Què veure a Girona i voltants en 5 dies: 11 pobles plens d’encant que capturen la seva essència

Deixa’t portar per una brisa que sembla anar al teu ritme, com si el paisatge s’ajustés al teu estat d’ànim. Et promet aventura, sí, però també una calma que no s’anuncia. Imagina que tot això no fos un somni llunyà, sinó una realitat molt propera: cinc jornades per pobles encantadors que capturen l’essència de Girona.
Aquest és el poble més espectacular del nord de Catalunya: està construït sobre un penya-segat i costa de creure que sigui real
Ni Pals ni Peratallada: aquest és el poble medieval menys massificat de l’Empordà que manté viva l’autèntica essència de la Costa Brava
Què veure a la província de Girona en cinc dies
Aquesta ruta et proposa una combinació deliciosa: mar, muntanya i pobles amb ànima, envoltats de natura, història i bona taula. Cada parada té un caràcter propi, però totes comparteixen la mateixa filosofia: estiu sense presses, paisatges que inspiren i una autenticitat que es respira a cada cantonada.
Dia 1 · La aventura comença al nord
Comencem per un dels racons més icònics i inspiradors de la geografia catalana, on la llum, el mar i l’art s’entrellacen. Aquest primer dia és una immersió directa a l’essència més pura de l’Empordà, envoltats de natura, cultura i un ambient que convida a la contemplació.
Cadaqués: Apareix la veritable protagonista
Aquí la llum i el mar tenen veu pròpia. Les façanes blanques, els parats de pesca i el Mediterrani t’embolcallen com un record. Les olors salines, el murmuri del vent entre pins i el carreró que desemboca a la platja creen una sensació immediata de calma i contemplació.
Aquest poblet, tan especial, va captivar artistes com Dalí i Miró. La seva ubicació protegida de tramuntana i el seu paisatge gairebé intacte fan que sigui una destinació clau per entendre una Catalunya salvatge i artística. Visitar Cadaqués és submergir-se en una postal viva.
Aquí hi ha molt per fer: fer una passejada pel port, visitar la Casa-Museu Dalí a Port Lligat, descobrir cales com Cala Joncols o Canyers, i tancar el dia amb un sopar de peix davant del mar. Durada recomanada: 7–8 h per gaudir-ho amb calma.
Si vols visitar Cadaqués no et perdis aquest article.
Dia 2 · Visitant l’Empordanet: l’essència de la Costa Brava
Entrem al cor de l’Empordanet, una zona que condensa tot el romanticisme rural de Girona. Entre camps d’arròs, pobles de pedra i places amb porxos, es dibuixa una jornada de descoberta pausada, bon menjar i paisatges de postal.
Monells: Encant rural i plaça amb història
Monells és immillorable per començar el dia: plaça porticada de llum tamisada, paviments de pedra i arcades que expliquen segles d’història. El silenci ancestral del poble es combina amb el ritual d’un bon esmorzar sota l’ombra de les voltes.
És rellevant perquè conserva l’essència del Baix Empordà agrícola medieval. No és només una fotografia bonica: és memòria viva dels mercats setmanals i del funcionament d’una vila fortificada amb pont i muralla.
A destacar: passejar pel pont medieval, visitar la plaça de Les Voltes, descobrir petites botigues d’artesania i prendre un cafè contemplant l’estructura original del centre. Durada aprox.: 2–3 h.
No et perdis com fer la visita a Monells.
Peratallada: arquitectura que et trasllada al passat
Casetes de pedra, carrerons estrets i una plaça major tan perfectament emmarcada que sembla de conte. El conjunt monumental està tan ben conservat que caminar-hi és reviure el mitjan segle XIII.
És un referent de vila medieval ben restaurada. La seva muralla, torres i arcades són testimonis del poder que la vila va tenir com a centre defensiu i mercantil.
No et perdis: la pl. del castell, els carrerons amb arcs, el recinte emmurallat i els restaurants on tastar la cuina empordanesa (arròs, olis i vins). Peratallada és perfecta per dinar i gaudir d’un ambient pausat. Durada: 3 h.
Si vols descobrir Peratallada no et perdis aquest article.
Pals: miradors sobre l’Empordà
Pals corona la muntanya situada entre arrossars i mar. Passejar pels seus carrers empedrats i arribar a la Torre de les Hores et regala panoràmiques del cercle marí i de la plana d’arròs. Tot un espectacle visual.
El poble està envejós de la Costa Brava i s’hi accedeix amb facilitat des de l’interior. És rellevant perquè conserva l’aspecte de fortalesa medieval, amb castells, muralles i case antigues restaurades.
Pots visitar la plaça medieval, pujar a la torre, explorar el nucli antic i finalitzar amb una passejada pels arrossars o per la platja propera. Durada recomanada: 2 h.
Vols saber més sobre Pals? No et perdis aquest article.
Dia 3 · La Costa Brava més filmable i fotogènica
Aquest dia és per deixar-se seduir per l’encant mariner i les aigües cristal·lines. Recorrem dos dels pobles més emblemàtics de la Costa Brava, on la costa es desplega en un espectacle de roques, cales i muralles amb vistes úniques.
