Sembla Menorca, però és a Catalunya: la joia amagada de la Costa Brava amb aigua turquesa cristal·lina

Hi ha racons que semblen amagats a la vista de tothom, com si el mar i la terra haguessin pactat guardar-los en secret. Espais on l’aigua brilla amb una llum gairebé irreal i l’aire porta l’aroma dels pins i la sal. Són llocs que, un cop descoberts, et fan preguntar com és possible que encara no estiguin a totes les guies.
La platja més secreta de la Costa Brava: sense cobertura, amb vistes de postal i buida fins i tot a l’agost
Aquesta és una de les cales més inaccessibles de Catalunya: millor arribar-hi per mar o després d’una caminada de dues hores pels penya-segats de la Costa Brava
Una postal mediterrània difícil d’oblidar
Imagina un indret on el mar es divideix en dues abraçades blaves, separades per una llengua de roca que sembla dibuixada a mà. L’aigua, tan clara que deixa veure cada pedra del fons, juga amb tonalitats que van del turquesa més viu al blau profund. Tot al voltant, penya-segats coberts de pins i arbustos, que omplen l’aire d’una aroma fresca i salada.
Aquesta cala, considerada per la premsa britànica com una de les 20 millors platges desconegudes d’Europa, és molt més que un paisatge bonic: és una experiència per als sentits. Quan arribes, el temps sembla alentir-se i cada detall, l’olor, el so de les ones, la textura de la sorra, queda gravat a la memòria.
Cala Estreta: entre natura i llegenda
Situada dins l’espai d’interès natural de Cap Roig, a menys de deu quilòmetres de Palamós, la seva particular forma es deu a un saliente rocós conegut com la Roja. Aquesta formació divideix la cala en dues mitges llunes perfectes, creant dos ambients diferents dins del mateix paradís.
El paisatge que l’envolta és típicament empordanès: pinedes que arriben fins a tocar la sorra, arbustos resistents al vent i aigües tan transparents que conviden al snorkel. El mateix Josep Pla, a la seva Guia de la Costa Brava, la va descriure amb sensibilitat poètica: “L’aigua ens sembla més pura que en qualsevol altre lloc, la sorra més neta, el recolliment més segur, els pins més olorosos, la llibertat més autèntica, la soledat menys dramàtica”.
En un dels extrems, una petita caseta de pescadors destaca com a testimoni viu del passat mariner. Datada en documents del 1531 i restaurada el segle XIX, servia de refugi i magatzem per als pescadors de Calella de Palafrugell. Des de la seva restauració el 2010, es pot llogar per a ús privat, convertint-se en l’escenari perfecte per a un àpat tranquil davant del mar.
Un accés que preserva l’essència
Una de les raons per les quals aquest lloc ha mantingut el seu encant és la seva dificultat d’accés. No hi trobaràs serveis ni grans comoditats, només la natura en estat pur. Per arribar-hi, cal recórrer un tram del Camí de Ronda des de Castell, una caminada d’uns 20 o 30 minuts que serpenteja entre cales com Cala Sanià, Els Corbs o Cala Canyers.
Aquesta ruta no només és el camí cap a la destinació, sinó part de l’experiència: cada revolt ofereix noves vistes del mar, racons amagats i el so constant de les onades trencant contra les roques.
Quan el sol s’acomiada
Al capvespre, la llum canvia i la cala es tenyeix de tons taronja i daurats. És el moment perfecte per un últim bany o per simplement seure a la sorra i veure com el sol es fon amb l’horitzó. Des d’aquí, també pots albirar les Illes Formigues, un petit arxipèlag de setze illots que, segons la llegenda, reben el seu nom per semblar un formiguer vist des del cel.
Un espectacle al capvespre
A la tarda, la llum daurada encén l’aigua. El cel es tenyeix de taronja. I les Illes Formigues, a l’horitzó, semblen surar com petites joies de pedra. És un moment que et queda gravat.
Consells per gaudir de la visita a la Cala Estreta al màxim
- Arriba d’hora: en temporada alta, l’espai és reduït i s’omple ràpidament.
- Porta calçat còmode per al Camí de Ronda.
- No hi ha serveis fixes: endú-te aigua, menjar i protector solar.
- Respecta l’entorn: és un espai natural protegit.
Com arribar a Cala Estreta
No hi ha carretera directa. I és millor així. Per arribar-hi, cal seguir el Camí de Ronda des de la platja de Castell uns 20-30 minuts. Un passeig entre roques, vistes de somni i petites cales amagades com Cala Sanià o Els Corbs.
Quan hi arribes, no hi ha soroll. Només el mar.
Plans per completar la visita a Cala Estreta
Si encara tens ganes de mar, a només deu minuts en cotxe o mitja hora a peu trobaràs la Cala del Crit, molt apreciada pels aficionats al busseig. També pots seguir explorant altres tresors de la Costa Brava, com Calella de Palafrugell o fins i tot baixar fins a Tossa de Mar per tancar el dia amb un passeig pel seu nucli medieval.
Recorda: Si vols aprofitar al màxim la teva estada a la Costa Brava, pots seguir la nostra guia de 5 dies que combina cales, pobles i miradors per gaudir-la sense presses.