Elena Daprá, psicòloga: «Fer fotos ens porta a recordar menys», una experta explica aquest efecte en la memòria

El mòbil és ja una extensió de la nostra mà. Capturar cada instant, cada riure, cada paisatge, s’ha convertit en un reflex gairebé automàtic, una segona naturalesa. Creiem que així blindem els nostres records per sempre, que els fem eternament nostres, intocables pel pas del temps.
Però, i si aquest gest tan quotidià, aquesta acció que pensem que ens salva de l’oblit, fos en realitat el gran sabotejador de la nostra memòria? I si allò que penses que t’ajuda a recordar, en realitat, et roba els detalls més íntims i preciosos de la teva pròpia vida?
Aquesta revelació, que pot semblar contra-intuïtiva i fins i tot una mica alarmista, ja té nom i un rostre expert darrere. La reconeguda psicòloga Elena Daprá, una veu autoritzada en la psicologia integrativa, ha posat la lupa sobre un fenomen que ens afecta a totes, molt més del que imaginem.
Ella el descriu amb precisió científica: l’efecte de deteriorament de la memòria per fer fotografies. És un secret ocult en els nostres hàbits, una trampa subtil que el nostre propi cervell ens tendeix sense que ens n’adonem. Un error que paguem molt car.
Quan la càmera pren el control: l’error definitiu de la nostra atenció
Daprá és taxativa en les seves conclusions. En el precís moment que treiem el telèfon de la butxaca, la nostra atenció es fragmenta irremeiablement. Deixem de ser meres testimonis directes de l’experiència per passar a ser, immediatament, operadors d’una tasca complexa.
Ja no estem només mirant l’escena amb tots els nostres sentits. La nostra ment es divideix en dues. Una part observa la realitat, sí, però l’altra comença a enquadrar, revisar, ajustar paràmetres i valorar si la captura resultant és prou perfecta. (Sí, nosaltres també hem caigut en aquesta coreografia mental infinites vegades, sense ser-ne conscients).
Aquest exigent procés d’execució competeix directament amb la percepció pura i inalterada de l’entorn. Mentre el cervell està frenèticament ocupat pensant en l’angle ideal, la millor llum o si algú indesitjat apareix al fons, deixa de processar amb la mateixa intensitat i profunditat allò que està succeint realment al nostre voltant.
La memòria no és un arxiu de fotos. Es construeix amb atenció, emoció i vivència directa. Si deleguem aquesta funció vital al dispositiu, el nostre cervell, astutament, redueix el seu esforç en retenir els detalls que realment importa viure.
És un mecanisme de delegació molt intel·ligent, però amb conseqüències per a nosaltres. Confiem que el dispositiu conservarà tots els detalls que perdem, i el nostre cervell, de manera natural, redueix dràsticament la seva tasca de codificació profunda. Així, ens perdem matisos sensorials, aquelles converses íntimes, gestos subtils i emocions espontànies que mai apareixeran en una foto, per molt ben feta que estigui.
El desig genuí de conservar un record és, sens dubte, absolutament sa. Però Daprá assenyala amb preocupació que, massa sovint, entren en joc altres necessitats psicològiques menys pures. Volem compartir una emoció, sí, però també reforçar la nostra identitat, sentir pertinença a un grup o, la més perillosa, buscar una validació externa a través dels likes o comentaris.
Més enllà del “m’agrada”: la trampa de la mirada externa i el nostre dia a dia
Aquesta dinàmica esdevé encara més complexa i perillosa en l’era de les xarxes socials, on la vida sembla no existir si no és documentada. Fer una foto ja no és només per a nosaltres, per a un àlbum privat que consultarem anys després. És per mostrar, per documentar una vida que, als ulls dels altres, ha de ser interessant, emocionant i plena d’aventures.
La pregunta “agradarà aquesta imatge?”, o “quants m’agrada tindrà?”, o “què pensaran els meus amics?”, desplaça el focus des de la vivència interna i autèntica cap a l’avaluació externa constant. El moment real, la nostra pròpia experiència vital, queda tristament supeditada a la seva possible projecció digital, i això és un error fatal per a la nostra memòria més autèntica i personal.
Per a les generacions que han crescut amb el mòbil com a diari vital, aquesta dependència gairebé patològica del registre extern és un verí lent i subtil. Podem reconstruir episodis amb una precisió mil·limètrica gràcies a les imatges, sí. Però a la vegada, es debilita la nostra confiança en la pròpia memòria, en la capacitat de la nostra ment per retenir sense necessitat d’un suport.
Amb el temps, alguns records s’acaben lligant més a la imatge conservada que a l’experiència realment viscuda. És una sensació de “mai és suficient”: una foto més, un altre angle, una altra llum… (Nosaltres hem al·lucinat en adonar-nos d’aquest perill latent que ens roba el present). La persona deixa de connectar amb l’experiència i comença a gestionar una veritable producció d’imatges.
La solució: un truc senzill per salvar els teus records més autèntics
Afortunadament, Elena Daprá no només diagnostica el problema amb una claredat impactant, sinó que també ens ofereix una solució definitiva. Un truc senzill, gairebé un gest de mindfulness, que pot canviar-ho tot de forma immediata. Es tracta de fer una pausa. Una pausa de tan sols cinc o deu segons abans d’activar la càmera.
Durant aquest breu, però vital interval, ella ens convida a mirar amb atenció plena l’entorn, a escoltar amb tots els nostres sentits els sons, a sentir la presència real de les persones al nostre costat. I, el més important, a preguntar-nos honestament: “què estic sentint ara mateix en aquest instant?”.
Aquesta petita interrupció és imprescindible. Permet al cervell codificar l’experiència primer, viure-la de forma plena i amb tota la seva càrrega emocional, i només després, decidir si realment val la pena immortalitzar-la amb una fotografia. Si decidim fer la foto, ja ho haurem viscut abans.
La fotografia, usada de forma conscient i amb intenció, pot ser una eina extraordinàriament útil i poderosa. Pot servir per explorar emocions profundes, per connectar amb records amagats, per entendre processos de canvi personal. La clau, segons Daprá, és la intenció que hi posem, que sigui un complement i no un substitut de la vida mateixa.
Urgent: no perdis un moment més de la teva vida real
Aquestes troballes són imprescindibles per a la nostra vida actual, on la saturació digital amenaça els nostres records. El nostre dia a dia està saturat d’imatges. Si no prenem mesures ara mateix, continuarem perdent l’essència més pura dels moments que més desitgem retenir i atresorar.
Imagines un dia sencer sense fer una sola foto de forma impulsiva? Tindràs menys proves visuals, sí, menys imatges per pujar a Instagram. Però tindràs la certesa inigualable d’haver viscut cada instant amb una intensitat plena i autèntica. Recordant sensacions vives, converses memorables i emocions genuïnes.
Saber això és un avantatge incalculable en la cursa de la vida moderna. És un estalvi preciós de moments perduts per sempre, una inversió en la qualitat real dels nostres records més personals i intransferibles. (I al nostre cervell, que és el gran arquitecte de la nostra identitat, això li encanta i ho agraeix).
Hem descobert la solució definitiva per recuperar el control de la nostra memòria en l’era digital. Quants records més estem disposades a perdre, a canvi d’una simple imatge perfecta que ens allunya de la realitat?