Calella de Palafrugell: mar, pins i cales de postal
Aquí el Mediterrani sembla pintat a mà. L’esplendor de la costa es reflecteix en aigües que varien en turquesa i verd. El poble manté el seu encant de pescadors, amb cases baixes, barques i platges íntimes envoltades de pineda i roques.
És un referent visual de la Costa Brava, ideal per fer fotos i relaxar-se. Un indret on la gastronomia marinera també destaca, amb restaurants que cuinen peix fresc i receptes amb productes locals.
No et perdis Les cales com El Golfet, Port Bo, Canadell o La Platgeta, el Camí de Ronda cap a Llafranc, i un dinar amb plats de peix fresc. Durada: 5 h.
Descobreix Calella de Palafrugell.
Tossa de Mar: una muralla emmurallada al mar
Una ciutat fortificada amb set torres i un barri vell idíl·lic davant del mar. El seu mur medieval permet passejar amb vistes panoràmiques sobre la costa. La platja d’Es Codolar a sota és una postal clàssica.
És rellevant per la seva fortificació ben conservada i la seva connexió directa amb la cultura marinera. Al segle XIII ja era port contra pirates i avui reflexa aquell passat en cada pedra.
Visita la Vila Vella, puja a les torres, explora els museus i disfruta d’un sopar amb vistes a la platja, especialment al capvespre. Durada: 3 h.
Descobreix tot el que has de saber sobre Tossa de Mar
Dia 4 i 5 · Interior de Girona i prelitoral pirinenc
Els últims dos dies ens endinsem en un paisatge més salvatge i verd, ple de racons amb història, pobles penjats, volcans adormits i carrers medievals. Una ruta perfecta per connectar amb l’essència muntanyenca i patrimonial de Girona.
Besalú: Antiguitat i llegenda
Besalú és un poble que respira història des del pont romànic fins al call jueu. Entrar-hi és fer un salt enrere de molts segles, amb empedrats, ponts i edificis que semblen atemporals.
És rellevant perquè la seva estructura medieval és dels més ben conservats. Té un espai de convivència entre cultures, amb sinagoga, antic bany jueu i monestir que mostren una Catalunya plural.
Descobreix el pont fortificat, el carrer jueu, el monestir de Sant Pere, el Micromundi, i comparteix una tarda d’artesania i cafè local. Durada: 4 h.
Vols conèixer millor Besalú?, llegeig aquesta guia.
Castellfollit de la Roca: suspès entre dos rius
Construït sobre una falda de roca basàltica de 50 m d’altura, el poble sembla penjat en l’aire. Cada mirador revela vistes dramàtiques sobre el riu Fluvià i la vall fèrtil.
Releva perquè és un exemple extraordinari de poble integrat a una formació geològica i que manté una coherència arquitectònica singular. Ideal per sentir-se minúscul davant la natura.
Passeja pels miradors panoràmics, recorre el nucli urbà i contempla com les cases veuen el precipici. Fotografia garantida. Durada: 2 h.
Aquí tens un article complet per conèixer millor Castellfollit de la Roca
Santa Pau: volcans i tradicions ancestrals
Plaça porticada que condueix a carrers medievals i una arquitectura que respira natura volcànica. A la cuina local, destaca la mongeta de Santa Pau, amb una llegenda i sabor que defineixen el poble.
És rellevant per ser la porta del Parc Natural de la Garrotxa, i perquè conjuga patrimoni medieval amb paisatge volcànic. Un lloc on la vida rural encara té ritme propi.
Visita la plaça, l’església de Santa Maria, fa nou una caminada entre camps de volcans i gaudeix d’un tast de mongetes amb receptes locals. Durada: 3 h.
Beget: remota bellesa romànica
Aquest poble és un tresor ocult on les cases de pedra, els ponts medievals i l’església de Sant Cristòfol formen un escenari gairebé intacte. Tot aquí té sabor antic: silenci, pedra i natura d’alta muntanya.
És rellevant perquè manté un estil romànic pur i perquè es troba en un entorn de prats i boscos salvatges. Ideal per buscar tranquil·litat i recarregar-se de calma.
Recorre l’església romànica, puja al pont medieval, passeja per les cases de pedra i tanca amb una tarda de lectura o sopar al ritme del riu. Durada: 3 h.
Si vols visitar Beget, llegeix aquest article.
Camprodon: cultura, muntanya i història
Pont Nou, monestir de Sant Pere, viles nobles i música clàssica. Camprodon combina història, arquitectura i entorn de muntanya amb un ambient cultural que no esperaves.
És rellevant perquè era un destí estiuenc de la burgesia catalana de finals del XIX, i conserva aquell esperit elegant i pausat. A més, és punt de partida ideal per excursions pirinenques.
Camina pel pont romànic, visita el monestir, gaudeix d’un concert si en trobes, i no marxis sense comprar les famoses galetes artesanes com a record saborós. Durada: 4 h.
Si encara no coneixes Camprodon, descobreix-lo aquí.
És important que sàpigues
Aquest itinerari es pot allargar tant com vulguis. Cada poble té un entorn ideal per fer senderisme, tastar gastronomia local, o simplement descansar més dies. Girona és infinit, i aquests cinc dies són només la punta de llança d’una província rica en descobriments.