Aquest poble de Girona ofereix arrossos d’un xef amb estrella Michelin i vistes al mar per només 22 euros a la Costa Brava

Quan la cuina d’autor es troba amb un escenari de postal, el resultat pot ser màgic. I això és exactament el que passa a Begur, que s’ha convertit en un nou refugi gastronòmic per a qui busca sabor i serenor a parts iguals.
A només una hora de Barcelona, aquest poble de la Costa Brava estrena una proposta irresistible: AlKostat, un restaurant mariner dirigit pel prestigiós xef Jordi Vilà, distingit amb una estrella Michelin pel seu projecte Alkimia.
La cuina catalana revisitada amb caràcter
Al cor de l’Hotel Finca Victoria, un allotjament elegant situat a la cala de Sa Riera, AlKostat s’erigeix com una experiència més que com un simple restaurant. El menjador s’amaga en un claustre de masia restaurada, amb parets de pedra i un ambient íntim per a 70 comensals. Aquí, el passat i la innovació dialoguen en una carta que ret homenatge a la cuina catalana amb estil propi.
Jordi Vilà hi aplica la seva filosofia de cuina de proximitat i temporada, amb plats que combinen creativitat, memòria i respecte pel producte. La brasa, integrada al pati, n’és el cor simbòlic i real: flama i sabor van de bracet en moltes de les seves elaboracions.
Entrants amb caràcter propi
Els plats inicials sorprenen pel joc de textures i sabors, com ara la croqueta de bikini trufat, la truita de patata amb suquet de tripa de bacallà i sobrassada, o una brandada de bacallà amb patata al caliu, que reformula clàssics de tota la vida amb un toc modern.
També hi ha plats que evoquen la cuina de diumenge però amb un gir refinat, com els macarrons gratinats amb rostit de pollastre o els fideus mariners a la cassola. Sabors que reconforten, però que sorprenen a cada mos.
Arrossos de xef, vistes de postal
Però sense cap dubte, les estrelles de la carta són els arrossos, preparats amb producte fresc i un respecte absolut pel sofregit i la tradició. El comensal pot escollir entre tres opcions:
- Arròs de Girona, amb pollastre, bolets i cargols, per només 22 euros.
- Arròs de l’Empordà, amb sofregit fosc, sípia, escamarlans i botifarra, per 24 euros.
- Arròs del vaixell, amb cua de gamba, escamarlans i espardenya, per 35 euros.
Totes tres opcions es presenten com una oportunitat única per degustar arrossos d’autor a preus més que raonables, en un entorn privilegiat amb vistes directes al mar Mediterrani.
Una oferta gastronòmica completa i diversa
L’experiència culinària no s’acaba a AlKostat. Hotel Finca Victoria compta amb altres espais gastronòmics dissenyats pel mateix Jordi Vilà. El Cala Bar, ubicat al cor de l’edifici principal, ofereix plats lleugers, còctels clàssics i creacions d’autor en un ambient desenfadat. És l’espai ideal per a un aperitiu a mitja tarda o una copa després de sopar.
A més, el Pool Bar proposa una carta reduïda per gaudir de tapes i begudes sense haver de moure’s de les gandules de la piscina. I per als amants del luxe i la mar, La Caseta del Mar, just a primera línia de platja, ofereix xampany fred, ostres fresques i serveis exclusius com el lloguer de caiacs, paddle surf o fins i tot vaixells privats.
Un hotel amb encant, disseny i exclusivitat
L’Hotel Finca Victoria ha estat restaurat amb molta cura per By Salomon Hospitality, el grup hoteler dels germans Serra Moreno. El projecte ocupa una mansió històrica transformada en un refugi només per a adults, amb 38 habitacions àmplies, de les quals 12 són suites amb un estil elegant i detalls personalitzats.
La joia de la finca és, sens dubte, la Suite La Torre, ubicada a la torre original de la casa i amb unes vistes panoràmiques de 360 graus sobre el mar i les muntanyes. Disposa d’una terrassa solàrium privada per viure una experiència de descans total.
Els serveis de benestar completen l’oferta: spa amb circuit d’aigües, sauna, jacuzzi, dutxes de sensacions, cabines de tractament i un gimnàs completament equipat. A més, el centre organitza classes de ioga a la platja a l’alba, ideals per començar el dia en harmonia amb l’entorn.
Més que un hotel, un estil de vida
Amb aquest nou establiment, By Salomon Hospitality reforça la seva aposta per una hospitalitat diferencial, combinant projectes urbans de 2 a 4 estrelles amb hotels singulars d’alt standing, enfocats a clients que cerquen experiències úniques.
Després d’haver-se expandit a ciutats com Barcelona, València, Sevilla, Granada, Lisboa, Porto i Budapest, la firma continua buscant nous espais on combinar luxe, autenticitat i servei de qualitat.
Una escapada irresistible
Begur es reafirma com un dels pobles més atractius de la Costa Brava, no només pels seus paisatges i cales idíl·liques, sinó ara també per la seva proposta gastronòmica. Poder gaudir d’un arròs de xef Michelin per 22 euros, envoltat de mar, història i elegància, és una oportunitat que pocs voldran deixar escapar aquest estiu.
AlKostat no és només un restaurant, és la porta d’entrada a una experiència sensorial que uneix tradició, alta cuina i mar Mediterrani. Un secret ben guardat que ja comença a fer soroll.