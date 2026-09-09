El poble de Lugo amb una història sorprenent: va ressorgir pedra a pedra de l’aigua de l’embassament

Lugo amaga històries que desafien la lògica. Més enllà de la platja de les Catedrals, on tots miren, s’oculta un misteri ancestral. Un secret guardat que podria canviar la teva visió de Galícia.
Imagina que la teva llar, la teva història, tot el que coneixes, quedés sepultat per l’aigua. Aquesta era la sentència definitiva per a una joia patrimonial. Una condemna que hauria esborrat un llegat de segles per sempre.
Però la resiliència humana, amb un pla gairebé impossible, va canviar el seu destí. Van dissenyar una arquitectura de la supervivència contra el temps. Un moviment insòlit que ara et revelem, abans que s’oblidi.
Estem parlant de Portomarín. Aquest nom l’has de recordar. Un poble encisador a la Ribeira Sacra, on el riu Miño dibuixa meandres impossibles. La seva aparença medieval, amb el seu aire de postal, enganya a la primera vista.
La realitat darrere d’aquesta façana és molt més extraordinària. Gran part del que avui es visita no és, ni de bon tros, el seu origen. Va ser reconstruït pedra a pedra durant els anys seixanta del segle passat. Una gesta arquitectònica d’una magnitud increïble, gairebé impensable.
La gesta darrere l’embassament que ho va canviar tot
Tot va començar a mitjans de 1957. Les obres d’una infraestructura gegant, el salt de Belesar, estaven en marxa. Una presa de dimensions colossals, amb un mur de formigó de 136 metres d’altura. El seu objectiu? Regular el cabal del Miño.
Però el projecte tenia un cost devastador. Significava la desaparició total de la vila històrica de Portomarín. Els seus dos barris, assentats a banda i banda del riu, anaven a ser engolits sense remei per l’aigua. El futur semblava escrit.
Aquesta situació era completament inacceptable. El poble havia estat declarat Conjunt Històric-Artístic el 1946. La seva imminent inundació representava una pèrdua patrimonial de primer ordre. Una tragèdia cultural que el país no es podia permetre.
El Ministeri d’Educació, davant d’aquest dilema desolador, va prendre una decisió que va marcar un precedent. Una mesura gairebé heroica, totalment inusual per a l’època. Van encarregar a la Direcció General de Belles Arts una tasca titànica: el trasllat dels seus edificis més valuosos. El compte enrere havia començat. El temps corria en contra d’un patrimoni mil·lenari.
La nostra història no s’enfonsaria amb les aigües. Vam decidir salvar-la, pedra a pedra, amb ungles i dents. Aquest és el nostre llegat, la nostra força.
@juanra_iberico 🔒GUARDA y 🔄COMPARTE De los pueblos magicos de España 📍Portomarin (Galicia) #portomarin #pueblosmagicos #pueblosmasbonitosdeespaña #pueblosbonitosdeespaña #pueblosconencanto #pueblosbonitos #galicia #travel #viajar #descubrir #traveltiktok ♬ La vita è bella: Main Theme – Renaud Capuçon
El truc definitiu: el secret de les 16.000 pedres
El protagonista absolut d’aquest rescat monumental? L’Església de San Nicolás. També coneguda com de San Juan. Una edificació imponent, un veritable temple amb vocació de fortalesa. Va ser construïda entre finals del segle XII i principis del XIII.
Era una obra mestra de l’Orde de San Juan de Jerusalem. Combinava una funció religiosa amb una funció defensiva clau. Vigilava des de la seva posició original el pont que creuava el Miño. Donava acollida als pelegrins del Camí de Santiago. Un punt estratègic vital.
Declarada Monument Nacional des de 1931, aquesta església havia estat testimoni de la visita de personalitats històriques: Reis Catòlics, Carles V i Felip II. Perdre una joia així era impensable. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la magnitud i profunditat de la seva història).
Els veïns van prendre la decisió final amb una determinació admirable. Calia desmuntar-la. Pedra per pedra. Una tasca titànica que va durar dos anys, entre 1960 i 1962. Un autèntic puzzle gegant amb un temps límit que no acceptava errors. No hi havia marge per a la improvisació.
Es van numerar exactament 16.000 pedres. Cada una d’elles va ser recoberta amb escaiola i cera. Això era per protegir-les meticulosament durant el trasllat. Un procés d’una precisió gairebé quirúrgica. Però l’audàcia d’aquells habitants no es va limitar a aquest temple colossal.
