Ni en Canarias ni en Islandia: el parque natural en Girona para hacer senderismo sobre tierra volcánica

¿Crees que para pasear por el interior de un cráter volcánico necesitas tomar un vuelo transatlántico? Sí, nosotros también alucinamos cuando descubrimos que lo tenemos muy cerca en la península.

Olvídate de las típicas playas masificadas este verano. Hay un rincón secreto en Cataluña donde la tierra rugió por última vez hace miles de años y hoy nos regala una estampa que parece sacada de una película de aventuras.

Te hablamos de un territorio salvaje donde el fuego y la vegetación se han aliado para crear el paisaje volcánico mejor conservado de toda Cataluña. Y lo mejor de todo es que puedes recorrerlo a pie sin necesidad de ser un alpinista extremo.

El secreto geológico de Girona que desafía la lógica

A poco más de hora y media de Barcelona se esconde la comarca de La Garrotxa. No es solo un espacio natural cualquiera; estamos hablando de más de 15.000 hectáreas protegidas que atesoran en su interior 40 conos volcánicos inactivos y más de 20 coladas de lava.

La actividad geológica se apagó hace aproximadamente 11.000 años, dejando atrás un relieve tan singular que hoy atrae a geólogos, senderistas y cualquiera que busque desconectar del asfalto urbano.

El rey indiscutible de esta zona es el volcán de Santa Margarida. Lo más fascinante de este gigante no es solo su estampa exterior, sino lo que esconde en su propia cima: un cráter circular perfecto que en su interior guarda una amplia pradera verde y… ¡una ermita románica!

Descender al fondo del cráter de Santa Margarida y caminar por su pradera plana mientras procesas que te encuentras dentro de un antiguo volcán es una de esas experiencias que rompen los esquemas mentales de cualquiera.

Una ruta imprescindible entre hayas y coladas de lava

La aventura no termina en los cráteres. A pocos kilómetros se alza el volcán Croscat, el más joven y alto de toda la zona volcánica. Su imponente corte lateral deja al descubierto las entrañas de la tierra en franjas de colores rojizos y negros que te dejan sin aliento.

Justo al lado se encuentra uno de los mayores espectáculos botánicos del país: la Fageda d’en Jordà. Se trata de un bosque de hayas mágico que crece sobre un terreno completamente plano formado por una antigua colada de lava del propio Croscat. Pasear bajo su denso manto verde en pleno verano proporciona un contraste térmico y visual brutal.

Para exprimir la zona al máximo, la ruta circular más popular combina el volcán de Santa Margarida y el Croscat en un recorrido suave de unas tres horas y media. Además, la red de transporte local cuenta con opciones como el autobús Rumbus para conectar los puntos clave sin preocuparse del coche.

¿Te atreves a cambiar la sombrilla de la playa por las botas de montaña en tu próxima escapada? (Sí, tu bolsillo y tu salud mental te lo van a agradecer).