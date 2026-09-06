María Montessori, la clave para niños sanos: «Dejad que corran al aire libre cuando llueva; que se quiten los zapatos cuando encuentren un charco»

La infancia actual tiene un problema silencioso. Nuestros hijos crecen entre pantallas y parques «seguros», pero están perdiendo una pieza clave para su desarrollo definitivo. Esta tendencia, cada vez más alarmante, no es casual.

De hecho, hay una razón profunda, oculta a plena vista. Una ausencia que está marcando su futuro y que los expertos más brillantes ya advirtieron hace décadas. Nuestros pequeños necesitan urgentemente una solución.

Pero una de las mentes más brillantes del siglo XX ya nos advirtió. Sus palabras, hoy más vigentes que nunca, son un golpe de realidad que podría cambiarlo todo. El secreto para una infancia saludable y feliz se encuentra en un lugar inesperado.

Hablamos de María Montessori. La pedagoga que revolucionó la educación tenía una visión clara: los niños deben ser libres. Su receta para la salud y el bienestar es contundente, y hoy la recuperamos como un auténtico tesoro.

Dejad que los niños sean libres; que corran al aire libre cuando llueva; que se quiten los zapatos cuando encuentren un charco; que caminen descalzos sobre la hierba húmeda; que griten y rían cuando el sol los despierte.

Esta filosofía no es solo poesía. Es la solución a la crisis silenciosa de las «rodillas impolutas» de las que habla el pedagogo Gregorio Luri. Una alarmante realidad que no solo afecta el juego, sino también el desarrollo cerebral y emocional de nuestros hijos. (Sí, nosotros también alucinamos con este concepto).

Antes, la infancia olía a lluvia, a barro y a naturaleza. Los niños jugaban en la calle, se ensuciaban, se hacían heridas en las rodillas. Cada rincón era un escenario de fantasía. El miedo era un compañero con quien se aprendía a convivir. Hoy, la pantalla ha sustituido al árbol, y esto tiene consecuencias reales.

Por qué las rodillas limpias son una señal de alerta

El profesor Luri lo tiene claro: «Un niño que no tiene heridas en las rodillas es dudoso que tenga infancia». Esta frase encapsula un error fundamental en la manera en que criamos a nuestros hijos. Hemos cambiado el contacto aventurero con la naturaleza por ludotecas controladas. Y, con eso, hemos perdido muchísimo.

Montessori ya lo descubrió: los niños necesitan explorar el mundo. Necesitan espacio para moverse, investigar, explorar, equivocarse, hacerse daño. Deben subir a un árbol, correr por un muro, hacer mil cosas. De esta manera, experimentan las «rebabas del mundo».

La tendencia es evitar, de todas las maneras posibles, que el niño se haga daño. Es un deseo noble, no hay duda. Pero, tal como sentencia Luri, «cuando rodeamos a los niños de cojines para que no se hagan daño, lo que estamos haciendo es educarlos en un mundo del que la realidad ha sido separada». Crecimiento también significa ensuciarse, caer, levantarse y volverlo a intentar. Es un aprendizaje imprescindible.

El cerebro necesita retos reales

La ciencia de la educación y la psicología hace años que se preguntan qué necesitan los niños para desarrollarse. La neuropsicóloga Adele Diamond ha realizado investigaciones clave. Ella describe un punto esencial: para desarrollar las funciones ejecutivas (la capacidad de planificar, controlar impulsos, mantener la atención o resolver problemas), los niños necesitan afrontar ciertos retos. Estas funciones no se desarrollan por la simple edad, sino por las experiencias.

Y son habilidades imprescindibles para tener éxito en la vida adulta. ¿Cuándo las desarrollamos? Por ejemplo, cuando suben a un árbol. El proceso de escalar implica decidir qué ramas utilizar, evaluar si son seguras, cambiar de estrategia si un camino no funciona. También implica caer y levantarse. Todas las funciones ejecutivas entran en juego cuando exploramos el mundo, porque es para eso que están diseñadas. El riesgo moderado no pone en peligro la infancia; la fortalece.

El riesgo moderado: el elemento olvidado

Por supuesto, no se trata de enfrentar a los niños a situaciones realmente peligrosas, pero sí de permitirles explorar ciertos riesgos. Estas son las dos palabras clave: infancias que no sean peligrosas, pero que puedan afrontar riesgos moderados. Y ojo, porque Montessori no hablaba de crear espacios perfectamente controlados, sino de libertad real. (Un auténtico truco para los padres).

Como dice la psicóloga Ellen Beate Hansen Sandseter, los niños necesitan practicar el «risky play», el juego arriesgado. Es decir, subir a árboles, caminar por terrenos irregulares, saltar desde cierta altura, correr rápido o explorar espacios naturales sin instrucciones constantes de un adulto. ¿La razón definitiva? Así aprenden a gestionar el miedo.

La confianza nace cuando los niños tienen la oportunidad de resolver sus propios retos.

Seguridad y miedo: una paradoja

Paradojalmente, sentir un poco de miedo hace al niño más seguro. Cuando nos enfrentamos a estos retos, es normal sentir una leve descarga de adrenalina. Saltar desde un lugar que consideramos alto (pero seguro), subirse a un árbol o resbalar en un charco da miedo. Pero, al enfrentarse a ello, el niño aprende a regularlo.

Las investigaciones de Sandseter muestran que impedir sistemáticamente estas experiencias produce el efecto contrario: niños menos seguros de sus capacidades, más temerosos de situaciones nuevas y con menos confianza para evaluar riesgos. La sensación de competencia, de capacidad, también es algo que se entrena, como explicarían los psicólogos Edward L. Deci y Richard M. Ryan. Debemos encontrar nuestras propias herramientas para superar los retos.

El auténtico tesoro de la aventura

Junto con todo esto, el pedagogo Gregorio Luri añade algo más: la amistad. «Las amistades, o los nexos de unión con los demás, no son un lujo: son una necesidad terapéutica. La amistad cura. Lo que resulta desolador es la soledad». Y la amistad se forja en la aventura. En aquellas oportunidades escasas en las que los niños juegan con otros con poca supervisión.

Cuando les dejamos gestionar sus conflictos, están aprendiendo. Este es el método definitivo, según David Pastor Vico, para enseñar a nuestros hijos a pensar: llevarlos al parque y dejar que jueguen con otros niños sin intervenir demasiado, mirando desde lejos. Así resuelven sus problemas. (Una idea viral que deberíamos poner en práctica).

No esperes a que tus hijos pierdan este tesoro imprescindible. El tiempo corre, y cada día que pasa sin esta libertad es una oportunidad menos para su futuro. La generación actual merece una infancia que vuelva a oler a lluvia y barro.

Ahora ya sabes el secreto para una infancia más saludable y feliz, y para un desarrollo completo. ¿Estás preparado para dejar que la naturaleza, con todos sus retos y maravillas, vuelva a ser la mejor maestra de nuestros pequeños?