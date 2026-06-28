Empuriabrava, la “Venècia catalana” a menys de dues hores de Barcelona: canals, platges extenses i natura protegida

Sabies que a menys de dues hores de Barcelona existeix un lloc que sembla una petita Venècia catalana? Empuriabrava ha fascinat la premsa internacional amb els seus canals interminables i el seu encant mediterrani. “És el refugi d’estiu perfecte”, afirmen els qui el visiten.
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A només un parell d’hores de la capital catalana, aquest racó de l’Alt Empordà ofereix una experiència única: canals navegables, cases blanques amb amarrador propi, platges extenses i un entorn natural privilegiat. Amb uns 24 km de canals, Empuriabrava és considerada la marina residencial més gran d’Europa i s’ha convertit en un dels destins més sorprenents de la Costa Brava.
El “Venècia” català: canals i encant mediterrani
Empuriabrava és molt més que un simple complex turístic. Els seus canals, perfectament planificats, s’enfilen entre cases baixes d’estil mediterrani amb façanes blanques i teulades vermelles. Barques amarrades a les portes del darrere i ponts per a vianants completen la postal.
No hi ha góndoles ni palaus venecians, però sí un aire relaxat i vacacional que enamora. És un lloc fet per passejar sense presses, veure postes de sol que tenyeixen l’aigua d’or i gaudir de sopars a l’aire lliure vora els canals il·luminats. “Sembla Venècia”, repeteixen turistes i visitants quan descobreixen la seva xarxa navegable única al sud d’Europa.
Els seus més de 20 km de canals converteixen qualsevol passeig en una experiència diferent: es poden llogar petites embarcacions sense llicència i navegar per aigües tranquil·les com si fos un barri flotant. Aquesta llibertat per explorar és part del seu encant més distintiu.
@vidistour_ Empuriabrava, también conocida como la “Venecia catalana”, es la ciudad que buscas. Esta ciudad está situada en la costa mediterránea y cuenta con más de 24 km de canales interiores que conectan con el mar. A diferencia de Venecia, Empuriabrava tiene más de 5.000 amarres para embarcaciones privadas y es el destino turístico perfecto para los amantes de los deportes acuáticos. Además, el centro histórico es un lugar hermoso para pasear y disfrutar de la cultura catalana. Si estás planificando unas vacaciones en España y quieres vivir una experiencia única, no puedes dejar de visitar la “Venecia catalana”. #empuriabrava #ampuriabrava #veneciacatalana #costabrava #girona #finde #vacaciones #playa #calitas ♬ Vagabundo – Sebastián Yatra & Manuel Turizo & Beéle
Empuriabrava: història d’un somni urbanístic
Encara que avui sembli un assentament històric, Empuriabrava és el resultat d’una idea ambiciosa sorgida als anys 60 i 70. Es va dissenyar com a marina residencial per atraure el turisme europeu en plena expansió del boom vacacional. En pocs anys es va transformar un aiguamoll en una xarxa de canals perfectament integrats en l’entorn.
Les urbanitzacions es van construir amb molls privats i carrers amples que recorden més la Florida o Venècia que un poble català clàssic. La intenció era clara: vendre un estil de vida vora el mar, amb accés directe en barca i totes les comoditats per a les famílies centreeuropees que començaven a descobrir la Costa Brava com a destí preferit.
Aquell somni urbanístic no va estar exempt de polèmiques mediambientals, però avui es considera un exemple únic de planificació turística que va saber aprofitar l’atractiu del turisme nàutic i residencial.
Un refugi d’estiu amb sabor internacional
“És el refugi d’estiu perfecte”, escriuen mitjans internacionals en descriure Empuriabrava. No és per menys: la seva proposta és irresistible per a qui busca alguna cosa diferent a la típica platja mediterrània.
Aquí conviuen residents estrangers amb estiuejants locals en un ambient cosmopolita i relaxat. Restaurants amb cuina internacional, botigues nàutiques, terrasses davant dels canals i activitats per a tota la família han consolidat la seva fama. Durant l’estiu, la població es multiplica amb visitants d’Alemanya, França, Holanda i altres racons d’Europa que hi troben un lloc on desconnectar.
A més dels seus carrers aquàtics, la localitat presumeix d’una platja extensa de més d’1,5 km amb aigües netes i sorra fina. El contrast entre el passeig marítim i el laberint de canals la converteix en una proposta tan atractiva com inusual.
Natura, platges i plans d’oci
Empuriabrava no és només urbanisme. El poble està envoltat pel Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, una de les zones humides més importants de Catalunya. Aquest parc acull desenes d’espècies d’ocells migratoris i ofereix rutes a peu i en bicicleta per explorar la natura en estat pur.
El contacte amb la natura és directe: des de passejos en barca o caiac pels canals fins a rutes en bici que travessen arrossars i aiguamolls. Els amants dels esports aquàtics també hi troben un paradís: windsurf, kitesurf i vela són activitats habituals a la gran badia de Roses, molt propera.
El port esportiu ofereix tots els serveis per a embarcacions d’esbarjo i ha consolidat la imatge d’Empuriabrava com a destí de luxe assequible. Però no tot és exclusivitat: la zona compta amb càmpings familiars, apartaments turístics i opcions per a totes les butxaques.
Com arribar-hi i planificar la teva visita
Empuriabrava es troba al municipi de Castelló d’Empúries, a la província de Girona. Des de Barcelona s’hi arriba en aproximadament dues hores per carretera, recorrent l’AP-7 o la C-32 i prenent desviaments cap a Figueres i Roses. És un trajecte còmode i ben senyalitzat, ideal per a una escapada de cap de setmana.
Per a qui prefereixi el transport públic, hi ha combinacions de tren fins a Figueres i autobusos locals que connecten amb la zona. Un cop allà, moure’s és senzill: es pot recórrer a peu, en bicicleta o en barca, l’opció més divertida per als visitants.
L’estiu és, sens dubte, l’època més animada, però la primavera i la tardor ofereixen temperatures suaus, menys afluència de turistes i un ambient més tranquil. Hi ha allotjaments de tot tipus: des de viles amb amarrador fins a hotels familiars i càmpings prop de la platja.
Descobreix Empuriabrava: l’estiu perfecte t’espera
A menys de dues hores de Barcelona, Empuriabrava convida a perdre’s entre canals, platges i natura. És un destí diferent, amb un encant especial que s’allunya del turisme massiu i aposta per una experiència tranquil·la i personalitzada.
“És el refugi d’estiu perfecte” resumeix la premsa internacional, i no és difícil entendre per què. Barques amarrades a la porta de casa, postes de sol sobre l’aigua, platges infinites i un entorn natural protegit fan d’aquest lloc alguna cosa única a la Costa Brava.
Si busques un racó on desconnectar, navegar i descobrir una altra cara del Mediterrani, Empuriabrava és la teva pròxima parada. I tu, t’animes a explorar-lo? Comparteix la teva opinió i explica’ns com seria la teva escapada ideal a aquesta “Venècia” catalana.