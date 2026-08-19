Arqueólogos frente a frente con el Faro de Alejandría: recuperan una de las 7 Maravillas del Mundo

Imaginen un secreto milenario. Uno de los más grandes de la humanidad, perdido bajo las aguas durante siglos. Ahora, por fin, lo desenterramos.

No es solo un montón de piedras antiguas. Hablamos de un icono, un faro que guió civilizaciones enteras. Su historia ahora se reescribe, pieza a pieza. ¿Por qué esto es tan imprescindible para nosotros, hoy?

Arqueólogos de élite han logrado lo que parecía imposible. Han recuperado 22 bloques monumentales del fondo del mar. Son restos imponentes del legendario Faro de Alejandría. Este tesoro incalculable yacía sumergido, esperando su momento, en las profundidades del Mediterráneo, al oriente de Egipto.

El tesoro recuperado: un proyecto colosal

Esta hazaña increíble no ha sido fortuita. Es fruto del proyecto internacional PHAROS, una colaboración gigantesca. Une el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia (dirigido por la arqueóloga Isabelle Hairy), el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y la Fundación Dassault Systèmes.

Su misión es clara. Escanear cada fragmento encontrado con la máxima precisión. El objetivo definitivo es la reconstrucción digital de esta estructura milenaria. Una de las siete maravillas del mundo antiguo vuelve a la vida, al menos virtualmente. Una solución brillante.

Las piezas clave del Faro: dimensiones increíbles

Entre los elementos rescatados encontramos dinteles, montantes, umbrales y losas de pavimento. Piezas gigantescas, de verdad. Pesan entre 70.000 y 80.000 kilos cada una. Sí, nosotros también alucinamos con estas cifras.

Estas partes formaban la entrada monumental del Faro. Su arquitectura era una fusión única. Combinaba perfectamente las técnicas constructivas egipcias con las griegas. Un diseño vanguardista para la época.

Décadas de investigación: la tecnología cambia el juego

Las ruinas hundidas ya eran visibles en el año 1968. Pero el trabajo arqueológico sistemático lleva más de 20 años en marcha. Un trabajo de hormiga que ahora da sus mejores frutos.

En el año 1994, el arqueólogo francés Jean-Yves Empereur lideró una exploración a gran escala. Documentó más de 3.300 objetos. Entre ellos, esfinges, obeliscos, columnas y bloques de granito. Un tesoro entero esperando ser redescubierto. Identificó los primeros vestigios del faro sumergido hace tres décadas.

Ahora, con la nueva tecnología punta, el equipo ha conseguido rescatar las piezas más imponentes. Aquellas que llevaban décadas esperando su momento. Es un auténtico golpe maestro de la arqueología moderna. Un truco de ingeniería que nos muestra el futuro.

Reconstrucción digital: el pasado toma forma

Más de 100 fragmentos arquitectónicos ya han sido escaneados digitalmente. Un trabajo meticuloso realizado en el fondo marino durante la última década. La precisión es una parte clave de este proyecto.

Para la reconstrucción digital, un equipo multidisciplinario trabaja sin descanso. Hay historiadores, arqueólogos, numismáticos y arquitectos. Recopilan descripciones y representaciones antiguas. Un verdadero rompecabezas histórico que se está armando.

Cada bloque, con un peso de hasta 80 toneladas, será escaneado con fotogrametría detallada. Los especialistas de la Fundación Dassault Systèmes los analizarán. Los reposicionarán virtualmente, pieza a pieza, para revelar su antigua gloria. Una solución tecnológica que nos cambia la perspectiva. Ahora podemos ver lo que estaba oculto.

El antiguo esplendor: así era el Faro

El Faro de Alejandría se construyó a principios del siglo III a.C.. Fue bajo el reinado de Ptolomeo I Sóter. Un mandatario con visión de futuro, sin duda. El arquitecto griego Sóstrato de Cnido fue el genio detrás de la obra. Su nombre debería ser más conocido.

Se alzaba a más de 100 metros de altura. Dominaba la isla de Faros. Guiaba a los barcos con seguridad por las aguas traicioneras de Alejandría. Un hito de ingeniería naval sin precedentes. Era una de las 7 Maravillas del Mundo, y con razón.

Un faro de más de 100 metros de altura, una auténtica maravilla que guió a miles de barcos durante siglos. Imaginen el impacto visual en aquella época para todos los marineros.

Ostentó el título de la estructura más alta del mundo. Construida por el hombre durante más de 1.600 años. Un récord que nos recuerda la grandeza de la antigüedad y lo que fueron capaces de crear nuestros antepasados.

Hasta que un terremoto en el año 1303 lo inutilizó. La naturaleza es implacable, y no entiende de grandes obras. Las piedras que sobrevivieron se reciclaron. El sultán Al-Ashraf Sayf al-Din Qa’it Bay las utilizó. Para construir una fortaleza en el mismo lugar, en el año 1477. Así es como la historia se reescribe con nuevos capítulos, constantemente.

Este descubrimiento va más allá de la arqueología marina. Es un recordatorio potente de todo lo que aún se esconde bajo nuestros pies. O, en este caso, bajo el mar. La tecnología nos abre puertas a secretos que creíamos perdidos para siempre. Nos permite viajar al pasado sin máquinas del tiempo, una proeza que nos impacta. Es un viral de conocimiento.

Cada día que pasa, el mar amenaza con reclamar estos tesoros para siempre. Esta recuperación urgente es un grito de atención. Debemos proteger nuestro legado. Antes de que las mareas borren la historia definitivamente. La investigación no se puede detener. El tiempo es clave.

Acaban de descubrir cómo una de las 7 Maravillas del Mundo vuelve a la luz. Una historia que nos demuestra que los secretos mejor guardados a veces son los más grandes. No se lo esperaban, ¿verdad?