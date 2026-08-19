Egiptólogos desentierran un tesoro histórico: 3 tumbas rupestres de un destacado líder de la XVIII dinastía

La arena del desierto guarda secretos que desafían el tiempo. Cada palada de un arqueólogo puede reescribir la historia, cambiar todo lo que creemos saber.

Pero cuando estos hallazgos afectan a una de las civilizaciones más poderosas y enigmáticas de la humanidad, el impacto se multiplica. Hablamos de un momento en el que nuestra propia percepción del pasado se pone en duda.

Recientemente, una misión arqueológica egipcia ha hecho saltar todas las alarmas. Han descubierto un tesoro bajo la arena que es, sencillamente, imprescindible.

Han desenterrado tres tumbas rupestres inéditas en la necrópolis de Bubasteion, en Saqqara. Estas cámaras funerarias, datadas de la XVIII dinastía del Imperio Nuevo, abren una ventana única a una era de faraones legendarios.

El descubrimiento que redefine el Imperio Nuevo

Este éxito excepcional, confirmado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto, se ha producido en el sector oriental del escarpe de la zona. Las tumbas se encuentran una al lado de la otra, compartiendo la peculiar técnica de excavación en roca caliza.

No estamos hablando de personajes menores. Estos enterramientos pertenecen a un alto funcionario, un influyente comerciante y un administrador, todos ellos figuras clave en la vida social y administrativa de aquella época. (Sí, nosotros también alucinamos con la magnitud del hallazgo).

La vida social del antiguo Egipto, justo como si la viviéramos hoy, se abre ante nuestros ojos. Esto es lo que buscamos, la verdad oculta.

El Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto ha explicado que el conjunto amplía el registro de tumbas privadas en una necrópolis dedicada a altos cargos. Es una pieza más en el rompecabezas de un período que incluyó gobernantes tan célebres como Tutankamón y Akhenatón.

Mentuhotep: El líder militar y administrador

La primera de las tumbas pertenece a Mentuhotep, un personaje de una influencia brutal. Sus títulos son la prueba irrefutable de su poder: príncipe hereditario, alcalde, seguidor del rey, supervisor de tierras extranjeras y, atención, supervisor del ejército de la ciudad de Khebshit.

Esta combinación de funciones civiles y militares era bastante habitual entre los altos cargos del Imperio Nuevo. Las paredes norte de su tumba, llenas de escenas de portadores de ofrendas y cacerías, muestran una representación de Mentuhotep sentado al lado de su madre, Aahhotep. El pozo funerario no se terminó, pero los arqueólogos ya prevén retomar la excavación la próxima temporada. La historia sigue escribiéndose.

Bar-em-Waya: El comerciante que registró a su familia

La segunda tumba nos lleva a Bar-em-Waya, conocido también como Samut. Su profesión era jefe de comerciantes del templo de Ptah. Este hallazgo es un secreto revelado sobre la vida familiar del antiguo Egipto.

Su cámara funeraria conserva los nombres de su esposa, Toy (con el título de señora de la casa), y de su madre, Atbio (cantora del dios Amón). Incluso hay un registro de sus cuatro hijos, aunque sus nombres no han trascendido oficialmente. Para el Ministerio de Turismo y Antigüedades, es un registro familiar completo que ofrece una imagen poco común de la vida social de una familia acomodada del Imperio Nuevo. Una auténtica cápsula del tiempo.

Nehsi: El vínculo con el Oriente Próximo

La tercera tumba, aunque está en peor estado de conservación, pertenece a Nehsi, quien ostentaba el cargo de supervisor de la casa. Las inscripciones que han sobrevivido también identifican a su esposa, Neferutah, con el mismo título de señora de la casa.

Pero la clave definitiva de esta tumba es un fragmento de columna. Contiene un texto jeroglífico que menciona el retorno de un comandante desde Nahrin, al norte de Siria. Este dato aporta una evidencia imprescindible de los vínculos que Egipto mantenía con la región del Oriente Próximo durante la XVIII dinastía. Una conexión que refuerza el panorama geopolítico de la época.

Esta serie de descubrimientos no es solo una anécdota. Es la solución a muchas preguntas sobre cómo se estructuraba la sociedad egipcia, cómo se mezclaban los poderes civiles y militares y cuáles eran sus relaciones con otras culturas. El trabajo de estos egiptólogos nos regala una imagen más nítida y compleja de una de las civilizaciones más grandes de la historia.

La próxima temporada de excavaciones promete aún más revelaciones. No te despistes, el pasado tiene mucho que decirnos y nunca dejamos de sorprendernos. ¿No es una decisión inteligente leer sobre lo que el tiempo nos revela?