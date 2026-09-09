Elena Daprá, psicóloga: «Hacer fotos nos lleva a recordar menos», una experta explica este efecto en la memoria

El móvil ya es una extensión de nuestra mano. Capturar cada instante, cada risa, cada paisaje, se ha convertido en un reflejo casi automático, una segunda naturaleza. Creemos que así blindamos nuestros recuerdos para siempre, que los hacemos eternamente nuestros, intocables por el paso del tiempo.

Pero, ¿y si este gesto tan cotidiano, esta acción que pensamos que nos salva del olvido, fuera en realidad el gran saboteador de nuestra memoria? ¿Y si aquello que piensas que te ayuda a recordar, en realidad, te roba los detalles más íntimos y preciosos de tu propia vida?

Esta revelación, que puede parecer contraintuitiva e incluso un poco alarmista, ya tiene nombre y un rostro experto detrás. La reconocida psicóloga Elena Daprá, una voz autorizada en la psicología integrativa, ha puesto la lupa sobre un fenómeno que nos afecta a todos, mucho más de lo que imaginamos.

Ella lo describe con precisión científica: el efecto de deterioro de la memoria por hacer fotografías. Es un secreto oculto en nuestros hábitos, una trampa sutil que nuestro propio cerebro nos tiende sin que nos demos cuenta. Un error que pagamos muy caro.

Cuando la cámara toma el control: el error definitivo de nuestra atención

Daprá es tajante en sus conclusiones. En el preciso momento que sacamos el teléfono del bolsillo, nuestra atención se fragmenta irremediablemente. Dejamos de ser meros testigos directos de la experiencia para pasar a ser, inmediatamente, operadores de una tarea compleja.

Ya no estamos solo mirando la escena con todos nuestros sentidos. Nuestra mente se divide en dos. Una parte observa la realidad, sí, pero la otra comienza a encuadrar, revisar, ajustar parámetros y valorar si la captura resultante es lo suficientemente perfecta. (Sí, nosotros también hemos caído en esta coreografía mental infinitas veces, sin ser conscientes de ello).

Este exigente proceso de ejecución compite directamente con la percepción pura e inalterada del entorno. Mientras el cerebro está frenéticamente ocupado pensando en el ángulo ideal, la mejor luz o si alguien indeseado aparece al fondo, deja de procesar con la misma intensidad y profundidad lo que está sucediendo realmente a nuestro alrededor.

La memoria no es un archivo de fotos. Se construye con atención, emoción y vivencia directa. Si delegamos esta función vital al dispositivo, nuestro cerebro, astutamente, reduce su esfuerzo en retener los detalles que realmente importa vivir.

Es un mecanismo de delegación muy inteligente, pero con consecuencias para nosotros. Confiamos en que el dispositivo conservará todos los detalles que perdemos, y nuestro cerebro, de manera natural, reduce drásticamente su tarea de codificación profunda. Así, nos perdemos matices sensoriales, aquellas conversaciones íntimas, gestos sutiles y emociones espontáneas que nunca aparecerán en una foto, por muy bien hecha que esté.

El deseo genuino de conservar un recuerdo es, sin duda, absolutamente sano. Pero Daprá señala con preocupación que, demasiado a menudo, entran en juego otras necesidades psicológicas menos puras. Queremos compartir una emoción, sí, pero también reforzar nuestra identidad, sentir pertenencia a un grupo o, la más peligrosa, buscar una validación externa a través de los likes o comentarios.

Más allá del «me gusta»: la trampa de la mirada externa y nuestro día a día

Esta dinámica se vuelve aún más compleja y peligrosa en la era de las redes sociales, donde la vida parece no existir si no está documentada. Hacer una foto ya no es solo para nosotros, para un álbum privado que consultaremos años después. Es para mostrar, para documentar una vida que, a los ojos de los demás, debe ser interesante, emocionante y llena de aventuras.

La pregunta «¿gustará esta imagen?», o «¿cuántos me gusta tendrá?», o «¿qué pensarán mis amigos?», desplaza el foco desde la vivencia interna y auténtica hacia la evaluación externa constante. El momento real, nuestra propia experiencia vital, queda tristemente supeditada a su posible proyección digital, y eso es un error fatal para nuestra memoria más auténtica y personal.

Para las generaciones que han crecido con el móvil como diario vital, esta dependencia casi patológica del registro externo es un veneno lento y sutil. Podemos reconstruir episodios con una precisión milimétrica gracias a las imágenes, sí. Pero al mismo tiempo, se debilita nuestra confianza en la propia memoria, en la capacidad de nuestra mente para retener sin necesidad de un soporte.

Con el tiempo, algunos recuerdos acaban ligándose más a la imagen conservada que a la experiencia realmente vivida. Es una sensación de «nunca es suficiente»: una foto más, otro ángulo, otra luz… (Nosotros hemos alucinado al darnos cuenta de este peligro latente que nos roba el presente). La persona deja de conectar con la experiencia y comienza a gestionar una verdadera producción de imágenes.

La solución: un truco sencillo para salvar tus recuerdos más auténticos

Afortunadamente, Elena Daprá no solo diagnostica el problema con una claridad impactante, sino que también nos ofrece una solución definitiva. Un truco sencillo, casi un gesto de mindfulness, que puede cambiarlo todo de forma inmediata. Se trata de hacer una pausa. Una pausa de tan solo cinco o diez segundos antes de activar la cámara.

Durante este breve, pero vital intervalo, ella nos invita a mirar con atención plena el entorno, a escuchar con todos nuestros sentidos los sonidos, a sentir la presencia real de las personas a nuestro lado. Y, lo más importante, a preguntarnos honestamente: «¿qué estoy sintiendo ahora mismo en este instante?».

Esta pequeña interrupción es imprescindible. Permite al cerebro codificar la experiencia primero, vivirla de forma plena y con toda su carga emocional, y solo después, decidir si realmente vale la pena inmortalizarla con una fotografía. Si decidimos hacer la foto, ya lo habremos vivido antes.

La fotografía, usada de forma consciente y con intención, puede ser una herramienta extraordinariamente útil y poderosa. Puede servir para explorar emociones profundas, para conectar con recuerdos escondidos, para entender procesos de cambio personal. La clave, según Daprá, es la intención que pongamos, que sea un complemento y no un sustituto de la vida misma.

Urgente: no pierdas un momento más de tu vida real

Estos hallazgos son imprescindibles para nuestra vida actual, donde la saturación digital amenaza nuestros recuerdos. Nuestro día a día está saturado de imágenes. Si no tomamos medidas ahora mismo, continuaremos perdiendo la esencia más pura de los momentos que más deseamos retener y atesorar.

¿Imaginas un día entero sin hacer una sola foto de forma impulsiva? Tendrás menos pruebas visuales, sí, menos imágenes para subir a Instagram. Pero tendrás la certeza inigualable de haber vivido cada instante con una intensidad plena y auténtica. Recordando sensaciones vivas, conversaciones memorables y emociones genuinas.

Saber esto es una ventaja incalculable en la carrera de la vida moderna. Es un ahorro precioso de momentos perdidos para siempre, una inversión en la calidad real de nuestros recuerdos más personales e intransferibles. (Y a nuestro cerebro, que es el gran arquitecto de nuestra identidad, eso le encanta y lo agradece).

Hemos descubierto la solución definitiva para recuperar el control de nuestra memoria en la era digital. ¿Cuántos recuerdos más estamos dispuestos a perder, a cambio de una simple imagen perfecta que nos aleja de la realidad?