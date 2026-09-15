Luisa Olazábal, interiorista: «El rojo tiene la capacidad de cambiarlo todo en tu hogar este otoño»

El verano se desvanece, y con él, esa sensación de luz infinita. El otoño llama a la puerta, y con él, la necesidad de reinventar nuestro hogar.

¿Te resistes a la idea de grandes reformas que vacían el bolsillo? Tranquila, nosotros también. Pero hay un secreto para cambiarlo todo sin obras ni drama.

Una de las interioristas más influyentes del país ha hablado. Luisa Olazábal, conocida por su visión atemporal, nos ha revelado su as bajo la manga.

El rojo: la clave del cambio este otoño

Sí, la respuesta es el rojo. Tras años dominados por los neutros y los beiges, Olazábal confirma su retorno triunfal. No es solo una tendencia pasajera, es una solución.

Ella no quiere que pintes toda la casa de golpe. Su filosofía es la de las «pequeñas capas» que hacen evolucionar un espacio poco a poco. El rojo, en cualquiera de sus versiones (desde el granate oscuro hasta el más vivo), tiene un poder transformador con el mínimo esfuerzo.

Este tono no solo da carácter, sino que revitaliza con una sola pincelada un espacio que antes era casi invisible.

Imagina una lámpara, una mesita auxiliar o incluso un pequeño cojín en este color. La sensación de novedad es instantánea. Es el truco que cambia el juego.

La convivencia de colores: más allá del neutro

Olazábal no predica la desaparición de los tonos neutros. Al contrario. El beige, el crudo o el piedra siguen siendo fondos maravillosos. Pero ahora admiten compañía.

La magia está en combinarlos con un verde profundo, un azul intenso o, evidentemente, el rojo que todo lo puede. Esta convivencia crea interiores con más personalidad, sin caer en el exceso.

Este otoño veremos muchos tonos cálidos y empolvados: los terracotas, los ocres, los marrones chocolate y los verdes oliva. Pero el rojo destaca, sin duda, por su capacidad definitiva de mover emociones y crear atmósferas.

Cómo conseguir un hogar atemporal y actualizado

Si buscas atemporalidad sin aburrirte en dos años, Olazábal lo tiene claro. No pienses tanto en el color de moda, sino en qué funciona con tu casa y contigo. Los verdes, tonos tierra, marrones, azules profundos y bordeaux se han utilizado toda la vida en decoración. Son colores con los que es difícil cometer un error si están bien escogidos.

La atemporalidad, según la interiorista, reside más en cómo combinas los colores y en los materiales que los acompañan que en el color mismo. Una butaca tapizada, una manta, un juego de cerámica o una alfombra con textura pueden ser los pequeños detalles que hagan un gran cambio.

No hace falta pintar una habitación entera para introducir color. Puedes renovar unas pantallas de luz, añadir cojines, una manta o, incluso, pintar el interior de un mueble antiguo. Estos gestos sencillos te permiten probar colores intensos sin comprometer toda la decoración. Es un ahorro de tiempo y dinero, y el resultado es impactante.

La luz: el director de orquesta de los colores

La luz lo cambia absolutamente todo. Un mismo color puede ser precioso en una casa y totalmente diferente en otra. Por eso, es imprescindible probarlo en el espacio propio y observarlo a diferentes horas del día. La luz artificial tiene el mismo poder. Una iluminación demasiado fría puede transformar un tono cálido.

La elección del color nunca se debe hacer de forma aislada. Piensa en la orientación de la habitación, la cantidad de luz natural y la iluminación que tendrá de noche. Es el secreto para asegurar el éxito.

Texturas y materiales: el complemento perfecto

Este otoño veremos combinaciones ricas: maderas oscuras con verdes o rojos, piedras naturales con tonos tierra, latones envejecidos con colores profundos y textiles con mucha textura. Lino, terciopelo, lana, estampados… todo suma.

Me encanta cuando un mismo tono aparece en materiales diferentes. Esto le da profundidad y hace que el resultado sea mucho más interesante. Este es el truco para un interior viral.

El otoño ya está aquí. Es el momento de despertar tu hogar con un toque de color que lo transforme todo sin grandes gastos. Ya sabes la clave. ¿Qué esperas para empezar?