La proesa va anar més enllà d’un sol edifici. També es van desmuntar i reconstruir parcialment altres elements clau del patrimoni local. L’Església de San Pedro, per exemple, va salvar la seva espectacular façana de granit, amb la seva portada d’arcs de mig punt. Diversos pazos senyorials de la vila també van tenir una segona vida, salvats de l’oblit aquàtic.
El sacrifici dels més de 1.300 habitants de l’antiga vila va ser, literalment, majúscul. Van veure com la seva llar, les seves places, els seus records, eren desmantellats pedra a pedra davant els seus propis ulls. Però aquesta decisió col·lectiva no va ser de resignació, sinó de pura determinació. Ho van fer per salvar el seu patrimoni. Per assegurar un futur. Perquè la història no s’esborrés.
@ra.dacosta 🎭𝙴𝚕 𝚙𝚞𝚎𝚋𝚕𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚍𝚘𝚜 𝚌𝚊𝚛𝚊𝚜👇🏻 ⏳En los años 60, Franco manda construir el que será el segundo 𝗲𝗺𝗯𝗮𝗹𝘀𝗲 hidroeléctrico más grande de Europa, dejando miles de años de historia del 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝘂𝗼 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿í𝗻, 𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗴𝘂𝗮𝘀 del Río Miño💦 🪨Sus vecinos, piedra a piedra, 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗮𝗻 sus monumentos, renaciendo sobre el Monte de O Cristo. 🚶♂️Portomarín, es una de las joyas del 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝗳𝗿𝗮𝗻𝗰é𝘀 en el que no te puedes perder👇🏻 Iglesia de San Nicolás Pazo de Berbetoros. Iglesia de San Pedro Escalinata Estrela dos Desexos Pazo del Conde de la Maza 🌟Y además, cuando el caudal del río baja, descubrirás las 𝗿𝘂𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗹𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼𝗺𝗮𝗿𝗶𝗻. ¿Conoces este Pueblo mágico de España? #portomarin #pueblosmagicosdeespaña #queverenprovinciadelugo #provinciadelugo #caminosantiagofrances #queverencaminodesantiago #portomarinlugo #turismorural #turismodeinteriorgallego #recomendacioneslugo #recomendacionesgalicia ##lugaressecretosdegalicia #galiciaconencantos #somosgalegos ♬ sonido original – Raquel Da Costa 🇪🇸🇵🇷
Un llegat viral per als pelegrins d’avui
Avui, Portomarín no és només un poble bonic de postal. És un símbol viu de superació humana. La seva connexió amb els viatgers i la història ve de molt abans de la presa. És una parada destacada del cèlebre Camí Francès. Milers de pelegrins hi passen cada any, sense saber la veritable història que trepitgen.
El recorregut per Portomarín ofereix una combinació única, gairebé màgica. Paisatge d’una bellesa innegable, arquitectura mil·lenària i una memòria històrica que respira a cada racó. Trobaràs places per descansar després d’una llarga etapa i una gastronomia local per recuperar forces. L’ambient del Camí es respira a cada cantonada, però amb un toc d’un passat submergit.
I el més fascinant, allò que el fa imprescindible? Quan el nivell de l’embassament baixa prou. Per sequera o per treballs de manteniment. És aleshores quan la història es torna absolutament visible. La realitat supera, amb escreix, qualsevol ficció.
Les ruïnes de l’antiga vila emergeixen de l’aigua. Són les cicatrius d’aquell poble que va haver de cedir el seu lloc. Un record tangible i commovedor del seu passat submergit. Una visió que et deixarà sense paraules, captivant-te amb la seva bellesa melancòlica.
Un dels millors llocs per apreciar aquest espectacle irrepetible? El Mirador de San Pedro. Amb vistes obertes i impressionants cap a l’embassament de Belesar i les majestuoses muntanyes que envolten el municipi. La història és aquí, davant teu, esperant ser descoberta.
Aquesta és la solució definitiva per a aquells que busquen una història realment commovedora i autèntica. Un testimoni de la voluntat humana que ressona amb la nostra pròpia capacitat de superació. Portomarín no es va rendir. Va ressorgir, més fort i amb més història.
Aprofita per visitar aquest racó inoblidable de Lugo abans que les aigües tornin a pujar i ocultin aquest passat. És una experiència que et canviarà la percepció del que és possible. Un autèntic truc de viatge que no apareix a totes les guies turístiques. (I que hauria de fer-ho).
Ara ja saps el secret millor guardat de Lugo. Una decisió intel·ligent llegir fins aquí, oi?