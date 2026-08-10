El refugi mallorquí de Cristiano i Georgina: una fortalesa de 1715 amb fossat i estades de 12.000 €

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez busquen la seva pròpia fortalesa. Un lloc on escapar de tot, lluny de les mirades indiscretes que els persegueixen diàriament.
El poble espanyol d’Elcano, ideal per al senderisme: un mont ratolí, txakoli i un casc medieval amb vistes al mar
Mentre la costa s’omplia de gratacels, aquest arquitecte va crear un paisatge únic: l’illa de cases blanques que avui meravella el món
Però no és una vila qualsevol amb piscina. El seu refugi balear amaga un secret centenari. Una història que transforma el luxe en una experiència gairebé inaccessibles.
El luxe més valuós: ser invisible
Més que una estada de luxe, la parella busquen la història viva. I, sobretot, una barrera infranquejable contra el món exterior. Un mur, literalment, contra la curiositat global.
Aquí, el passat es barreja amb la privacitat absoluta. Un valor incalculable per a les grans estrelles, que ja no poden gaudir d’un moment de calma sense ser detectats.
(Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta necessitat d’aïllament. Un preu que molts no pagaríem, fins i tot si poguéssim.)
És la solució definitiva per a l’estrès de la fama. Un espai on el temps s’atura i només hi ha lloc per a la tranquil·litat.
La revelació: un castell per 12.000 euros
Parlem del Castell de Manresa, al nord de Mallorca. Una fortalesa construïda el 1715 que custodia, gairebé en silenci, la badia de Pollença.
Aquest no és un hotel més de cinc estrelles. Allotjar-s’hi pot costar fins a 12.000 euros per nit. Una xifra que, sincerament, fa mal al nostre butxaca col·lectiu.
És el preu de l’exclusivitat més radical. La garantia que ningú no podrà violar la teva tranquil·litat. Una inversió en llibertat personal. Un truc que pocs es poden permetre.
El vertader luxe avui no és tenir coses. És poder escapar-te de tot sense deixar rastre, especialment si ets una icona mundial.
De sentinella militar a santuari VIP
Aquesta joia històrica va néixer amb una missió molt diferent. El 1715, la Guerra de Successió va impulsar la seva construcció. Era part d’un sistema defensiu costaner imprescindible.
La seva funció era clara: protegir la costa nord de Mallorca d’atacs marítims. Des d’aquest promontori estratègic, es controlava cada moviment de vaixells a la badia de Pollença.
Amb el pas del temps, va perdre la seva funció defensiva. Va acabar passant a mans privades. Llavors, va arribar la gran transformació, una rehabilitació que va respectar la seva estructura històrica.
Avui, el castell és un símbol de luxe privat. Les seves antigues dependències militars han donat pas a amplis salons, terrasses obertes al Mediterrani i suites de luxe. Tot dissenyat per un interiorista de renom internacional.
Conserva un fossat defensiu original, que encara es travessa per l’accés principal. L’arquitectura és robusta, de planta quadrangular, un record palpable del seu passat bèl·lic.
Més de tres segles d’història impregnen cada paret. Un testimoni silenciós de batalles, estratègies i, ara, de descans d’elit. Un passat ben conservat.
La propietat s’estén per més de 150.000 metres quadrats. Una finca immensa situada en un dels racons més tranquils del municipi d’Alcúdia.
Jardins immensos baixen suaument fins a la costa mediterrània. Ofereixen vistes de postal i una sensació d’aïllament total, gairebé com una illa privada.
Dins la casa principal hi trobem vuit habitacions amb bany privat. Vistes espectaculars al mar i als densos boscos que l’envolten. Cada finestra és una obra d’art natural.
Inclou cinc edificis històrics més, dels quals tres s’han reconstruït com a cases de convidats. Un petit ecosistema de luxe i aïllament per a tota la família o amics.
Piscina, pista de tennis, àmplies zones enjardinades que arriben fins al mar. Un autèntic paradís on la paraula “privacitat” agafa un nou sentit. És l’aïllament definitiu que les celebritats busquen.
La nova tendència entre l’elit global
Aquest tipus de refugi no és una elecció casual. Les grans figures del món, els famosos, busquen llocs amb ànima. No només amb un preu estratosfèric. Valoren la història i l’exclusivitat.
No volen els hotels de luxe genèrics que els exposen a tothom. Volen una exclusivitat que ningú més pugui igualar. I, sobretot, ser invisibles per uns dies. Una llibertat gairebé oculta al món.
És la nova tendència entre l’elit. Invertir en experiències úniques, irrepetibles. Llocs que expliquen una història. I que ofereixen una pau que el món exterior, amb tot el seu soroll, no pot donar.
Així es compren la seva tranquil·litat. Amb fortaleses centenàries que es transformen en santuaris personals. Una solució intel·ligent per mantenir l’equilibri mental en el punt de mira constant.
Més enllà del fossat: els tresors de Mallorca
Però no tot és el castell. El nord de Mallorca és un tresor per descobrir. Una terra que espera ser explorada més enllà dels murs del luxe més extrem.
A pocs minuts, el nucli històric d’Alcúdia. Envoltat per una de les muralles medievals millor conservades de les Balears. Un viatge en el temps absolutament imprescindible.
Passejar pels seus carrers estrets és reviure el passat. Places porxades, restes de l’antiga ciutat romana de Pollentia. Cada racó té una història per explicar, gairebé com un museu a l’aire lliure.
Molt a prop comença la Península de la Victòria. Un espai natural salvatge, recorregut per petites carreteres que travessen pinedes i penya-segats oberts al Mediterrani.
Arriba fins als miradors més alts, que ofereixen panoràmiques espectaculars. Contempla la badia de Pollença des de dalt, on el mar es fon amb el cel en una abraçada infinita. Una experiència que et reconforta l’ànima.
I ja que hi ets, aprofita l’oportunitat. Acosta’t al Port de Pollença, amb el seu ambient mariner i les seves terrasses. O continua fins al mític Cap de Formentor, les vistes del qual et deixaran sense alè.
Aquests llocs, com el Castell de Manresa, són únics. Són tresors limitats. El preu és un filtre. La història, un valor afegit que ningú pot replicar. I la demanda per aquestes joies, simplement, no para de créixer.
El teu nou coneixement viral
Ja saps on van els més grans quan volen escapar de la pressió. I per què la seva tranquil·litat, avui més que mai, no té preu.
Un secret més del món de l’elit que ha estat revelat. Ara, tu també en formes part d’aquesta tribu d’informats. Quina és la teva pròxima destinació per desconnectar?