres possibles, que el nen es faci mal. És un desig noble, no hi ha dubte. Però, tal com sentencia Luri, “quan envoltem els nens de coixins perquè no es facin mal, el que estem fent és educar-los en un món del qual la realitat ha estat separada”. Créixer també significa embrutar-se, caure, aixecar-se i tornar-ho a intentar. És un aprenentatge imprescindible.
El cervell necessita reptes reals
La ciència de l’educació i la psicologia fa anys que es pregunten què necessiten els nens per desenvolupar-se. La neuropsicòloga Adele Diamond ha fet investigacions clau. Ella descriu un punt essencial: per desenvolupar les funcions executives (la capacitat de planificar, controlar impulsos, mantenir l’atenció o resoldre problemes), els nens necessiten afrontar certs reptes. Aquestes funcions no es desenvolupen per la simple edat, sinó per les experiències.
I són habilitats imprescindibles per tenir èxit en la vida adulta. Quan les desenvolupem? Per exemple, quan pugen a un arbre. El procés d’escalar implica decidir quines branques utilitzar, avaluar si són segures, canviar d’estratègia si un camí no funciona. També implica caure i aixecar-se. Totes les funcions executives entren en joc quan explorem el món, perquè és per a això que estan dissenyades. El risc moderat no posa en perill la infància; la fortifica.
El risc moderat: l’element oblidat
Per descomptat, no es tracta d’enfrontar els nens a situacions realment perilloses, però sí de permetre’ls explorar certs riscos. Aquestes són les dues paraules clau: infàncies que no siguin perilloses, però que puguin afrontar riscos moderats. I ull, perquè Montessori no parlava de crear espais perfectament controlats, sinó de llibertat real. (Un autèntic truc per als pares).
Com diu la psicòloga Ellen Beate Hansen Sandseter, els nens necessiten practicar el “risky play”, el joc arriscat. És a dir, pujar a arbres, caminar per terrenys irregulars, saltar des de certa alçada, córrer de pressa o explorar espais naturals sense instruccions constants d’un adult. La raó definitiva? Així aprenen a gestionar la por.
La confiança neix quan els nens tenen l’oportunitat de resoldre els seus propis reptes.
Seguretat i por: una paradoxa
Paradoxalment, sentir una mica de por fa el nen més segur. Quan ens enfrontem a aquests reptes, és normal sentir una lleu descàrrega d’adrenalina. Saltar des d’un lloc que considerem alt (però segur), pujar-se a un arbre o relliscar en un toll fa por. Però, en enfrontar-s’hi, el nen aprèn a regular-la.
Les investigacions de Sandseter mostren que impedir sistemàticament aquestes experiències produeix l’efecte contrari: nens menys segurs de les seves capacitats, més porucs de situacions noves i amb menys confiança per avaluar riscos. La sensació de competència, de capacitat, també és quelcom que s’entrena, com explicarien els psicòlegs Edward L. Deci i Richard M. Ryan. Hem de trobar les nostres pròpies eines per superar els reptes.
L’autèntic tresor de l’aventura
Juntament amb tot això, el pedagog Gregorio Luri afegeix una cosa més: l’amistat. “Les amistats, o els nexes d’unió amb els altres, no són un luxe: són una necessitat terapèutica. L’amistat cura. El que resulta desolador és la soledat”. I l’amistat es forja en l’aventura. En aquelles oportunitats escasses en què els nens juguen amb altres amb poca supervisió.
Quan els deixem gestionar els seus conflictes, estan aprenent. Aquest és el mètode definitiu, segons David Pastor Vico, per ensenyar els nostres fills a pensar: portar-los al parc i deixar que juguin amb altres nens sense intervenir massa, mirant de lluny. Així resolen els seus problemes. (Una idea viral que hauríem de posar en pràctica).
No esperis que els teus fills perdin aquest tresor imprescindible. El temps corre, i cada dia que passa sense aquesta llibertat és una oportunitat menys per al seu futur. La generació actual mereix una infància que torni a olorar a pluja i fang.
Ara ja saps el secret per a una infància més sana i feliç, i per un desenvolupament complet. Estàs preparat per deixar que la natura, amb tots els seus reptes i meravelles, torni a ser la millor mestra dels nostres petits?