El pueblo de Lugo con una historia sorprendente: resurgió piedra a piedra del agua del embalse

Lugo esconde historias que desafían la lógica. Más allá de la playa de las Catedrales, donde todos miran, se oculta un misterio ancestral. Un secreto guardado que podría cambiar tu visión de Galicia.

Imagina que tu hogar, tu historia, todo lo que conoces, quedara sepultado por el agua. Esta era la sentencia definitiva para una joya patrimonial. Una condena que habría borrado un legado de siglos para siempre.

Pero la resiliencia humana, con un plan casi imposible, cambió su destino. Diseñaron una arquitectura de la supervivencia contra el tiempo. Un movimiento insólito que ahora te revelamos, antes de que se olvide.

Estamos hablando de Portomarín. Este nombre debes recordarlo. Un pueblo encantador en la Ribeira Sacra, donde el río Miño dibuja meandros imposibles. Su apariencia medieval, con su aire de postal, engaña a primera vista.

La realidad detrás de esta fachada es mucho más extraordinaria. Gran parte de lo que hoy se visita no es, ni mucho menos, su origen. Fue reconstruido piedra a piedra durante los años sesenta del siglo pasado. Una gesta arquitectónica de una magnitud increíble, casi impensable.

La gesta detrás del embalse que lo cambió todo

Todo comenzó a mediados de 1957. Las obras de una infraestructura gigante, el salto de Belesar, estaban en marcha. Una presa de dimensiones colosales, con un muro de hormigón de 136 metros de altura. ¿Su objetivo? Regular el caudal del Miño.

Pero el proyecto tenía un coste devastador. Significaba la desaparición total de la villa histórica de Portomarín. Sus dos barrios, asentados a ambos lados del río, iban a ser engullidos sin remedio por el agua. El futuro parecía escrito.

Esta situación era completamente inaceptable. El pueblo había sido declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1946. Su inminente inundación representaba una pérdida patrimonial de primer orden. Una tragedia cultural que el país no se podía permitir.

El Ministerio de Educación, ante este dilema desolador, tomó una decisión que marcó un precedente. Una medida casi heroica, totalmente inusual para la época. Encargaron a la Dirección General de Bellas Artes una tarea titánica: el traslado de sus edificios más valiosos. La cuenta atrás había comenzado. El tiempo corría en contra de un patrimonio milenario.

Nuestra historia no se hundiría con las aguas. Decidimos salvarla, piedra a piedra, con uñas y dientes. Este es nuestro legado, nuestra fuerza.

El truco definitivo: el secreto de las 16.000 piedras

¿El protagonista absoluto de este rescate monumental? La iglesia de San Nicolás. También conocida como de San Juan. Una edificación imponente, un verdadero templo con vocación de fortaleza. Fue construida entre finales del siglo XII y principios del XIII.

Era una obra maestra de la Orden de San Juan de Jerusalén. Combinaba una función religiosa con una función defensiva clave. Vigilaba desde su posición original el puente que cruzaba el Miño. Daba acogida a los peregrinos del Camino de Santiago. Un punto estratégico vital.

Declarada Monumento Nacional desde 1931, esta iglesia había sido testigo de la visita de personalidades históricas: Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II. Perder una joya así era impensable. (Sí, nosotros también alucinamos con la magnitud y profundidad de su historia).

Los vecinos tomaron la decisión final con una determinación admirable. Había que desmontarla. Piedra por piedra. Una tarea titánica que duró dos años, entre 1960 y 1962. Un auténtico puzzle gigante con un tiempo límite que no aceptaba errores. No había margen para la improvisación.

Se numeraron exactamente 16.000 piedras. Cada una de ellas fue recubierta con escayola y cera. Esto era para protegerlas meticulosamente durante el traslado. Un proceso de una precisión casi quirúrgica. Pero la audacia de aquellos habitantes no se limitó a este templo colosal.

La proeza fue más allá de un solo edificio. También se desmontaron y reconstruyeron parcialmente otros elementos clave del patrimonio local. La iglesia de San Pedro, por ejemplo, salvó su espectacular fachada de granito, con su portada de arcos de medio punto. Varios pazos señoriales de la villa también tuvieron una segunda vida, salvados del olvido acuático.

El sacrificio de los más de 1.300 habitantes de la antigua villa fue, literalmente, mayúsculo. Vieron cómo su hogar, sus plazas, sus recuerdos, eran desmantelados piedra a piedra ante sus propios ojos. Pero esta decisión colectiva no fue de resignación, sino de pura determinación. Lo hicieron para salvar su patrimonio. Para asegurar un futuro. Para que la historia no se borrara.

Un legado viral para los peregrinos de hoy

Hoy, Portomarín no es solo un pueblo bonito de postal. Es un símbolo vivo de superación humana. Su conexión con los viajeros y la historia viene de mucho antes de la presa. Es una parada destacada del célebre Camino Francés. Miles de peregrinos pasan por ahí cada año, sin saber la verdadera historia que pisan.

El recorrido por Portomarín ofrece una combinación única, casi mágica. Paisaje de una belleza innegable, arquitectura milenaria y una memoria histórica que respira en cada rincón. Encontrarás plazas para descansar después de una larga etapa y una gastronomía local para recuperar fuerzas. El ambiente del Camino se respira en cada esquina, pero con un toque de un pasado sumergido.

Y lo más fascinante, ¿qué lo hace imprescindible? Cuando el nivel del embalse baja lo suficiente. Por sequía o por trabajos de mantenimiento. Es entonces cuando la historia se vuelve absolutamente visible. La realidad supera, con creces, cualquier ficción.

Las ruinas de la antigua villa emergen del agua. Son las cicatrices de aquel pueblo que tuvo que ceder su lugar. Un recuerdo tangible y conmovedor de su pasado sumergido. Una visión que te dejará sin palabras, cautivándote con su belleza melancólica.

Uno de los mejores lugares para apreciar este espectáculo irrepetible? El Mirador de San Pedro. Con vistas abiertas e impresionantes hacia el embalse de Belesar y las majestuosas montañas que rodean el municipio. La historia está aquí, frente a ti, esperando ser descubierta.

Esta es la solución definitiva para aquellos que buscan una historia realmente conmovedora y auténtica. Un testimonio de la voluntad humana que resuena con nuestra propia capacidad de superación. Portomarín no se rindió. Resurgió, más fuerte y con más historia.

Aprovecha para visitar este rincón inolvidable de Lugo antes de que las aguas vuelvan a subir y oculten este pasado. Es una experiencia que te cambiará la percepción de lo que es posible. Un auténtico truco de viaje que no aparece en todas las guías turísticas. (Y que debería hacerlo).

Ahora ya sabes el secreto mejor guardado de Lugo. Una decisión inteligente leer hasta aquí, ¿verdad?