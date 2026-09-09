El llum de peu de Leroy Merlin que tot lector necessita, ara a preu reduït

Quantes vegades has començat un llibre o t’has volgut concentrar en un article important, però la llum et fallava? Una ombra molesta, un enlluernament inoportú o, simplement, una il·luminació massa general que dilueix la màgia del moment.
Aquest petit detall, la llum perfecta, pot transformar la teva experiència de lectura. Però trobar la solució ideal que a més s’adapti a l’estil de la teva llar i al teu pressupost sembla una missió gairebé impossible. Fins ara. (Sabem de què parlem, la nostra vista ens ho agraeix).
La revelació que la teva zona de lectura esperava
Existeix una peça de disseny i funcionalitat que està revolucionant els espais personals. Estem parlant del llum de peu Ipanema d’IDP, que Leroy Merlin ha posat a l’abast de tothom. Un llum que promet ser el teu millor aliat per a hores de lectura còmoda i sense fatiga.
La seva simplicitat és la seva gran arma. Oblida’t de llums aparatosos que copen la meitat de l’espai. Aquesta joia ha estat dissenyada per a una il·luminació direccional precisa. Exactament el que necessitem per a aquell racó de casa dedicat als llibres o al teletreball.
El secret d’una llum intel·ligent per a la teva llar
El llum Ipanema destaca per la seva estructura de columna, fabricada en ferro i amb un impecable acabat en negre mat. Aquesta combinació no només li atorga una gran resistència, sinó que també el converteix en un element decoratiu versàtil, capaç d’integrar-se en qualsevol estil.
Les seves dimensions són un triomf de l’enginy: 20 centímetres d’ample per 140 de d’alt, amb un pes lleuger de 2,9 quilos. Això significa que és compacte, fàcil de moure i de col·locar on més el necessitis sense ocupar un espai excessiu. Perfecte per a pisos petits o racons estratègics.
El seu disseny ha estat pensat per no només il·luminar, sinó per crear un ambient.
La seva principal característica és, sense cap dubte, la seva il·luminació direccional. Leroy Merlin ho confirma: és “idònia per crear punts de llum específics”. Ja sigui per llegir a la butaca, treballar a l’escriptori o destacar aquella obra d’art que tant t’agrada, aquest llum ho fa possible. Serveix tant per al saló com per al dormitori o l’estudi.
Funciona connectada a la xarxa elèctrica de 230 V i té un casquet E14 per a una única llum, amb una potència màxima de 40 W. Porta un interruptor de pulsador integrat al cable, el que facilita l’encesa i l’apagat. (Un detall que totes agraïm quan ja estem còmodes al sofà).
Aquest llum ha estat concebut exclusivament per a interiors, amb un índex de protecció IP20 i classe de protecció 2. No, no té funcions de domòtica, ni falta que li fa. El seu objectiu és simple i clar: oferir una solució d’il·luminació focalitzada de manera eficient i elegant. Una aposta per la funcionalitat pura.
A més, i això ens dóna molta tranquil·litat, el llum Ipanema està fabricat a Espanya i compta amb tres anys de garantia. Una inversió intel·ligent per a la teva llar, protegida i amb el suport d’una marca de confiança.
Transforma el teu espai en el teu santuari personal
En un món on el benestar a casa és més important que mai, crear espais que fomentin la relaxació i la concentració s’ha convertit en una tendència imparable. Aquesta làmpada s’alinea perfectament amb aquesta filosofia del mindfulness domèstic.
Imagina’t el teu racó de lectura perfecte: una butaca còmoda, la teva beguda preferida i, sobretot, una llum que abraça cada paraula. Aquesta és la promesa del llum Ipanema. Ja no es tracta només d’il·luminar, sinó de crear l’ambient perfecte per a tu.
No et quedis a les fosques: l’oportunitat és ara
Aquests llums, per la seva popularitat i el seu preu accessible, solen volar. Si estàs buscant aquesta solució definitiva per a les teves hores de lectura o treball, o simplement vols donar un toc d’estil i funcionalitat a un racó de casa, no t’ho pensis massa.
Fes-te amb el teu llum Ipanema i descobreix el poder d’una il·luminació intel·ligent. La comoditat i l’estil estan esperant per transformar el teu dia a dia. Per què conformar-nos amb menys quan podem tenir la llum perfecta al nostre abast?