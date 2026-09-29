Les 6 millors platges de Dénia: guia i ruta pràctica d’un cronista

Dénia, capital de la Marina Alta, es desplega sota la imponent ombra del massís del Montgó (amb 753 metres d’altitud), oferint una dualitat sorprenent de penya-segats i sorra fina. Aquest tram del litoral alacantí amaga racons excepcionals, ideals per a qui busca les millors platges de Dénia sense caure en la massificació del turisme convencional.
L’orografia local i els vents tèrmics del Garbí condicionen directament l’estat del mar, dividint la costa en dues zones molt diferenciades unides per la carretera CV-730. Per optimitzar la teva estada, és recomanable establir bases logístiques prop del nucli urbà o de la zona de les Marines, facilitant l’accés ràpid a l’autopista AP-7.
A continuació, analitzem els sis espais costaners indispensables per comprendre la riquesa marítima d’aquest sector mediterrani.
Platja de les Marines
Aquesta platja de sorra daurada s’estén al llarg de 2,57 quilòmetres de costa, sent una de les més espatllades i familiars del municipi. El seu onatge moderat i la poca profunditat de les seves aigües la converteixen en una opció logística ideal, consolidant-se històricament entre les millors platges de Dénia per a perfils familiars.
La connexió amb el centre urbà és senzilla a través de la línia d’autobús urbà L1, que opera amb freqüències regulars de 30 minuts durant la temporada estival.
Platja de les Rotes
Situada al sud del port de Dénia, aquesta platja de roca marca l’inici del sector més salvatge del municipi, un espai declarat Reserva Marina del Cap de Sant Antoni. Aquí, la combinació de fons rocosos i praderies de posidònia oceànica la posicionen clarament en qualsevol comparativa sobre les millors platges de Dénia per al busseig.
L’accés està regulat durant els mesos d’estiu mitjançant un servei de transport públic gratuït des de l’aparcament de l’Almadrava, evitant així el col·lapse de la petita carretera local.
Cala de les Arenetes
Aquesta cala rocosa es troba a l’extrem final de les Rotes, en una zona de penya-segats amb vistes espectaculars al cap de Sant Antoni. És una de les millors platges de Dénia per als qui busquen fugir de les aglomeracions habituals de la sorra.
Cal tenir en compte que l’aforament està limitat per decret municipal i es requereix calçat adequat, com ara escarpins, per accedir amb seguretat a l’aigua des de les plataformes de pedra habilitades l’any 2021.
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Platja dels Molins
Ubicada al quilòmetre 5,4 de la carretera de les Marines, aquesta franja de sorra destaca per la seva tranquil·litat i per estar protegida dels forts corrents marins. És considerada una de les millors platges de Dénia pels amants dels esports de vent quan bufa el llebeig a la tarda.
A més, compta amb una amplada mitjana de 30 metres, el que garanteix un espai personal ampli i còmode sense la pressió urbanística d’altres sectors de la Marina Alta.
Platja de les Deveses
Es tracta de la platja més septentrional del municipi, limitant directament amb el territori d’Oliva al llarg de gairebé 4 quilòmetres de dunes naturals. La seva inclusió en la llista de les millors platges de Dénia està més que justificada pel seu alt valor ecològic i paisatgístic.
El vent de migjorn que es registra durant les hores centrals del dia ofereix unes condicions úniques per a la pràctica de vela i altres esports nàutics tradicionals.
Platja de Punta del Raset
Aquesta és la platja més propera al nucli urbà i al port de Dénia, caracteritzada per les seves dunes de sorra fina i el seu fàcil accés a peu des del centre històric. Tanca aquesta selecció de les millors platges de Dénia gràcies a la seva alta seguretat i serveis de socorrisme complets.
La seva orientació geogràfica la protegeix de la majoria de temporals de llevant, fent-la una de les zones de bany més segures i recomanables per a una primera presa de contacte amb el mar.
Com organitzar el teu viatge a Dénia
Per aprofitar al màxim la teva estada i conèixer cadascun d’aquests racons, et recomanem planificar un viatge de com a mínim 3 dies. La connexió per carretera és excel·lent gràcies a l’autopista AP-7 (sortida 62) i a la carretera nacional N-332, que connecten de manera ràpida tot el litoral amb els aeroports d’Alacant i València.
Pel que fa a la gastronomia, és imprescindible evitar els establiments purament turístics de primera línia i buscar les tavernes tradicionals de la zona del port o de Baix la Mar. Allà podràs degustar autèntics plats mariners com l’arròs a banda o la reconeguda gamba roja de Dénia, cuinada amb aigua de mar seguint la tradició dels pescadors locals.
Prefereixes perdre’t entre la sorra infinita de les Deveses o prefereixes l’aventura de capbussar-te a les cales de roca sota els penya-segats de les Rotes?