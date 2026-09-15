Luisa Olazábal, interiorista: «El vermell té la capacitat per canviar-ho tot a casa teva aquesta tardor»

L’estiu s’esvaeix, i amb ell, aquella sensació de llum infinita. La tardor truca a la porta, i amb ella, la necessitat de reinventar la nostra llar.
Et resisteixes a la idea de grans reformes que buiden la butxaca? Tranquil·la, nosaltres també. Però hi ha un secret per canviar-ho tot sense obres ni drama.
Una de les interioristes més influents del país ha parlat. Luisa Olazábal, coneguda per la seva visió atemporal, ens ha revelat el seu as a la màniga.
El vermell: la clau del canvi aquesta tardor
Sí, la resposta és el vermell. Després d’anys dominats pels neutres i els beixos, Olazábal confirma el seu retorn triomfal. No és només una tendència passatgera, és una solució.
Ella no vol que pintis tota la casa de cop. La seva filosofia és la de les “petites capes” que fan evolucionar un espai a poc a poc. El vermell, en qualsevol de les seves versions (des del granat fosc fins al més viu), té un poder transformador amb el mínim esforç.
Aquesta tonalitat no només dona caràcter, sinó que revitalitza amb una sola pinzellada un espai que abans era quasi invisible.
Imagina una làmpada, una tauleta auxiliar o fins i tot un petit coixí en aquest color. La sensació de novetat és instantània. És el truc que canvia el joc.
La convivència de colors: més enllà del neutre
Olazábal no predica la desaparició dels tons neutres. Al contrari. El beige, el cru o el pedra continuen sent fons meravellosos. Però ara admeten companyia.
La magia està en combinar-los amb un verd profund, un blau intens o, evidentment, el vermell que tot ho pot. Aquesta convivència crea interiors amb més personalitat, sense caure en l’excés.
Aquesta tardor veurem molts tons càlids i empolvorats: els terracotes, els ocres, els marrons xocolata i els verds oliva. Però el vermell destaca, sens dubte, per la seva capacitat definitiva de moure emocions i crear atmosferes.
Com aconseguir una llar atemporal i actualitzada
Si busques atemporalitat sense avorrir-te en dos anys, Olazábal ho té clar. No pensis tant en el color de moda, sinó en què funciona amb la teva casa i amb tu. Els verds, tons terra, marrons, blaus profunds i bordeaux s’han utilitzat tota la vida en decoració. Són colors amb els quals és difícil cometre un error si estan ben escollits.
L’atemporalitat, segons la interiorista, resideix més en com combines els colors i en els materials que els acompanyen que en el color mateix. Una butaca entapissada, una manta, un joc de ceràmica o una catifa amb textura poden ser els petits detalls que facin un gran canvi.
No cal pintar una habitació sencera per introduir color. Pots renovar unes pantalles de llum, afegir coixins, una manta o, fins i tot, pintar l’interior d’un moble antic. Aquests gestos senzills et permeten provar colors intensos sense comprometre tota la decoració. És un estalvi de temps i diners, i el resultat és impactant.
La llum: el director d’orquestra dels colors
La llum ho canvia absolutament tot. Un mateix color pot ser preciós en una casa i totalment diferent en una altra. Per això, és imprescindible provar-lo en l’espai propi i observar-lo a diferents hores del dia. La llum artificial té el mateix poder. Una il·luminació massa freda pot transformar un to càlid.
L’elecció del color mai s’ha de fer de forma aïllada. Pensa en l’orientació de l’habitació, la quantitat de llum natural i la il·luminació que tindrà de nit. És el secret per assegurar l’èxit.
Textures i materials: el complement perfecte
Aquesta tardor veurem combinacions riques: fustes fosques amb verds o vermells, pedres naturals amb tons terra, llautons envellits amb colors profunds i tèxtils amb molta textura. Lli, vellut, llana, estampats… tot suma.
M’encanta quan un mateix to apareix en materials diferents. Això li dona profunditat i fa que el resultat sigui molt més interessant. Aquest és el truc per a un interior viral.
La tardor ja és aquí. És el moment de despertar la teva llar amb un toc de color que ho transformi tot sense grans dispendis. Ja saps la clau. Què t’espera per començar?