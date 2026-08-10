Els astronautes de la NASA, després de dècades en òrbita: «És el lloc més bonic de la Terra» i les seves aigües es distingeixen a 400 km d’altura

Hi ha llocs a la Terra tan impactants que desafien la perspectiva. Llocs que, fins i tot des de l’espai, retenen l’alè als més veterans. Astronautes de la NASA, acostumats a vistes inoblidables, coincideixen en el seu veredicte.
Dècades d’observació orbital no enganyen. Des de 400 quilòmetres d’altura, una meravella visual destaca sobre la resta. I sí, aquesta visió és tan singular que la reconeixen sense dubtar-ho. Un secret a veus que ara destapem.
El paradís turquesa que ningú oblida des de l’espai
Parlem de les illes Bahames. Un arxipèlag amb més de 700 illes i 2400 cayos. Situat a l’Atlàntic, just al nord de Cuba i Haití, i al sud-oest de Florida. Un estat sobirà des del 1973, malgrat el que molts puguin pensar sobre la seva “pertinença”.
Les seves aigües turqueses són tan deslumbrants que es distingeixen perfectament des de l’Estació Espacial Internacional. Aquesta claredat i intensitat de color és el que les converteix en un punt de referència inconfusible. (Nosaltres, des d’aquí, ja comencem a somiar-hi).
Però, què fa que aquestes aigües brillin tant? És una combinació de poca profunditat, sorra blanca i la presència de coralls que reflecteixen la llum. Un fenomen natural que crea un espectacle visual inigualable i el lloc més bonic de la Terra per als qui el veuen des de dalt.
El nostre consell: si pots, apunta’t els mesos de desembre a abril. El temps és molt més sec i assolellat. Per a qui busca un bon equilibri entre pressupost i climatologia, maig, juny i juliol són la solució perfecta.
Les bahames des de dins: un sándwich d’aventures per descobrir
Si el somni orbital t’ha captivat, imagina’t viure-ho. Les Bahames ofereixen una combinació explosiva: platges de pel·lícula, snorkel i busseig de primer nivell, navegació per aigües cristal·lines, natura salvatge i una cultura local vibrant. Tot això, combinat amb petites escapades entre les seves illes.
No pots perdre’t les famoses platges de sorra rosada a Harbour Island. Una vista gairebé surrealista que sembla treta d’un quadre. O la navegació pels cayos d’Exuma, on les aigües són tan transparents que veus el fons sense esforç.
Per als amants de la natura més indòmita, Andros és una parada imprescindible. És l’illa més gran de l’arxipèlag i un paradís per a bussejadors i snorkelers. Aquí, els agujeros blaus subaquàtics són una experiència que et deixarà sense paraules. Calçat còmode i a explorar el Parc Nacional Central d’Andros!
La tendència viral: nadar amb porcs a la platja
Enmig de tanta bellesa natural, hi ha una experiència que s’ha tornat viral gràcies a les xarxes socials. A Big Major Cay, a les illes Exuma, els porcs salvatges s’han convertit en els protagonistes d’una atracció turística única. Ningú sap del cert com van arribar a aquestes illes paradisíaques.
Els visitants ja no només gaudeixen de la sorra blanca i les aigües turqueses. Ara poden nadar amb porcs, en una interacció insòlita i altament fotografiada. Una tendència que ha catapultat aquesta platja a la fama mundial.
Però atenció: és molt important seguir algunes recomanacions bàsiques. No els alimentis en excés. No deixis escombraries a la platja. I, sobretot, respecta l’hàbitat natural d’aquests peculiars habitants. (Sí, són porcs, però viuen millor que nosaltres).
El cost ocult: és realment car visitar les bahames?
Ara ve la pregunta del milió. Anar a les Bahames és car? La veritat és que, en comparació amb altres destins del Carib, sí, solen ser més cares. Però no tot és tan dràstic com sembla. Depèn, com sempre, de la temporada i la zona on t’allotgis.
El principal error és pensar només en Nassau o Paradise Island. Aquestes zones són, per defecte, les més cares. Però existeixen altres illes que ofereixen una experiència igualment bona a un cost molt més raonable. Hi ha alternatives que cuiden el nostre pressupost.
Com que l’arxipèlag és importador, la majoria d’aliments i productes bàsics tenen preus elevats. Però no cal anar a un restaurant de luxe. Els locals de menjar de carrer, amb la seva famosa amanida de caragol, són una solució intel·ligent per degustar la gastronomia sense buidar la cartera.
Així doncs, la propera vegada que vegis un titular sobre les Bahames, ja sabràs que hi ha més enllà de la simple notícia. Has descobert un destí imprescindible que fascina fins i tot des de l’espai i, amb aquests trucs, ja tens el pla per fer-lo realitat sense ensurts inesperats. De res.