La Masia Freixa de Terrassa: la joya modernista que desvela sus rincones más ocultos por primera vez

¿Imaginas poder acceder a un secreto que llevaba décadas guardado bajo llave? Uno de esos tesoros que todos sabíamos que existían, pero que nadie había podido tocar de cerca.

Esa sensación de oportunidad única, de desvelar lo inaccesible, es justo lo que ha ocurrido con una de las joyas más fascinantes del modernismo catalán. Y sí, está mucho más cerca de lo que piensas.

Nos han educado a asociar el modernismo con el Eixample barcelonés, con los balcones sinuosos y las fachadas ornamentadas que todos conocemos. Pero la verdadera esencia de este estilo va mucho más allá de la capital.

Hay un edificio, a pocos kilómetros, que siempre ha estado allí, imponente, pero con una parte de su alma oculta. Hasta ahora. Prepárate para la revelación.

Terrassa desvela un misterio modernista

La Masia Freixa de Terrassa, una obra maestra del arquitecto Lluís Muncunill, ha reabierto sus puertas con una novedad que es casi una revolución. Por primera vez, podemos acceder a rincones que habían estado cerrados al público.

Esta inversión de 1,8 millones de euros ha permitido restaurar y hacer accesibles partes del edificio que antes eran totalmente desconocidas. Es una apertura que cambia nuestra percepción del modernismo local.

Lo que muchos no saben es que la Masia Freixa comenzó con un propósito muy diferente. Una historia de ingenio y transformación.

La visita, además, es gratuita. (Sí, lo has leído bien. Una oportunidad que no suele pasar.)

Del taller de alpaca a residencia de lujo

Para entender la singularidad de la Masia Freixa, debemos retroceder en el tiempo. Originalmente, esta edificación fue concebida como una fábrica, un espacio industrial dedicado a la confección de tejidos de alpaca. Un detalle que pocos conocen.

Pero su historia dio un giro rápido. Muy pronto, el industrial Josep Freixa la convirtió en su residencia familiar, transformando una nave fabril en una vivienda modernista de una belleza excepcional. Lluís Muncunill, con su visión, fue el genio detrás de esta metamorfosis.

Ahora, la reapertura permite recorrer las plantas superiores, donde antiguamente se encontraban las habitaciones del servicio. Podemos subir por la escalera de caracol, un elemento arquitectónico de una delicadeza impresionante, hasta llegar a la icónica torre.

Esto ofrece una mirada mucho más completa al ingenio de Muncunill, permitiéndonos entender la vida cotidiana y los secretos de un edificio que es mucho más que una fachada bonita.

Más allá de Barcelona: una red oculta de modernismo

A menudo, cuando pensamos en modernismo, nuestra mente se limita a Gaudí y a Barcelona. Pero el paisaje modernista catalán es rico y diverso, con joyas repartidas por todo el territorio. La Masia Freixa es un ejemplo definitivo.

Esta apertura nos recuerda que debemos explorar más allá de los circuitos habituales. Que hay una red de tesoros esperando ser descubiertos, o redescubiertos, en nuestro propio entorno.

Es una invitación a cuestionar lo que damos por hecho. El modernismo tiene muchos más capítulos de los que nos han contado.

Terrassa se posiciona, más que nunca, como un punto de referencia ineludible para los amantes del arte y la arquitectura. Un viaje que vale la pena.

No pierdas la oportunidad: el secreto ya no es secreto

Este verano ha marcado un antes y un después para la Masia Freixa. Los rincones que habían estado cerrados durante tanto tiempo son ahora visibles para todos. Pero las oportunidades como esta no siempre duran eternamente.

Acceder a la historia viva, a la arquitectura despojada de sus secretos, es un privilegio. Una experiencia inmersiva que no se puede comparar con ningún libro o fotografía.

Lo que antes era solo una fachada espectacular, ahora es un recorrido completo por la imaginación de Muncunill y la vida de una familia industrial. Una mirada íntima que, hasta hace poco, nos estaba totalmente vetada.

Ha valido la pena leer hasta aquí, ¿verdad? Acabas de descubrir un plan imprescindible que cambiará tu percepción del modernismo para siempre. ¿Qué estás esperando para verlo?